heute soll Außenminister Sigmar Gabriel in Berlin seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu treffen. Das Gespräch kommt offenbar zustande, obwohl ein Auftritt Cavusoglus in Hamburg von den dortigen Behörden untersagt worden war. Ein Lichtblick? Wenn die Wahlkämpfer hier wie dort etwas abrüsten, wäre das schon ein Fortschritt.

Cavusoglu sprach in Hamburg letztlich dennoch - auf einer Art Veranda, die der Residenz des türkischen Konsuls vorgelagert ist. "Niemand kann mich stoppen", sagte der türkische Außenminister und wetterte gegen Deutschland, "systematische Propaganda gegen unsere Veranstaltungen" gehöre sich unter Freunden nicht. Gemessen an diesen Aussagen dürfte auf Gabriel ein schwieriges Gespräch zukommen.

Reisediplomatie

Nach dem Gespräch mit Cavusoglu reist Sigmar Gabriel nach Osteuropa. Was die Dramaturgie seiner Antrittsbesuche angeht, beweist er im neuen Amt durchaus Fingerspitzengefühl. Wer da zuerst dran ist, hat ja hohen Symbolgehalt. Im Osten reiste Gabriel vergangene Woche zuerst ins Baltikum und in die Ukraine. Heute folgt Polen. Zuerst waren also die Demokratien an der Reihe, die sich von Moskau bedroht sehen oder bedroht werden. Polen wurde damit herabgestuft, früher war es zusammen mit Frankreich als wichtiges Nachbarland eher an der Reihe, jetzt, zunehmend autoritär regiert, muss ein Kurzbesuch reichen, bevor Gabriel nach Russland weiterreist, wo er am Donnerstag von Präsident Wladimir Putin empfangen werden soll.

Nicht genug

Heute ist der Internationale Frauentag. Als ich in der Sowjetunion studierte, war das der Tag, an dem Männer Blumen an Frauen verteilten und sie dafür küssen durften. Vielleicht halfen Männer Zuhause auch ausnahmsweise beim Geschirrtrocknen. Sehr weit war es mit der Gleichberechtigung im Sozialismus jedenfalls nicht her. In Berlin befasst sich heute das Kabinett aus gegebenem Anlass mit dem sogenannten Quotenbericht, also der Frage, wie viele Frauen es inzwischen in Führungspositionen geschafft haben. In der EU ist Lettland das einzige Land, in dem weibliche Chefs in der Mehrheit sind, mit 53 Prozent. Deutschland liegt mit 22 Prozent weit zurück. Vielleicht hat der Sozialismus doch etwas damit zu tun?

Hunger

Außerdem gibt es noch eine Pressekonferenz der Stiftung Menschen für Menschen zur Hungersnot in Afrika, und ich erwähne das deshalb, weil wir diese Hungersnot viel zu wenig erwähnen. Bürgerkriege und jahrelange Dürre haben dazu geführt, dass in Sudan, Somalia, Jemen und Nigeria Millionen von Menschen hungern. Wir sprechen darüber, wie wichtig Afrika für Europa ist, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, aber dann...

Gewinner des Tages...

... ist John Malkovich. Er ist einer meiner Lieblingsschauspieler, seit er als Lennie in "Von Mäusen und Menschen" einen Hundewelpen zu Tode liebkoste. Das ist 25 Jahre her. Heute Abend ist Malkovich auf der Bühne der Elbphilharmonie in Hamburg ein Diktator kurz vor dem Untergang. In "Just Call me God" hält der Tyrann seine letzte Rede, begleitet von Orgelmusik, heute ist die Uraufführung. Zur Vorbereitung hat Malkovich sich mit Hitler, Stalin und Idi Amin beschäftigt. Bezüge zur aktuellen amerikanischen Politik möchte er lieber nicht herstellen.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann