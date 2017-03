der Ton zwischen der Türkei und Deutschland wird immer schriller. "Nazi-Praktiken" wettert Recep Tayyip Erdogan, "Despot" tönt es aus der CSU. Doch von dieser Eskalation profitiert nur einer: der türkische Präsident. Er ist nervös, er könnte das Referendum für seine Verfassungsreform verlieren. Gestern gingen in Istanbul Tausende Frauen gegen das Präsidialsystem auf die Straße. Und nun liefern diejenigen in Deutschland, die sich von ihm provozieren lassen, Erdogan das, was er braucht: einen äußeren Gegner, einen Vorwand zu weiterer Scharfmacherei, um von den Missständen in der Türkei abzulenken.

Deutschland hat dagegen in diesem Beleidigungswettstreit nichts zu gewinnen. Und auch nicht mit Redeverboten. Schon gar nicht unter dem Vorwand des Parkplatzmangels. Es ist das dümmste, was wir tun können: Unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, indem wir von den eigenen Prinzipien abrücken.

Europas Rettung

Heute trifft sich Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten und den Regierungschefs von Italien und Spanien in Versailles, um den 60. Jahrestag der Römischen Verträge vorzubereiten. Brexit, Viktor Orbán, Aufstieg der Rechtspopulisten - was gibt es da zu feiern? Hätte ich vor wenigen Wochen noch gesagt. Aber inzwischen sieht es etwas anders aus. Nachdem jahrelang die Anti-Europäer den Ton setzten, melden sich immer mehr Europa-Fans offen und leidenschaftlich zu Wort. In der Politik und auf der Straße. Die Gegenbewegung gewinnt an Kraft.

In Frankreich hat der Pro-Europäer Emmanuel Macron derzeit keine schlechten Aussichten, in den Élysée-Palast einzuziehen; in Deutschland wird Martin Schulz bejubelt, wenn er für Europa wirbt, gestern gingen hierzulande Tausende für Europa auf die Straße; in Polen fordert der Präsident eine europäische Atomstreitmacht; in Rumänien wird seit Wochen gegen Korruption demonstriert - auch dieser Kampf hat mit Europa zu tun. Ich muss in diesen Tagen manchmal an Hölderlin denken: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch."

Machtlose Richter

Beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wird heute die Klage der Ukraine gegen Russland verhandelt. Kiew hat Moskau verklagt, weil es die prorussischen Separatisten in der Ostukraine unterstützt und die Tartaren auf der Krim diskriminiert. Das Problem: Russland erkennt den Strafgerichtshof nicht an, und auch die Ukraine hat das entsprechende Statut bis heute nicht ratifiziert.

Schulz beim Frauentag

Martin Schulz wird heute Abend im Willy-Brandt-Haus zum Roten Salon erwartet. Anlass: der Internationale Frauentag am 8. März. Ich werde hingehen und bin gespannt, was er zu sagen hat. Bei der letzten Veranstaltung hat er versprochen, für Equal Pay in Deutschland zu sorgen. Das wäre super - wie er das genau machen will, ist aber noch nicht klar. Die Begeisterung für Schulz hat ja offenbar viel damit zu tun, dass er so anders ist als Angela Merkel: kraftvoll, neu, authentisch. Manchmal denke ich, es gibt vielleicht auch eine Sehnsucht, dass wieder ein Mann ins Kanzleramt einzieht. Nach all den Jahren des Matriarchats: endlich wieder ein Mann. Das wäre der schlechteste Grund.

Willkommenskultur

Kanzlerin Angela Merkel hält heute auch noch die Festrede auf der Veranstaltung "15 Jahre wellcome". Wer da an Flüchtlinge denkt, hat sich geirrt. "Wellcome", das meint Kinder, die in Deutschland das Licht der Welt erblicken. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat schon vor vielen Jahren eine Willkommenskultur für Neugeborene gefordert. Die Organisation "Wellcome" unterstützt jedenfalls Familien nach der Geburt. Auch wichtig.

Gewinner des Tages...

... ist deshalb die Familie von Sigmar Gabriel. Es geschah zwar schon in der Nacht zum Samstag, aber deshalb ist es noch lange nicht zu spät, dem Vizekanzler und seiner Frau Anke zur Geburt von Tochter Thea zu gratulieren. Welcome, Thea!

