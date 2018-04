Die Lage am Mittwoch

wer derzeit in den Nahen Osten blickt, findet alle Zutaten für die Entfachung eines Flächenbrandes:

Einen syrischen Diktator, der im Kampf um die Macht ganz offenbar nicht davor zurückschreckt, das eigene Volk mit chemischen Waffen umzubringen; einen Kremlchef, der sich aus Machtkalkül an die Seite Assads gestellt hat; einen amerikanischen Präsidenten, der nach und nach fast alle Stimmen der Vernunft aus seiner Regierung geworfen hat und obendrein noch abgelenkt ist, weil eine Pornodarstellerin durch Talkshows tingelt und detailreich von einer angeblichen Affäre mit Trump berichtet; und einen französischen Staatschef, der der Welt versprochen hat, sofort zuzuschlagen, sollte Assad noch einmal Chemiewaffen einsetzen. Finstere Entschlossenheit gibt es im Übermaß. Nur scheint keiner so recht zu wissen, wohin sie am Ende führen soll.

Griechische Verhältnisse

imago

Die Deutschen bilden sich ja gerne etwas auf ihre gründliche Verwaltung ein. Es war der große Gag der Griechenlandkrise, dass es die Regierung in Athen nicht einmal schafft, ein halbwegs funktionierendes Kataster-Amt einzurichten. Nun hat gestern das Bundesverfassungsgericht die Festsetzung der deutschen Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt - mit der erstaunlichen Begründung, dass die Einheitswerte für die Bemessung der Steuer aus dem Jahr 1964 stammen, im Osten sogar aus dem Jahr 1935.

Eigentlich sollten diese alle sechs Jahre angepasst werden, um die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt abzubilden. Aber das Bundesfinanzministerium fand das offenbar zu aufwendig. Wer also das nächste mal mit den Finger nach Athen zeigt, sollte bedenken, dass auch Berlin zu südländischer Lässigkeit fähig ist, wenn der Papierkram zu lästig wird.

Kevin wer?

Getty Images

Es ist schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her, dass ein junger Mann namens Kevin Kühnert kurz davor schien, nicht nur die Große Koalition in die Luft zu jagen, sondern die gesamte Führung der SPD gleich mit. Wie sich dann aber herausstellte, war die mediale Begeisterung für den Juso-Chef doch einen Tick größer als die der SPD-Basis, die mit einer soliden Mehrheit für das Bündnis mit der Union stimmte. Heute nun stellt Kühnert die Forderungen der Jusos für den SPD-Parteitag Ende April vor, aber der Hauch der Revolution, den Kühnert für einige Wochen umwehte, hat sich verzogen. Man mag das bedauern, aber ich finde, es spricht für die SPD, dass ihr im Zweifel solide Regierungsarbeit immer noch lieber ist als das Abenteuer des Umsturzes.

Der Verlierer des Tages...

REUTERS

... heißt Matthias Müller. Der VW-Chef wird voraussichtlich schon diesen Freitag auf einer Aufsichtsratssitzung des Konzerns abgelöst, Nachfolger soll Markenvorstand Herbert Diess werden. Übertriebenes Mitleid mit Müller ist allerdings fehl am Platze. Er ist 64 Jahre alt, sein Vertrag wäre in gut zwei Jahren ohnehin ausgelaufen. Außerdem hat Volkswagen im vergangenen Jahr trotz des Dieselskandals einen Rekordgewinn von über elf Milliarden Euro erzielt. Das schafft Luft für eine hübsche Abfindung. Der scheidende Müller jedenfalls wird wohl deutlich fürsorglicher behandelt als die vielen deutschen VW-Kunden, denen man erst manipulierte Autos unterjubelte und die nun vergeblich darauf warten, dass der Konzern die Umrüstung bezahlt.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister