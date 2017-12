weil Europa nun wirklich schon genug Ärger hat, gehörte die Entdeckung des Katalonien-Problems für mich zu den unerfreulichsten Ereignissen des Jahres 2017. Nach einer kurzen Verschnaufpause folgt heute in Sachen Katalonien das nächste Kapitel: die Neuwahl. Wir erinnern uns: Da waren seit Oktober ein illegales Referendum, die Straßenschlachten, die Unabhängigkeitserklärung, die Absetzung der Regionalregierung, gefolgt von der Flucht von Regionalpremier Carles Puigdemont nach Brüssel.

Die heutigen Wahlen hat die Zentralregierung in Madrid angesetzt - in der Hoffnung, damit klare Verhältnisse zu schaffen. Doch ob es so kommt wie geplant, ist alles andere als sicher. Die Wahllokale sind von 9 bis 20 Uhr geöffnet, es wird wohl keine Prognosen geben. Erste Ergebnisse sollen gegen 22.30 Uhr vorliegen.

Müssen wir uns wirklich so detailliert mit den Komplexitäten einer spanischen Region befassen? Leider ja, schließlich betrifft das Problem ganz Europa. Sollten die Separatisten erneut die meisten Sitze erhalten, könnte bald die nächste Unabhängigkeitserklärung folgen. Wenn die pro-spanischen Kräfte gewinnen, ist ungewiss, ob die Nationalisten ihre Niederlage akzeptieren. Möglich auch, dass es am Ende kein klares Resultat gibt.

Die Lage ist verworren: In Katalonien gibt es linke und rechte Nationalisten, linke und rechte Verfassungstreue, die einander jeweils untereinander nicht grün sind, und es gibt Linkspopulisten, die zwischen allen Lagern stehen. Bis eine Regierung gebildet ist, könnte es Monate dauern. Sicher ist: Katalonien ist gespalten - und daran wird sich auch nach der heutigen Wahl nichts ändern.

Trump droht Staaten, die gegen ihn stimmen

AFP

Donald Trump ist in der Welt der internationalen Beziehungen die Abrissbirne. Heute um 17 Uhr deutscher Zeit stimmt die Uno-Generalversammlung über eine Resolution ab, die sich gegen die US-Entscheidung richtet, die Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Vermutlich wird sie deutlich angenommen werden. Präsident Trump stößt deshalb Drohungen aus: Er werde die Abstimmung scharf beobachten, denn da gebe es Staaten, die von den USA Milliarden Dollar kassierten - "und dann stimmen sie gegen uns".

Davor hatte schon die US-Botschafterin bei der Uno, Nikki Haley, gesagt: Amerika werde sich "die Namen notieren" - die Namen der Länder, die gegen die USA stimmen. Diese Pausenhof-Rhetorik ist neu für die amerikanische Diplomatie und es ist ungewiss, wozu sie führen soll. Denn die Resolution wurde von Amerikas strategischem Partner Ägypten eingebracht - und der kassiert in der Tat Milliarden an Militärhilfe. Aber dass die USA den Ägyptern diese Hilfe streichen, ist sehr unwahrscheinlich. Die USA brauchen Kairo. Deshalb sind Trumps Äußerungen wohl einmal mehr vor allem eines: leere Drohungen, die ganz schön viel kaputt machen. Darüber freut sich vermutlich vor allem: China.

Waffen für die Ukraine

REUTERS

Die "Washington Post" berichtet, dass die USA zum ersten Mal den Verkauf tödlicher Waffen an die Ukraine genehmigt haben: Präzisionsgewehre, die zur Panzerabwehr geeignet sind, im Wert von 41,5 Millionen Dollar. Das ist ein Tabubruch, den Teile der US-Republikaner und der Militärs stets gefordert haben - und es könnte erst der Anfang sein. Die Beziehung zu Männerfreund Wladimir Putin wird das wohl nicht verbessern, die Fähigkeit der ukrainischen Armee, sich im Osten des Landes gegen pro-russische Truppen zu verteidigen aber schon.

Warum Apple seine iPhones verlangsamt

REUTERS

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum ihr iPhone nach dem Kauf so unglaublich schnell läuft und sich dann nach und nach verlangsamt, bis es schließlich ewig braucht, um auch nur eine einfache App zu öffnen? Die Antwort könnte Sie verunsichern: Offenbar verlangsamt Apple die iPhones absichtlich. Wohl nicht in erster Linie, um die Kunden zum Kauf des neuesten Modells zu bewegen, sondern um die sinkende Akkuleistung auszugleichen. Wer seinen Akku austauscht, kann sein iPhone deutlich beschleunigen. Mein Kollege Frank Patalong ist dieser mysteriösen Angelegenheit für SPIEGEL DAILY etwas genauer auf den Grund gegangen. Lesen Sie seinen Text hier.

Verlierer des Tages

Heute gibt es zwei: Einen, der schon verloren hat, und einen, der sehr wahrscheinlich verlieren wird. Der erste ist der britische Vize-Premierminister Damian Green. Er ist in London zurückgetreten, weil eine Frau ihm vorgeworfen hatte, sie am Knie berührt und mit anzüglichen Textnachrichten bedrängt zu haben. Außerdem war auf seinem Bürocomputer pornografisches Material gefunden worden. Green galt als engster Verbündeter von Premierministerin Theresa May - doch nun ist er erst mal weg.

Der andere große Verlierer könnte der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski werden. Heute wird über seine Amtsenthebung abgestimmt - eine Folge des größten Korruptionsskandals in der Geschichte Südamerikas: Der brasilianische Baukonzern Odebrecht soll 800 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern bezahlt haben. Auch Kuczynski soll vor mehr als zehn Jahren Geld erhalten haben. Die Opposition im Parlament hat die Abstimmung über ihn für heute angesetzt und verfügt auch über die nötige Zweidrittelmehrheit, um ihn abzusetzen. Dieser Präsident braucht also wohl ein Wunder, um an der Macht zu bleiben.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr