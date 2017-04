Die Lage am Mittwoch

es war ein Eklat, den Israels Premier Benjamin Netanyahu ganz offensichtlich gewollt hatte: Weil Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Besuch darauf bestand, sich auch mit Nichtregierungsorganisationen zu treffen, die Netanyahu missbilligt, sagte der Ministerpräsident das geplante Gespräch mit Gabriel ab. Das zeigt vor allem eines: Die historisch bedingte Sonderbehandlung Israels stößt mit der Regierung Netanyahu an ihre Grenzen.

Sicher, Israel kann für Deutschland nie ein Land sein wie jedes andere. Besondere Rücksicht ist geboten, bis heute, auch besonderes diplomatisches Feingefühl. Aber die historische Schuld kann nicht dazu führen, dass Deutschland es akzeptiert, wenn die israelische Regierung sich immer weiter von jenen Werten entfernt, die wir bisher für gemeinsame gehalten haben.

Koalitionsanbahnung

Gestern Rot-Rot-Grün, heute Schwarz-Gelb. In Berlin jagt ein farbenfrohes Treffen das nächste, ständig werden mögliche künftige Machtkonstellationen ausgelotet und angebahnt. Nachdem das gestrige rot-rot-grüne Stelldichein in der SPD und speziell bei Kanzlerkandidat Martin Schulz für einigen Unmut sorgte, ist heute die Gegenseite dran. Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat Vertreter der Liberalen zu einem Tête-à-Tête geladen (Stichwort: Kartoffelküche, benannt nach der schwarz-gelben Sättigungsbeilage).

In Wahrheit dürfte es Altmaier um Jamaika gehen: Er war bekanntlich seinerzeit ein Protagonist der legendären Pizza-Connection, die erste zarte Bande zwischen Union und Grünen knüpfte. Wie kein anderer steht Angela Merkels Kanzleramtschef für Schwarz-Grün. Man kann also davon ausgehen, dass der kulinarisch versierte Minister die Kartoffeln am Ende mit Petersilie servieren möchte.

Merkel und das F-Wort

Kanzlerin Angela Merkel will sich nicht als Feministin bezeichnen. Das ist das Ergebnis des W20-Treffens, das gestern in Berlin stattfand. "Sehen Sie sich als Feministin", wurde die Kanzlerin gefragt, die gerade ein flammendes Plädoyer für die Sache der Frauen gehalten hatte. Merkel schwieg betreten. Neben ihr feixte IWF-Chefin Christine Lagarde: Sag es, Angie! Lagarde amüsierte sich prächtig. Merkel wand sich. Das F-Wort! Wie viele Männerstimmen würde es sie bei der Bundestagswahl kosten? Das Physikerinnenhirn arbeitete erkennbar. Dann hatte Merkel die Lösung: Nein, sie könne sich nicht mit einem "Titel schmücken, den ich gar nicht habe", sagte sie. Feministin? Zuviel der Ehre. Heute steht der nächste Frauentermin auf Merkels Agenda: Sie begrüßt Teilnehmerinnen des Girl's Day im Kanzleramt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

In der späten Sowjetunion gab es einen Bestseller mit dem Titel "Die Schlange". Autor Wladimir Sorokin beschrieb darin das Soziotop der sozialistischen Misswirtschaft: Die endlosen Menschenschlangen, die sich überall dort bildeten, wo es ein knappes Gut zu erwerben gab. Heute ist diese Form menschlichen Beisammenseins so gut wie ausgestorben, eine Ausnahme bildet seit neuestem meine Heimatstadt Hamburg. Dort vermittelt die Elbphilharmonie den konsummüden Hanseaten das spätsozialistische Lebensgefühl. Helden des Tages sind daher meine Eltern, die gerade in einer eintägigen Aktion Karten für ein Konzert im November erstanden haben.

Bereits im Morgengrauen ab 5 Uhr formierte sich in der Hamburger Innenstadt eine Schlange vor der Konzertkasse, die um 9 Uhr öffnen sollte. Am Ende erstreckte sie sich über mehrere Hundert Meter, bewacht von einem Sicherheitsdienst, der eingriff, als es auf den vorderen Metern zu Tumulten kam. Im mittleren Bereich hielt man sich durch gemeinsame Gymnastik warm, eine anliegende Bäckerei machte Rekordumsätze. Gegen 13 Uhr hielten meine Eltern ihre Konzertkarten in den Händen, eine für mich war auch dabei.

Einen Tag voller Glücksmomente wünscht Ihnen,

Ihre Christiane Hoffmann