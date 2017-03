unvermittelt hat die türkische Regierungspartei AKP alle Wahlkampfauftritte ihrer Minister und Abgeordneten in Deutschland abgesagt. Warum? Die sanften Drohungen der Bundesregierung, die Abstimmung über das Verfassungsreferendum in Deutschland zu unterbinden, mögen eine Rolle gespielt haben. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eines sicher nicht vor: Den Streit mit Deutschland und der EU zu deeskalieren. Im Gegenteil - seine ganze Kampagne vor dem Referendum am 16. April zielt ganz darauf, den türkischen Nationalismus zu befeuern.

Wahrscheinlicher ist, dass Erdogan sich mit den angeblichen "Sicherheitsbedenken", die als offizieller Grund für die Absage genannt wurden, zum Opfer stilisieren will und seine Provokationen bis zur Wahl fortsetzt. Denn noch am gleichen Tag bezeichnete er die EU als "faschistisch". Lesen Sie dazu auch den Kommentar unseres Istanbul-Korrespondenten Maximilian Popp. Er schreibt: "In Wahrheit dürfte Erdogan zu der Überzeugung gelangt sein, dass er in Europa das beste Ergebnis für sich bereits herausgeholt hat."

Gauck geht, Steinmeier kommt

Heute ist noch einmal Bundespräsidententag. Frank-Walter Steinmeier hat sein Amt zwar schon am Sonntag um null Uhr angetreten, doch heute wird er vereidigt. Joachim Gauck hält eine letzte Rede, Steinmeier seine erste, und das Ganze wird heute Mittag ab 12 Uhr in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat begangen. Am Nachmittag wird Steinmeier dann im Park von Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Damit ist der friedliche Machtwechsel an der Spitze des Staates dann endgültig vollzogen.

Kampf gegen den IS

In Washington beginnt heute ein zweitägiges Treffen der globalen Koalition gegen den "Islamischen Staat", organisiert von US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Rex Tillerson. Mehr als 68 Nationen und internationale Organisationen sind in der Koalition vertreten. Ein dramatischer Kurswechsel ist nicht zu erwarten. Obwohl Trump einen "Geheimplan" gegen den IS angekündigt hatte, setzt er bisher den Plan von Barack Obama weitgehend fort: Den Gegner bombardieren, lokale Alliierte unterstützen, Mossul und Rakka einnehmen und die Einnahmequellen des IS ausschalten. Interessant ist die Frage, ob es nun wirklich zu einer engeren Zusammenarbeit mit Russland kommt - inklusive des heiklen Austauschs von Geheimdienstinformationen. Und es wird der erste große Auftritt von Außenminister Tillerson, der bisher ziemlich unscheinbar und unsichtbar geblieben ist.

Brüsseler Anschläge

Ein Jahr ist es her, dass islamistische Attentäter in Brüssel den Flughafen und die U-Bahn-Station Maelbeek angriffen, 35 Menschen töteten und mehr als 300 zum Teil schwer verletzten. König Philippe besucht heute die Anschlagsorte und enthüllt Denkmale für die Opfer. Um 7.58 Uhr und 9.11 Uhr sind Schweigeminuten geplant. Die Ereignisse beschäftigen die Stadt bis heute - überall sind in Brüssel schwerbewaffnete Polizisten anzutreffen, weiterhin kommt es regelmäßig zu Festnahmen und Hausdurchsuchungen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon. Nachdem er bei der TV-Debatte am Montag eine ganz passable Figur abgegeben hatte, konnte er hoffen, seine vielen Affären ein wenig vergessen zu machen. Doch nun kommt der nächste Schlag. Zum einen sind die Ermittlungen gegen Fillon ausgeweitet worden. Es gehe um den Verdacht des "schweren Betrugs und der Fälschung", heißt es. Zum anderen meldete die französische Satire- und Enthüllungszeitung "Le Canard Enchainé": Fillon habe 2015 für einen libanesischen Milliardär ein Treffen mit Wladimir Putin und dem CEO des Ölkonzerns Total organisiert und dafür 50.000 US-Dollar kassiert.

