Die Lage am Mittwoch

bei den Protesten in Iran steigt die Zahl der Todesopfer. Beide Seiten, das islamische Regime und die Demonstranten, sind offenbar zu allem entschlossen. Bisher gab es in Iran immer eine Mitte; Kräfte, die zur Mäßigung aufriefen, die glaubwürdig waren. Jetzt ist diese Mitte verschwunden.

Auf der einen Seite der Aufstand gegen das islamische Regime, die Wut auf Misswirtschaft und Korruption, auf die leeren Versprechen von Präsident Rohani und den Reichtum, den die Günstlinge des Systems unverhohlen zur Schau stellen. Auf der anderen Seite hat das Regime die Reihen geschlossen. Für Europa und Deutschland könnte sich die Flüchtlingsfrage bald in ganz neuer Dimension stellen.

Warten auf Deutschland

Heute Abend kommt Kanzlerin Merkel mit SPD-Chef Schulz und CSU-Chef Seehofer zusammen. Die drei Fraktionschefs der möglichen Koalitionäre sind auch dabei, ein weiteres Mal wollen sie die Sondierungen vorbereiten, die dann am Sonntag beginnen sollen - bevor dann am 21. Januar der SPD-Parteitag entscheidet, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen, über deren Ergebnis dann die SPD-Mitglieder abstimmen werden, bevor vielleicht gegen Ostern eine Regierung gebildet werden kann.

Mir geht ein Satz aus Merkels Neujahrsansprache nicht aus dem Sinn, der überall zitiert wurde: "Die Welt wartet nicht auf Deutschland", hat die Kanzlerin gesagt. Ein merkwürdiger, fast Freud’scher Satz, um zu begründen, warum es jetzt vorangehen muss mit der deutschen Regierung, wo doch die Erwartungen an Deutschland so hoch sind, spätestens seit Trump, und die Welt eigentlich schon auf Deutschland wartet.

Der neue polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besucht heute Viktor Orbán in Budapest, die beiden warten vielleicht tatsächlich nicht auf Deutschland, jedenfalls nicht auf Merkel. Polens nationalkonservativer Regierungschef sollte beim Rechtspopulisten Orbán einen guten Eindruck hinterlassen, schließlich braucht er dessen Unterstützung. Denn Orbán hat versprochen, sein Veto einzulegen, wenn die EU-Kommission Polen die Stimmrechte entziehen will.

Arabiens Jugend

In Tunis stellt heute die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie zur Jugend im Nahen Osten vor. Das Resultat der Umfrage: Die jungen Menschen in Tunesien, Marokko, Ägypten und anderen Ländern der arabischen Welt seien desillusioniert, aber optimistisch, heißt es in der Vorankündigung. Das klingt interessant - wie alles Widersprüchliche.

Gewinner des Tages...

... ist ein Wort: Heimat. Es ist das Modewort des vergangenen Jahres, und seine Popularität reißt nicht ab. Alle sehnen sich nach Heimat, alle vermissen Heimat in dieser globalisierten Welt, und alle haben Verständnis, dafür, dass sich alle nach Heimat sehnen, weil man Heimat ja nicht den Rechten überlassen darf, weshalb auch Linke und Grüne jetzt pausenlos über Heimat reden. Mich hat Heimat auch immer beschäftigt, weil meine Eltern und Großeltern Heimatvertriebene waren und Heimat deshalb immer schon verloren war, nicht erst durch die Globalisierung.

Aber jetzt wird es mir langsam zu heimelig, weil neuerdings einfach alles Heimat ist, nicht nur Schlesien und Ostpreußen und der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, Wald, Fluss, Berge, sondern natürlich auch Sprache und Literatur, Lieblingsfilme, Parteien, Freunde, Verwandte und Haustiere, schlesische Hefeklöße, Nutella und Moselwein, die Bernsteinkette meiner Großmutter und mein alter Mantel.

Und die ganze Tirade ist mir nur eingefallen, weil heute in Berlin der Ernährungsreport 2018 vorgestellt wird, vom zuständigen Ministerium, und raten Sie, was Ernährung ist?

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann