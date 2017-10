der katalanische Regierungschef Puigdemont hat in Barcelona auf eine Unabhängigkeitserklärung verzichtet, er will zunächst nicht weiter eskalieren, das spricht für ihn und seine Bewegung. Nun müsste aus Madrid ein Gesprächsangebot kommen, müsste Rajoy auf Nachgeben mit Nachgeben reagieren, aber der spanische Ministerpräsident zeigt sich weiter unversöhnlich. Heute Nachmittag wird er im Parlament reden.

Familiennachzug: Krieg der Zahlen

Heute werden aktuelle Zahlen zu einem der heikelsten Themen vorgestellt, um das es bei den Gesprächen für eine Jamaikakoalition gehen wird: zum Familiennachzug von Flüchtlingen. Schon jetzt tobt ein Krieg der Zahlen um die Schätzungen, wie viele Flüchtlinge wie viele Familienmitglieder nachholen könnten. Fest steht: Im ersten Halbjahr 2017 kamen mehr als 60.000, und das, obwohl der Nachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge ausgesetzt ist.

Merkel und Seehofer hatten sich im Rahmen der Quadratur des Kreises darauf verständigt, dass das auch nach März 2018 so bleiben soll, vermutlich hat nur so Seehofers "Obergrenze" von 200.000 überhaupt eine Chance. Doch für die Grünen ist gerade der Familiennachzug eine rote Linie, Jürgen Trittin warf der Union schon eine "Verleugnung urchristlicher Werte" vor. Der Atheist bekam dafür prompt den Segen der Katholischen Kirche: Der Familiennachzug sei ein "sehr wichtige Punkt", so Kardinal Marx, Vorsitzender der Bischofskonferenz.

"Das ist nicht mein Präsident"

Im Feuilleton der "Süddeutschen Zeitung" war gestern ein Wutausbruch zu lesen - gegen Emmanuel Macron, Frankreichs Präsidenten. Er stammt aus der Feder des französischen Schriftstellers Didier Eribon. Er beschimpfte Macron als größenwahnsinnig und narzisstisch, warf ihm "autoritären Konservatismus" vor, eine Mischung aus neoliberaler Wirtschaft und repressiver Politik. Von "Abscheu und Wut" war die Rede. Er wolle Macron auf der Buchmesse nicht "beim Schwadronieren über Europa" zusehen.

Stattdessen wird Eribon mit dem SPIEGEL reden, heute Vormittag trifft ihn mein Kollege Nils Minkmar zu einem Gespräch am SPIEGEL-Stand, und es dürfte spannend werden. In den kommenden Tagen wird es viele, viele weitere Veranstaltungen geben, Gäste des SPIEGEL sind unter anderen der Buchpreisträger Robert Menasse, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Can Dündar, Salman Rushdie, Renate Künast und Gregor Gysi. Alle SPIEGEL-Veranstaltungen auf der Buchmesse finden Sie hier.

Merkel sollte Rohani einladen

In der amerikanischen Außenpolitik fliegen die Fetzen - auch intern. Außenminister Tillerson nennt seinen Präsidenten einen "Deppen", der Chef des Auswärtigen Ausschusses bezeichnete das Weiße Haus als Seniorentagesstätte, in der wohl gerade jemand seine Schicht verpasst habe. Trump ist unterdessen weiter munter dabei, die Welt anzuzünden, in dieser Woche wird er sich Iran vorknöpfen.

Es wird erwartet, dass er nicht nur den mühsam ausgehandelten Iran-Deal aufkündigt, sondern auch die iranischen Revolutionswächter zur Terrororganisation erklärt, vielleicht sogar gleich noch die Sanktionen gegen das Land verschärft. Sein gesamtes Sicherheitskabinett hat Trump abgeraten, die europäischen Partner sowieso. Ihre Aufgabe wird es sein, das Schlimmste zu verhindern und Iran so gut es geht bei der Stange zu halten. Aber wie?

Mein Vorschlag: Kanzlerin Angela Merkel sollte den iranischen Präsidenten Hassan Rohani zum Staatsbesuch nach Deutschland einladen, ganz demonstrativ. Die Iraner hoffen schon lange auf eine solche Einladung. Jetzt wäre der richtige Moment, um eine doppelte Botschaft zu senden: nach Teheran und nach Washington.

Gewinner des Tages...

... sind die Mädchen. Heute ist nämlich der Internationale Mädchentag, und das gibt mir Gelegenheit, meine ältere Tochter, 16, hier zu Wort kommen zu lassen. Sie hat vor kurzem am Abendbrottisch erklärt, dass sie große Zweifel habe, ob ein Mann Bundeskanzler werden sollte. Warum? Männer, so meint sie, seien einfach zu unbeherrscht und emotionsgesteuert für ein politisches Spitzenamt. Frauen seien doch viel rationaler. Ich finde das eine bemerkenswerte Umkehrung von Geschlechterklischees: Wie lange ist es her, dass man Frauen nicht an die Macht lassen wollte, weil sie zu gefühlsbetont seien, irrational, nah am Wasser gebaut, hysterisch?

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich Gefühl und Verstand die Waage halten.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann