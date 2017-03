heute wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt, es ist der Auftakt zum Superwahljahr Europas. Einige Wahllokale in Bahnhöfen öffneten bereits kurz nach Mitternacht, in den meisten Wahllokalen können die rund 13 Millionen Niederländer aber erst ab 7.30 Uhr und dann bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben. Die große Frage wird sein, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Wahlhelfer des rechtsliberalen Premierministers Mark Rutte wird.

Rutte hatte türkischen Ministern, die in den Niederlanden Wahlkampf machen wollten, die Tür gewiesen. Das wiederum veranlasste Erdogan zu wüsten Beschimpfungen. Zwischendurch wirkten die beiden Länder wie Kriegsparteien und nicht wie Nato-Partner. Aber Rutte hofft offenbar, mit seiner harten Linie Wähler des Rechtspopulisten Geert Wilders einzusammeln. Wenn das gelingen sollte, hätte Erdogan mit seinem Wüten Europa einen unfreiwilligen Dienst erwiesen.

Nützlicher Bösewicht

Überhaupt scheint Erdogan im Moment ein überaus nützlicher Bösewicht zu sein. Auch im kleinen Saarland tobt gerade der Wahlkampf. Lange sah es so aus, als würde Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer einen Triumph einfahren. Doch nun hat der Schulz-Effekt auch an der Saar eingeschlagen. Die CDU muss um den Sieg bangen. Das macht erfinderisch. Gestern kündigte Kramp-Karrenbauer an, dass sie Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verbieten werde. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete die Weltsensation per Eilmeldung um den Globus: "German state bans foreign campaigning as EU-Turkey row deepens." In dem Trubel ging allerdings zunächst unter, dass sich nicht ein türkischer Politiker im Saarland angekündigt hat. Aber wer kann in der Hitze des Wahlkampfes auf solche Details schon Rücksicht nehmen?

Der Freund im Kreml

Horst Seehofer besteigt heute einen Flieger nach Moskau. Eigentlich wäre der bayerische Ministerpräsident lieber nach Washington gereist. Die Münchner Staatskanzlei hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dem Chef einen Termin beim neuen US-Präsidenten zu besorgen. Aus Sicht der Bayern wäre es eine hübsche Pointe gewesen: Ein Ministerpräsident, der vor der Kanzlerin im Weißen Haus vorstellig wird. Aber Donald Trumps Anarchie-Gen war dann doch nicht stark genug, um Seehofer zu empfangen. Nun muss sich der CSU-Chef mit Wladimir Putin begnügen. Dessen Sympathie für Bayern steht in direktem Zusammenhang mit der Antipathie der CSU gegen die Kanzlerin.

Verlierer des Tages...

... ist François Fillon. Die französische Justiz hat nun offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen den konservativen Präsidentschaftsbewerber eingeleitet. Fillon hatte seine Frau mit einem Parlamentsjob versorgt, und es ist unklar, ob sie für ihr Gehalt jemals gearbeitet hat. Nun haben französische Politiker schon unappetitlichere Affären überstanden. Aber nicht Fillons Verfehlungen machen ihn unmöglich - es ist seine Uneinsichtigkeit. Gerade kam heraus, dass ein Gönner Fillon zwei Maßanzüge spendiert hat. Laut französischem Recht müssen Politiker solche Präsente offenlegen, was Fillon nicht getan hat. Stattdessen beschied er patzig: "Ein Freund hat mir die Anzüge angeboten. Na und?"

