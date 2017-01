heute ist ein Tag der Abschiede, ohne Tränen vermutlich. Sigmar Gabriel gibt seine letzte Regierungserklärung als Wirtschaftsminister ab, Frank-Walter Steinmeier tritt seine letzte Reise als Außenminister an. Steinmeier wird Bundespräsident, Gabriel Außenminister. Beide wollten 2017 nicht gegen Angela Merkel antreten, nun verschwinden sie aus dem Zentrum politischer Machtkämpfe. Die ganze Berliner Nach-Schröder-und-Müntefering-Generation der SPD ist an der Bundeskanzlerin gescheitert, Peer Steinbrück gehört auch noch dazu.

Sie waren ihr nicht gewachsen, auch weil sie sich haben faszinieren lassen von dieser Frau, weil sie in ihrer Nähe weder die Wut noch das Überlegenheitsgefühl entwickeln konnten, das sie zu furiosen Gegnern gemacht hätte. Sie waren Bürger der Berliner Republik Merkel. Nicht zufällig soll es nun einer aus Brüssel versuchen, Martin Schulz, der nicht durch Große Koalitionen verdorben ist. Für ihn gilt jetzt: Merkel meiden bis zum Wahltag, sich ja nicht einwickeln lassen wie die anderen Herren.

DPA

Die Abarbeiter

Nachlese zu unserer 70-Jahre-Feier, am Dienstagabend im Hauptstadtbüro des SPIEGEL: Ein besonders interessantes Gespräch hatte ich mit dem Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach. Er sagte, dass die laufende Legislaturperiode für ihn so öde sei wie keine zuvor. Warum? Der Koalitionsvertrag habe für seinen Bereich 18 Vorhaben aufgelistet. Diese 18 Vorhaben seien getreulich abgearbeitet worden. Er sei sich vorgekommen wie ein Staatssekretär, nicht wie ein Politiker. Lebendiger Parlamentarismus sieht tatsächlich anders aus: Meinungsstreit, bis die bestmögliche Lösung gefunden ist, Offenheit für neue Ideen. Lauterbach sagte auch, von Kollegen habe er gehört, in anderen Bereichen sei es ähnlich zugegangen. Das wäre ein heimlicher Strukturwandel der Politik. Aus den Abgeordneten würden Erfüllungsgehilfen für den Vier-Jahres-Plan. Etwas Ähnliches gab es schon einmal, wenn ich mich nicht irre.

DPA

Fan und Löwen

Heute wird das Urteil gegen Safia S. gesprochen. Sie hat einem Polizisten in Hannover ein Küchenmesser in den Hals gerammt, mutmaßlich im Auftrag des "Islamischen Staates". Die Staatsanwälte haben eine Haftstrafe von sechs Jahren beantragt. Bei der Tat war Safia S. 15 Jahre alt. Zwei Worte von ihr haben sich in mein Hirn gebrannt, hin und wieder fallen sie mir ein: unsere Löwen. Das schrieb sie in einem Chat nach den Anschlägen von Paris im Herbst 2015. Das ganze Zitat geht so: "Gestern war mein Lieblingstag. Allah segne unsere Löwen, die gestern in Paris im Einsatz waren." Das klingt nach Fan, nach Schlachtenbummlerei. Aber es ging nicht um Fußball, sondern um Abschlachten. Es klingt auch nach kindlichem Gemüt, nach naiver Freude. Ich bekomme das nicht zusammen mit den schrecklichen Geschichten aus dem Bataclan, den Straßencafés. Mehr kann ich dazu nicht sagen, nur dass ich manchmal "unsere Löwen" denke und irritiert bin.

DPA

Der Kulturkampf

Alexander Van der Bellen wird heute als Bundespräsident der Republik Österreich vereidigt, der größte Erfolg eines Grünen im deutschsprachigen Raum neben den Wahlerfolgen Winfried Kretschmanns in Baden-Württemberg. Es ist interessant, dass die Grünen gerade in diesen Zeiten solche Einzelerfolge erzielen. Über Jahrzehnte haben sie den politisch-kulturellen Diskurs beherrscht wie keine andere Strömung. Ihr Mantra der unbedingten Rücksicht, des eminent vorsichtigen Sprechens und Handelns hat sich in die Köpfe und Seelen gepflanzt. Wenn man anderer Meinung sein wollte, musste man den grünen Reflex im eigenen Ich oder grüne Sanktionen von Anderen überwinden. Diese Dominanz ist durch den Rechtspopulismus herausgefordert. Wir stecken in einem neuen Kulturkampf, das grüne gegen das neu-rechte Denken. In Österreich war das durch die Stichwahl zwischen den Kandidaten der Grünen und der FPÖ symbolisiert. Grün ist aber nicht überall auf dem Rückzug, sondern offenbar dann erfolgreich, wenn es aufgeklärtes Grün ist, nicht dogmatisch daherkommt, sondern pragmatisch, wie bei Kretschmann und Van der Bellen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Gewinner des Tages...

... sind: Dummheit. Rachsucht. Engherzigkeit. Größenwahn. Brutalität. Rassismus.

Warum? Donald Trump lässt tatsächlich die Mauer zu Mexiko bauen.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit