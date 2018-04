einen Monat nach der Wahl in Italien gibt es immer noch keine Regierung und auch keine Klarheit darüber, welche Parteien eine Koalition bilden könnten. Diese Situation dürfte Ihnen aus Deutschland bekannt vorkommen. Die Lage in Rom ist allerdings noch etwas komplizierter als die Ende letzten Jahres in Berlin.

Diese Woche wollen die Parteien versuchen, eine Regierung zu bilden. Staatspräsident Sergio Mattarella empfängt heute Vormittag die Vertreter kleinerer Parteien, sowie die Parlamentspräsidenten und den früheren Staatspräsidenten Giorgio Napolitano. Am Donnerstag sind die entscheidenden Parteien in den Palazzo del Quirinale geladen: die Populisten von der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der Lega, sowie die geschrumpften Sozialdemokraten.

Wenn sich eine Koalition findet, wird Präsident Mattarella sie wohl akzeptieren - sogar ein Zusammenschluss der beiden populistischen Parteien ist denkbar: Die Lega ist im Prinzip rechts, die M5S ursprünglich links, doch beide Parteien verbindet die Ablehnung des Euro und die Zuneigung zu Wladimir Putin. Wahrscheinlich ist, dass es bis zu einer Regierungsbildung noch dauert - wenn es nicht gar am Ende zu Neuwahlen kommt.

"Aktive Schützin" bei YouTube

Wieder war heute Nacht der schrecklich technische Begriff zu lesen, der in den USA zur Bezeichnung eines Amokläufers verwendet wird: "active shooter", aktiver Schütze. Diesmal war es - was kaum je vorkommt - kein Täter, sondern eine Täterin, die bewaffnet in das Hauptquartier von YouTube im kalifornischen San Bruno eindrang. Sie verletzte mehrere Menschen schwer und erschoss sich nach Polizeiangaben selbst.

Präsident Donald Trump sandte den Opfern in einem Tweet "thoughts and prayers" - die fast schon selbstparodistische Leerformel, die republikanische Politiker nach solchen Tragödien seit Jahren äußern, anstatt Maßnahmen zu ergreifen und etwa den Waffenerwerb zu erschweren. Trotz der landesweiten Protestbewegung nach dem Schulmassaker von Parkland, Florida, die vor allem von Jugendlichen getragen wird, ließ die Politik keine Taten folgen. Trump hatte nach dem Angriff auf eine Schule in Florida zunächst verschärfte Gesetze für den Waffenerwerb angekündigt und den Vorstoß wegen des massiven Widerstands republikanischer Abgeordneter und der Waffenlobby NRA wieder zurückgezogen.

Nowitschok und Porton Down

Neues im Fall des russischen Ex-Spions Sergej Skripal, auf den in Großbritannien ein Nervengiftanschlag verübt wurde: Auf Antrag Russlands kommt in Den Haag heute um 10 Uhr der Exekutivrat der internationalen Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu einer Sondersitzung zusammen. Großbritannien beschuldigt Russland, hinter dem Anschlag zu stecken und hat zur Aufklärung die OPCW beigezogen. Dass sie heute bereits Ermittlungsergebnisse bekanntgibt, ist nicht zu erwarten.

Gestern Abend sorgte eine weitere Meldung für Aufsehen - zu Recht? Der Leiter des britischen Chemiewaffenzentrums Porton Down, Gary Aitkenhead, hatte zum Sender Sky News gesagt, man habe im Labor festgestellt, dass es sich bei dem verwendeten Stoff um militärisches Nervengift des russischen Typs "Nowitschok" handle, aber nicht dessen präzise Herkunft ermittelt - das sei auch nicht die Aufgabe des Zentrums.

Zur Feststellung der Herkunft benötige man Geheimdienstinformationen, zu denen die britische Regierung Zugang gehabt habe. Aitkenhead sagte: Nur ein staatlicher Akteur sei in der Lage, den Stoff herzustellen. Das Interview des Porton-Down-Chefs bestätigt weitgehend, was man wusste: Die Briten stützen sich bei ihrem Urteil auf Geheimdienstinformationen. Da die Zweifel in der Öffentlichkeit beträchtlich sind, wäre es sicher ratsam, alle Informationen bald zu veröffentlichen.

Verlierer des Tages...

... ist Carles Puigdemont. Der ehemalige katalanische Regionalpremier, der im schleswig-holsteinischen Neumünster in Haft sitzt, soll nach dem Willen der Generalstaatsanwalt an Spanien ausgeliefert weren - und zwar nicht nur wegen Unterschlagung, sondern auch wegen des aus deutscher Sicht heikleren Anklagepunkts: der Rebellion, für die es in Deutschland keine direkte Entsprechung gibt. Das heißt zunächst nur, dass Puigdemont wohl länger in Deutschland in Haft sitzen wird. Denn wie lange es dauert, bis das Oberlandesgericht in Schleswig urteilt, weiß niemand.

Zu Besuch beim SPIEGEL

