wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man darüber lachen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan baut sein Land in eine Autokratie um, und wer sich ihm in den Weg stellt, nennt er einen Faschisten. Nun hat der Streit mit Europa eine neue Stufe erreicht. Die Niederlande verweigerten dem türkischen Außenminister die Landeerlaubnis, weil der in Rotterdam für die Verfassungsänderung Erdogans werben wollte. Später wurde die türkische Sozialministerin, die sich mit dem Auto auf den Weg nach Holland gemacht hatte, wieder zurück an die deutsche Grenze eskortiert.

Kanzlerin Angela Merkel ist im Streit der Hitzköpfe sichtlich um Besonnenheit bemüht. Nach wie vor hält sie an ihrer Linie fest, dass die Meinungsfreiheit auch für türkische Politiker gelte; sie will deren Auftritte in Deutschland nicht untersagen. Das ist erst einmal klug. Denn Erdogan hofft offenbar darauf, dass ihm der inszenierte Zwist mit Europa bei dem Referendum Mitte April die nötigen Stimmen bringt. Die Frage ist nur, wie tragfähig Merkels Strategie auf lange Sicht ist. Denn sie setzt darauf, dass Erdogan irgendwann wieder zur Vernunft kommt. Im Moment aber lernt er, dass Dreistigkeit siegt.

Macron und die Gunst der Götter

Das Wunderkind der französischen Politik heißt derzeit Emmanuel Macron. Der 39-Jährige schrieb seine Diplomarbeit über Hegel, war Investmentbanker und Sozialist (was man als gelebte Dialektik verstehen darf) und stieg anschließend zum französischen Wirtschaftsminister auf. Schon vor einiger Zeit gründete Macron seine eigene Partei. Nun schickt er sich an, Präsident zu werden - und das, obwohl er angeblich auch das Talent dazu gehabt hätte, als Pianist zu glänzen. Glücklich ist, wer von den Göttern mit solchen Gaben beschenkt wurde. Aber deren Gunst ist gefährlich wechselhaft. Das letzte Wunderkind der deutschen Politik sagte von sich, dass es Platon im Original lese, "um den Kopf freizubekommen". Es hieß Karl-Theodor zu Guttenberg.

Amri und die Folgen

Heute nimmt der Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri seine Arbeit auf. Als Zeuge ist unter anderem Holger Münch geladen, der Chef des Bundeskriminalamtes. Natürlich ist ein Untersuchungsausschuss immer auch die Fortsetzung des politischen Kampfes mit anderen Mitteln, zumal in einem Superwahljahr. Dennoch ist es richtig, dass der Fall Amri ein Nachspiel im Düsseldorfer Landtag hat. Bevor Amri einen Lkw auf den Berliner Breitscheidplatz steuerte, war er den Behörden durch Drogendelikte aufgefallen, durch den Versuch, sich Waffen zu besorgen, und durch Kontakte zu radikalen Islamisten. Niemand griff ein. Der Fall Amri ist ein Beispiel von offenkundigem Behördenversagen. Nur die Verantwortung dafür hat bisher keiner übernommen. Schuld waren immer die anderen.

Gewinner des Tages...

... ist Gerhard Schröder. Der Altkanzler ist es gewohnt, dass sich seine Partei in regelmäßigen Abständen an seinem Vermächtnis, der Agenda 2010, abarbeitet. Nun hat sich auch Kanzlerkandidat Martin Schulz in die Reihe derjenigen eingefügt, denen das erfolgreichste sozialdemokratische Projekt der jüngeren Vergangenheit eher peinlich ist. Schröder schweigt dazu. Dafür hat sich nun sein Biograf zur Wort gemeldet, der Historiker Gregor Schöllgen. Dass Schulz mit dem Vokabular Oskar Lafontaines gegen die Agenda zu Felde ziehe, mache "dann doch sprachlos", schreibt er in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Man kann getrost davon ausgehen, dass Schöllgen ausspricht, was Schröder denkt.

