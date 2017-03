Europa kann aufatmen: Der Sieger der niederländischen Parlamentswahlen heißt nicht Geert Wilders. Die Partei des EU-Gegners und Islamverächters gewann zwar laut der letzten Hochrechnung fünf Sitze, kam demnach aber nur auf 13,1 Prozent der Stimmen und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Stärkste Kraft ist die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, der versuchen wird, erneut eine Regierung zu bilden.

Nun besteht die Hoffnung, dass nach Brexit und US-Wahl der Siegeszug der Populisten gestoppt ist. Rutte hat offenbar davon profitiert, dass er gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine harte Haltung zeigte. Bleibt nur zu hoffen, dass Erdogan beim Verfassungsreferendum im April die Türken nicht genauso mobilisiert wie Rutte die niederländischen Wähler.

Es klebt und klebt und klebt

Den Käfer bewarb VW einst mit dem Spruch: "Er läuft und läuft und läuft..." Die Dieselaffäre klebt und klebt und klebt wie Teer an Deutschlands größtem Autokonzern. Heute will ein ehemaliger VW-Manager, der in den USA in Haft sitzt, erneut versuchen, per Kaution auf freien Fuß zu gelangen. Seine Aussichten sind wohl eher bescheiden: Sollte sich bestätigen, dass er in die Diesel-Affäre verwickelt ist, drohen ihm bis zu 169 Jahre Haft. Auf ein Leben hinter Gittern muss sich Audi-Chef Rupert Stadler zwar noch nicht einrichten. Der Staatsanwalt rückt aber auch ihm gefährlich nahe. Rechtzeitig zur Präsentation der Jahreszahlen fuhren gestern Beamte zur Razzia vor der Audi-Zentrale vor. Was zeigt: Deutsche Ermittler können nicht nur hartnäckig sein. Sie haben auch Sinn für Dramaturgie.

Trumps Launen

Schon am Montag wollte Angela Merkel in die USA reisen. Aber dann machte ihr ein Schneesturm über der amerikanischen Ostküste einen Strich durch die Reiseplanung. Heute Abend nimmt sie einen zweiten Anlauf. Gut möglich, dass sie in Washington auf einen eher übellaunigen Donald Trump trifft. Zwar hat sich das Unwetter verzogen. Dafür aber sorgt Janet Yellen für Ärger. Die Chefin der amerikanischen Notenbank hat den Leitzins erhöht, was Trump, der das größte Jobwunder der Geschichte schaffen will, gar nicht ins Programm passt. Nun hat die Kanzlerin Yellen zwar noch weniger zu sagen als EZB-Chef Mario Draghi. Aber gerät Trump erst mal in Rage, ist er so unberechenbar wie ein Blitz, der vom Himmel zuckt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Rainer Wendt. Jahrelang war Wendt so etwas wie die verbale Pumpgun der Deutschen Polizeigewerkschaft. Wer ihm zuhörte, konnte das Gefühl bekommen, nicht in Deutschland, sondern in Kolumbien zu leben. Eine Polizei, die von der Politik kaputt gespart wird und die Bürger nicht mehr schützen kann - das war Wendts Melodie. Wie sich nun aber herausstellte, litt Wendt persönlich nie unter Sparzwang. Über Jahre bezog er ein Gehalt als Polizist, obwohl er gar nicht arbeitete. Nicht nur den Kollegen in der Gewerkschaft ist die Affäre nun äußerst peinlich, sondern auch der NRW-Landesregierung. Heute muss sie sich vor dem Parlament in Düsseldorf erklären. Gut möglich, dass danach vom einst so lauten Herrn Wendt nichts mehr zu hören sein wird.

