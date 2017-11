Emmanuel Macron laufen die Mitglieder seiner Bewegung "En Marche!" davon. Etliche finden, dass die Verehrung des französischen Präsidenten langsam Züge eines Personenkultes trägt. In einem Brief von "100 Demokraten" heißt es, "En marche!" habe ihre Prinzipien verraten.

Ich muss gestehen, dass ich den Aufruhr nicht verstehe. Es nötigt mir einen gewissen Respekt ab, wie Macron aus dem Nichts eine ganze Partei geschaffen und sich mit ihr den Weg in den Élysée-Palast geebnet hat. Aber dass Macron, der ja nichts anderes ist als die moderne Form des republikanischen Monarchen, den die Franzosen seit Charles de Gaulle so schätzen, nun auch noch ein Faible für die Basisdemokratie entwickeln soll, leuchtet mir nicht ein. Charisma ist leider eine zutiefst undemokratische Eigenschaft. Wer über sie verfügt, ist selten der Meinung, dass man Macht teilen sollte.

Seehofers Rache

Man kann es als letzten Racheakt von Horst Seehofer an Angela Merkel sehen, dass die Kabale um seine Nachfolge nun auch noch die Jamaika-Gespräche überstrahlen. Was den Unterhaltungswert angeht, übertrifft das bayerische Intrigenspiel die zähen Sondierungen jedenfalls deutlich.

Jeden Tag wabert ein neues Gerücht durch die CSU. Schmeißt Seehofer ganz hin? Muss sich Markus Söder die Macht mit seinem Todfeind Alexander Dobrindt teilen? Oder bringt Seehofer, als fiesen letzten Schachzug, Joachim Herrmann in Stellung, damit kein Platz für Söder bleibt, der wie Herrmann aus Franken stammt? Gegen letztere Variante spricht allerdings, dass Seehofer immer ein sicheres Gespür für die Gemütsverfassung seiner Landsleute hatte. Die Bayern verzeihen einem Politiker Vieles. Nur langweilen darf er eben nicht. Und Herrmann wirkt immer noch wie ein Oberregierungsrat, der sich in die Politik verirrt hat.

Der Kampf des Sául Lliuya

Was hat ein peruanischer Bauer mit dem deutschen Energieriesen RWE zu tun? Maren Keller hat für SPIEGEL DAILY die Geschichte von Sául Lliuya aufgeschrieben, der mit seiner Familie unterhalb des Palcacocha-Sees wohnt, der in den vergangenen Jahrzehnten wegen des Klimawandels um ein vielfaches seines ursprünglichen Volumens angeschwollen ist. Nun fürchtet Lliuya, dass die Wassermassen die Staumauer des Anden-Sees eindrücken. Mit Hilfe einer Umweltschutzinitiative klagt er gegen RWE. Lliuya will nicht viel Geld, ihm und seinen Helfern geht es um das Prinzip: Können Konzerne für die globale Erderwärmung in Haftung genommen werden?

Verlierer des Tages...

... ist die Linkspartei. Es gehört zum Schicksal der Opposition, dass sie erst einmal im Schatten jener verschwindet, die bald etwas zu sagen haben. Nur hat man bei der Linkspartei im Moment den Eindruck, dass sie unfähig ist, auch nur ein paar Wochen der Stille zu verkraften. Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn ist zurückgetreten, weil er sich mit Katja Kipping und Bernd Riexinger überworfen hat. Die Parteichefs wiederum liegen im Clinch mit Sahra Wagenknecht, weil diese die beiden mit jeder Faser spüren lässt, dass es ihr egal ist, wer unter ihr die Partei führt. Ein bisschen erinnert das Ganze an Kinder, denen gesagt wurde, dass sich nun die Erwachsenen am Tisch unterhalten wollen - und die deshalb aus lauter Trotz ein Glas nach dem anderen umschmeißen.

