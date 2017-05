der mutmaßliche Attentäter von Manchester war ein 22 Jahre alter Brite namens Salman Abedi. Seine Eltern stammen aus Libyen. Britische Medien zeichnen unter Berufung auf Bekannte ein widersprüchliches Bild des Mannes. Er galt demnach als still und zurückhaltend. Zugleich soll er in seiner Moscheegemeinde in Manchester seit einiger Zeit durch radikal-islamistische Ansichten aufgefallen sein.

Die wichtigste Frage, die die Ermittler nun klären müssen, ist, ob er alleine gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks war. Fieberhaft wird nach möglichen Hintermännern gesucht, es herrscht große Angst vor weiteren Anschlägen. Am Abend rief Premierministerin Theresa May die höchste Terrorwarnstufe aus. Lesen Sie auf SPIEGEL ONLINE alle aktuellen Entwicklungen.

DPA

Trump besucht den Papst

In der Zeit des US-Wahlkampfs attackierte Papst Franziskus Donald Trump scharf: Wer nur daran denke, Mauern zu bauen, sei kein Christ, sagte der Papst mit Blick auf Trumps Mauerpläne an der Grenze zu Mexiko. Heute empfängt der Heilige Vater den US-Präsidenten zur Audienz im Vatikan. Auf der Themenliste stehen: Migration, Klimawandel, Armutsbekämpfung, Religionsfreiheit, Lebensschutz und Christenverfolgung. Papst Franziskus wolle mit Trump über "Gemeinsamkeiten" sprechen, berichtet mein Kollege Hans-Jürgen Schlamp aus Rom. Wir sind gespannt, welche das wohl sein könnten.

REUTERS

Obama, Merkel, Schulz

Während SPD-Kandidat Martin Schulz über die Dörfer fährt oder in TV-Interviews erklären muss, wie er jetzt wieder in die Offensive kommen will, präsentiert sich Kanzlerin Angela Merkel auf der Bühne der Weltpolitik. Nato-Gipfel, G7, G20, das ist ihr Programm in den kommenden Tagen und Wochen. Zwischendurch absolviert sie noch einige Termine im Rahmen des evangelischen Kirchentags in Berlin, der heute eröffnet wird. Morgen spricht sie am Brandenburger Tor mit Ex-US-Präsident Barack Obama. Mehr Publicity geht wohl nicht. Es sieht ganz so aus, als lerne Schulz gerade die wahre Bedeutung des Wortes "Amtsbonus" kennen.

"Deniz ist eine sehr starke Person"

Der "Welt"-Journalist Deniz Yücel sitzt seit 100 Tagen in der Türkei im Gefängnis, er hat kein Verbrechen begangen, sondern ist eine politische Geisel des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In der aktuellen Ausgabe von SPIEGEL DAILY erzählt Yücels Schwester Ilkay, wie es ihrem Bruder geht. Er sei stabil, nicht verzweifelt, sagt sie: "Deniz ist eine sehr starke Person." Lesen Sie hier das gesamte Interview und eine Übersicht zur Situation der politischen Gefangenen in der Türkei.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Verlierer des Tages...

... sind der Medienunternehmer Rupert Murdoch und sein TV-Sender Fox News. Erst erschütterte eine Reihe von Sex-Skandalen den erzkonservativen Kanal, dann musste die Redaktion eine Verschwörungs-Geschichte über den Mord an einem Mitarbeiter der Demokratischen Partei zurückziehen. Und nun fallen auch noch die Einschaltquoten. Womöglich ist die Flut an schlechten Nachrichten über ihren Liebling Donald Trump zu viel für die Fox-Zuschauer. Sie schalten einfach weg, ist vielleicht auch besser so.

