Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

Regierungskrise in Italien: In Vor-Euro-Zeiten hätte eine solche Nachricht in Berlin oder Brüssel ein gelangweiltes Achselzucken ausgelöst. Doch längst ist das ganz anders. Italiens Premier Matteo Renzi hat gezockt und verloren. Sein Versuch, Italiens kompliziertes politisches System zu reformieren, ist von der Mehrheit der Wähler per Referendum abgelehnt worden. Es werden Turbulenzen auf den Finanzmärkten befürchtet, weil politische Instabilität die Wirtschaft des Landes weiter belastet und Italiens Krisenbanken weiter nach unten reißen könnte.

Italiens Präsident Sergio Mattarella ist jetzt gefragt. Gut möglich, dass es bald Neuwahlen gibt oder dass eine Übergangsregierung aus Technokraten eingesetzt wird. Sie wäre dann bis zu den Parlamentswahlen 2018 im Amt. Die Technokraten-Regierung wird in Italien "La Palude" genannt, der Sumpf. Das verheißt nicht viel Gutes.

Präsident Van der Bellen - ein Problem für Marine Le Pen?

Chaos in Italien, aber den Europafreunden bleibt ein Trost: Der Sieg von Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen in Österreich ist für die Rechtspopulisten in Europa ein empfindlicher Dämpfer. Die, die in diesem Jahr bislang nach Wahlen immer besonders laut jubelten, sind auffällig still. Frauke Petry zum Beispiel: Sie hatte FPÖ-Mann Norbert Hofer die Daumen gedrückt, jetzt ist von ihr kaum etwas zu hören. In Frankreich grummelt Marine Le Pen. François Fillon, der neue Präsidentschaftskandidat der Konservativen, stiehlt ihr derzeit die Show. Sie hatte gehofft, dass ein Hofer-Sieg ihr helfen könnte, das Tief zu überwinden. Daraus wird jetzt wohl nichts. Zumindest vorerst. Vielleicht kann ihr Italien helfen?

Mehr, mehr, mehr Geld!

So eine Enthüllung gab es noch nie: In monatelanger Kleinarbeit haben der SPIEGEL und seine Partner vom Recherchenetzwerk EIC Verträge, Kontoauszüge und Schriftwechsel ausgewertet, die zeigen, wie verrottet und verlogen das System des modernen Profifußballs ist. Weltweit sorgen die Enthüllungen über Cristiano Ronaldo und Co. für Schlagzeilen. In Großbritannien fordern Politiker eine offizielle Untersuchung der Steuer-Affäre um Trainer-Legende José Mourinho. Das spanische Finanzministerium kündigt weitere Untersuchungen im Fall Ronaldo an. "Profifußball ähnelt inzwischen viel eher dem organisierten Verbrechen als irgendeinem Ideal des Sports", kommentiert SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer im neuen Heft. Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Thema Football Leaks.

Merkels beste Waffe

Wie die Zeit vergeht: Im Jahr 2000 wurde Angela Merkel in der Essener Grugahalle zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. 16 Jahre später trifft sich die CDU in dieser Woche wieder dort zum Parteitag und Merkel ist immer noch Vorsitzende, stoisch hat sie alle Krisen überstanden, politische Leichen pflastern ihren Weg. Wagen die Merkel-Kritiker eine Diskussion über die Chefin? Wohl eher nicht, der Parteitag werde stinklangweilig, freuen sich Merkel-Getreue. Edmund Stoiber schenkte der CDU-Chefin vor 16 Jahren in der Grugahalle Boxhandschuhe, damit sie sich besser "durchkämpfen" möge. Ein sinnloses Präsent, wie inzwischen wohl jeder weiß. Merkel vernichtet ihre Gegner nicht mit der Faust, sondern mit ihrer Intelligenz.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Alec Baldwin, weil er Woche für Woche in der US-Satiresendung "Saturday Night Live" Donald Trump, dem bald mächtigsten Mann der Welt, die Stirn bietet. In der jüngsten Ausgabe machte sich Baldwin (verkleidet als Trump) über dessen Angewohnheit lustig, unentwegt zu twittern. Trump schlug sofort zurück, natürlich per Twitter. Die Sendung sei "schlimm" und "nicht lustig", schimpfte er. Baldwins Antwort an Trump: "Wenn Sie Ihre Steuererklärung veröffentlichen, höre ich sofort auf. Ha."

