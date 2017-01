Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

wer gehofft hatte, dass das neue Jahr friedlich beginnt, wurde böse enttäuscht. In der Silvesternacht stürmte ein Attentäter den Istanbuler Klub Reina und erschoss 39 Menschen. Noch ist der Täter auf der Flucht. Aber vieles spricht dafür, dass es sich wieder um einen Terroranschlag handelte.

Kaum ein Land wird derzeit so vom Terrorismus geplagt wie die Türkei, und jede neue Tat stellt auch Europa vor Fragen. Es ist richtig, das Abgleiten der Türkei in Richtung Diktatur zu kritisieren. Aber es wäre falsch, das Land sich selbst zu überlassen. Denn niemand kann ein Interesse daran haben, dass die Türkei im Chaos versinkt. Oder daran, dass sich die Regierung in Ankara vom Westen abwendet - und in Moskau einen neuen Verbündeten findet.

Seehofers Bauchgefühl

Übermorgen trifft sich die CSU-Landesgruppe zur Klausur im Kloster Seeon. Zu den Ritualen der Politik gehört, dass die Bayern die stille Zeit zwischen den Jahren dazu nutzen, die Deutschen mit allerlei Papieren und Positionsschriften zu unterhalten, die dann auf der Klausur selbst kaum jemanden mehr interessieren. So wird es wohl auch dieses Jahr sein. Die CSU steht vor einer einfachen Frage: Wie hält sie es mit Angela Merkel? Eigentlich müsste Horst Seehofer seinen Ton langsam mäßigen, wenn er wirklich mit der Kanzlerin in den Wahlkampf ziehen will. Das sagt ihm sein Kopf. Aber Seehofer genießt es auch, seine Macht gegen Merkel auszuspielen. Im Streit mit ihr kann er sich selbst erheben. Auch wenn am Ende beide den Schaden davon tragen.

Das Schweigen der Politik

Zu den Merkwürdigkeiten des Falles Anis Amri gehört das Schweigen der Politik. Rund zwei Wochen ist es nun her, dass der Tunesier einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt lenkte und zwölf Menschen tötete. Aber die Politik ist - bis auf die CSU - erstaunlich still. Es ist offenkundig, dass im Fall Amri schwere Fehler gemacht wurden. Amri hatte Kontakt zu Islamisten, war mit gefälschten Papieren unterwegs, dealte offenbar mit Drogen. All das wussten die Behörden. Dennoch schlüpfte er durchs Netz.

Wer trägt dafür die Verantwortung? Es hat nichts mit Parteiengezänk zu tun, wenn man diese Frage stellt. Aber zwischen CDU und SPD gibt es offenbar eine Art Stillhalteabkommen. Angela Merkel ist gelähmt, weil gerade die Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden immer wieder auf die Risiken ihrer Flüchtlingspolitik hingewiesen haben. Und die SPD fürchtet, dass die Pannen im Fall Amri der Regierung von Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen zur Last gelegt werden, die im Mai wiedergewählt werden will. So können beide Seiten gut damit leben, wenn der Fall wirkt wie diffuses Behördenversagen, für das viele die Verantwortung tragen - und somit auch niemand.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Donald Trump. Viel ist in den vergangenen Wochen geklagt worden über die Lernresistenz des künftigen US-Präsidenten. Nun kündigte er für diese Woche Enthüllungen zu möglichen russischen Hackerangriffen in den USA an - und erklärte gleichzeitig, dass er in Zukunft wichtige Nachrichten nur noch per Brief und Bote erhalten will. "Kein Computer ist sicher", sagte Trump. Das sind erstaunliche Worte für einen Mann, der auch nach seiner Wahl auf seinem Smartphone herumtippte wie ein gelangweilter Teenager. Vielleicht besteht Trumps Enthüllung ja darin, dass sein Twitter-Account vom russischen Geheimdienst gehackt worden ist, um das Amt des Präsidenten der Lächerlichkeit preiszugeben. Für Trump jedenfalls wäre das noch die schmeichelhafteste Erklärung.

