derzeit verlegt die Nato 4000 US-Soldaten an ihre Ostgrenze. Sie sind Teil der Operation "Atlantic Resolve" und sollen Wladimir Putin demonstrieren, dass das Bündnisversprechen des nordatlantischen Paktes weiter gilt. Schon vergangenen Mittwoch ist ein Frachter mit schwerem Gerät in Bremerhaven eingelaufen, bis Sonntag sollen zwei weitere Folgen.

Die Machtgeste wird Putin allerdings kaum noch beeindrucken. Die Zeit spielt für ihn, am 20. Dezember übernimmt Donald Trump das Weiße Haus. Der hat schon klar gemacht, dass er keinen Ärger mit Putin will. Optimisten sehen darin die Chance für eine neue Entspannung zwischen Ost und West. Die Nato-Länder an der Ostgrenze fürchten, dass sie zum Opfer einer neuen weltpolitischen Männerfreundschaft werden.

DPA

Trittins letzte Mission

Bei den Grünen geht das Rennen um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl in die letzte Runde. Vier Kandidaten bewerben sich um zwei Plätze: die beiden Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, der Parteivorsitzende Cem Özdemir und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck. An diesem Wochenende werden sie sich zum letzten Mal der Basis präsentieren, das Ergebnis der Urwahl wird am 18. Januar verkündet.

Einer allerdings will ganz oben mitmischen - und zwar egal, wie das Ergebnis ausfällt: der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Mein Kollege Markus Feldenkirchen hat Trittin in den vergangenen Monaten begleitet und für den neuen SPIEGEL porträtiert. Er hat einen Mann erlebt, der keine Sekunde an Ruhestand denkt. Trittin setzt all seine Energie darauf, mit einem rot-rot-grünen Bündnis die Kanzlerschaft Angela Merkels zu beenden - und vielleicht selbst noch einmal Minister zu werden. "Ich bin bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagt Trittin. "Und ich glaube, dass ich das nicht schlecht mache."

DPA

Ein Geschenk für Merkel

Heute nimmt CDU-Vizechefin Julia Klöckner ein Geschenk für Angela Merkel entgegen. Es ist eine von zwei iranischen Asylbewerbern gefertigte Skulptur, die sie in der Woche vor Silvester auf einer Poststation im rheinland-pfälzischen Naunheim aufgaben. Allerdings wurde einer Postmitarbeiterin mulmig, als sie die Adresse auf dem Paket las: Angela Merkel, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin. Sie glaubte nicht an eine Geste der Dankbarkeit. Neun Beamte samt Sprengstoffspürhund rückten an. Am Ende kam ein Holzrelief zum Vorschein, das in der deutschen und der syrischen Nationalfarbe gehalten ist. Merkel will nun das Präsent in der kommenden Woche entgegennehmen, auf der Klausur der CDU im saarländischen Perl. Für die beiden Asylbewerber gibt es vielleicht wenigstens ein Selfie der Kanzlerin mit dem Kunstwerk.

DPA

Die Grenzen des Rechtsstaates

Bei einer Anhörung des Düsseldorfer Landtages kam am Donnerstag heraus, dass der Attentäter von Berlin, Anis Amri, mit sage und schreibe 14 Identitäten bei deutschen Behörden bekannt war. Amri war ein notorischer Krimineller, er recherchierte im Netz eine Anleitung zum Bombenbau und suchte Kumpane für einen Anschlag. Das alles wussten die Behörden. Doch es reichte nicht, ihn festzusetzen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagte, die Behörden seien beim Umgang mit Amri "an die Grenze des Rechtsstaats" gegangen. Für die Bürger ist das keine sehr beruhigende Nachricht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... sind die Sternsinger. Heute ziehen sie wieder von Haus zu Haus, auch ich war mal einer, Mitte der Achtzigerjahre. Die Sternsinger sind eine schöne Tradition. Sie lehrt uns Katholiken schon in jungen Jahren, dass Altruismus und Eigennutz kein Gegensatz sein müssen. Denn wir hatten ja nicht nur den Klingelbeutel für die Kinder in Afrika dabei, sondern auch eine große Süßigkeitentüte für uns selbst.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister