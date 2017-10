die SPD triumphiert bei der Landtagswahl in Niedersachsen - und Martin Schulz kann sich freuen. Erstens hat sich am Sonntag gezeigt, dass seine SPD tatsächlich noch Wahlen gewinnen kann. Und zweitens hat sich der angeschlagene Parteichef etwas Zeit gekauft. Zumindest bis zum Bundesparteitag im Dezember, vielleicht auch darüber hinaus.

Und in Niedersachsen? Ministerpräsident Stephan Weil kann sein Amt voraussichtlich behalten, er gilt in der SPD nun gar als Hoffnungsträger - viele hat die Partei ja nicht. Für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Regierung reicht es allerdings nicht und die Koalitionsbildung könnte schwierig werden: Die Parteien haben weder große Lust auf eine Große Koalition, noch auf eine Ampel oder Jamaika. Auch im Bund können ab heute nun die Koalitionsgespräche beginnen - und auch die werden bekanntlich nicht einfach. Lesen Sie dazu auch den Kommentar meines Kollegen Stefan Kuzmany.

Kanzler Kurz

AP

Die EU muss sich wohl auf eine österreichische Regierung einstellen, in der die rechtspopulistische FPÖ den Kurs mitbestimmt. Der Wahlsieger in Wien ist aber der bisherige Außenminister Sebastian Kurz, 31. Er hat mit seiner konservativen ÖVP die Wahl klar gewonnen: Laut Prognose (mit Briefwählern) hat sie 31,6 Prozent der Stimmen erhalten, dahinter folgt die SPÖ mit 26,9 Prozent und die FPÖ mit 26 Prozent.

Vor einigen Monaten lagen die Rechtspopulisten in den Umfragen noch auf Platz eins, doch Kurz hat sie durch seine persönliche Popularität und einen harten Anti-Einwanderungs-Kurs überholt. Am wahrscheinlichsten ist nun eine schwarz-blaue Regierung zwischen ÖVP und FPÖ, möglich wären theoretisch auch eine SPÖ-FPÖ-Koalition oder eine Große Koalition. Was heißt das für Europa? In einer TV-Debatte hatten Kurz und FPÖ-Chef Hans-Christian Strache noch darüber gestritten, wer mit seinen Ansichten näher beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán liege. Nach der Wahl könnte sich Österreich in der Migrationspolitik weiter den osteuropäischen Ländern annähern.

Neue Eskalation in Katalonien?

AFP

Bis heute um 10 Uhr muss sich der katalonische Ministerpräsident Carles Puigdemont offiziell erklären: Hat er am Dienstag in seiner komplizierten Erklärung in Barcelona die Unabhängigkeit ausgerufen - oder nicht? Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte Puigdemont letzte Woche ultimativ zur Beantwortung dieser Frage aufgefordert.

Puigdemont steht nun unter massivem Druck: Konservative Separatisten wünschen sich Mäßigung, insbesondere nach der Abwanderung vieler großer Unternehmen aus Katalonien. Dagegen verlangen linksextreme Separatisten ausdrücklich die Ausrufung der Unabhängigkeit. Egal, wie Puigdemont sich entscheidet: Er könnte bald Geschichte sein. Wenn er die Unabhängigkeit nicht ausruft, verliert er wohl seine Regierungsmehrheit. Wenn er sie ausruft oder sich nicht erklärt, wird Spanien wohl den Artikel 155 anwenden, die Kontrolle über die Region übernehmen und Neuwahlen ausrufen. Im zweiten Fall könnte es in dieser Woche erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in Katalonien kommen.

Tod in Mogadischu

DPA

Mindestens 276 Menschen sind tot, rund 300 weitere verletzt - das ist die grauenvolle Bilanz des schlimmsten Terroranschlags in der somalischen Hauptstadt Mogadischu seit dort 2007 die islamistische Schabab-Miliz ihren Kampf begann. Die Angreifer hatten im Stadtzentrum zwei mit Sprengstoff beladene Trucks auf den belebtesten Kreuzungen detoniert. Die Meldung erzählt leider auch etwas darüber, wie unterschiedlich wir Terrorangriffe wahrnehmen: Wenn so viele Menschen in einer westlichen Hauptstadt bei einem Anschlag sterben, ist es tagelang die dominierende Nachricht. Geschieht etwas Ähnliches in Afrika oder im Nahen Osten, ist die Anteilnahme deutlich geringer.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Harvey Weinstein. Der gefallene Filmproduzent ist aus der US-Filmakademie ausgeschlossen worden, nun will ihm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch den Orden der Ehrenlegion entziehen - und die Justiz ermittelt. Der Mann, der unzählige Frauen sexuell belästigt oder vergewaltigt haben soll, wird nun tatsächlich erstaunlich schnell und konsequent gesellschaftlich geächtet. Es wäre wohl nie so weit gekommen, hätten nicht Journalisten der "New York Times" und des "New Yorker" Zeuginnen gefunden, die bereit waren, mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Fall Weinstein weist weit über sich selbst hinaus. Die Frage ist, ob es beim Reden über den Einzelfall und über die Gebräuche in Hollywood bleibt - oder ob sich hier der Anfang vom Ende einer Kultur des Missbrauchs abzeichnet.

