warum jetzt? Diese Frage treibt das politische Washington um, seit US-Präsident Donald Trump FBI-Direktor James Comey völlig überraschend gefeuert hat. Trump selbst schrieb auf Twitter, Comey habe das Vertrauen von fast jedem in Washington verloren: "Wenn sich die Dinge beruhigen, werden sie mir dankbar sein."

Allerdings glauben nicht einmal die Republikaner im Kongress, dass der Rauswurf Comeys nichts mit den Ermittlungen zu tun hat, die das FBI wegen möglicher Kreml-Verbindungen der neuen Regierung führt und die Comey offenbar noch ausweiten wollte. Was Amerika im Moment erlebe, schreibt unser Washington-Korrespondent Veit Medick, sei ein "Putsch von oben".

DPA

Der Mann mit der Zauberformel

Die schiere Not macht die Grünen in Nordrhein-Westfalen derzeit erfinderisch. Die Partei blickt dort in den Abgrund, und deshalb treten kurz vor der Wahl nicht nur die üblichen Verdächtigen aus Berlin und Düsseldorf auf, sondern auch Robert Habeck. Der gilt im Moment als der Mann mit der Zauberformel, weil er den Grünen in Schleswig-Holstein entgegen allen Trends zu einem zweistelligen Ergebnis verholfen hat.

Getty Images

Der Fluch der guten Tat

Gute Nachrichten sind für Finanzminister oft auch schlechte Nachrichten. Heute wird Wolfgang Schäuble das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung bekannt geben. So wie es aussieht, werden die Zahlen deutlich besser sein als erwartet: Bund, Länder und Gemeinden könnten in diesem Jahr 735 Milliarden Euro einnehmen. Schäuble weiß, dass solche Meldungen immer Sehnsüchte wecken, gerade in einem Wahljahr. Die CDU würde gerne die Steuern senken, die SPD das Arbeitslosengeld verlängern, und wenn Anfang kommender Woche der neue französische Präsident Emmanuel Macron in Berlin vorbeischaut, wird er aller Voraussicht nach Angela Merkel vorrechnen, dass Reformen in seinem Land leider nur mit freundlicher Unterstützung des deutschen Steuerzahlers möglich sind. Wenn man so will, wird Schäuble nun vom Fluch seiner guten Tat verfolgt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Thomas Middelhoff. Ab heute steht der ehemalige Arcandor-Chef erneut vor Gericht, diesmal wegen des Vorwurfes der Anstiftung zur Untreue. Wenn es ein Symbol für die rasende Gier der Nullerjahre gibt, dann ist es der ehemalige Topmanager, der sich in seinen besten Jahren im Firmenjet nach Südfrankreich fliegen ließ. Middelhoff hat das Wort Größenwahn völlig neu definiert, was allerdings auch eine gute Seite hat. Er inspirierte so Rainald Goetz zu dem Roman Johann Holtrop, ein grandios böses Werk über die Welt der Manager.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister