auf der nach oben offenen Skala des Irrsinns erklimmt Donald Trump derzeit stündlich eine neue Stufe. Was soll man für verrückter halten? Dass Trump einen Raketenangriff auf Syrien per Twitter ankündigt? Dass der amerikanische Präsident so tut, als sei das Ziel der Attacke nicht das syrische Regime, sondern Russland ("Get ready, russia"). Oder dass er die Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller zum Grund dafür erklärt, warum die Beziehungen zwischen Washington und Moskau auf dem Tiefpunkt seien?

Es wäre schön, man könnte Trumps Tweets dahin verweisen, wo sie hingehören: ins Reich des Wahnsinns. Aber die Welt muss lernen, mit einem Mann umzugehen, der ganz offenkundig nicht weiß, was er tut. Vor zwölf Jahren hat der SPIEGEL einen Titel mit der Zeile "Der Irre mit der Bombe" gedruckt. Damals ging es um den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Il. Heute passt der Satz auf den mächtigsten Mann der Welt.

Zwingt Trump die Demokratie in die Knie?

Bisher war ich immer recht optimistisch, dass es für einen einzelnen Mann unmöglich ist, eine Jahrhunderte alte Institution wie die amerikanische Demokratie in die Knie zu zwingen. Die Justiz geht bislang unbeirrt ihrer Wege, wie zuletzt die Durchsuchungen bei Trumps Anwalt Michael Cohen gezeigt haben. Und wer verfolgt, was die "Washington Post" und die "New York Times" jeden Tag leisten, der sieht, dass ein Mann wie Trump - wenn auch ungewollt - die Kräfte der Freiheit anspornt.

Aber wie mein Kollege Marc Pitzke schreibt, beschränkt sich Trumps Feldzug gegen die Medien inzwischen nicht mehr auf Sprüche und Tweets. Das US-Heimatschutzministerium baut derzeit einen "Medienüberwachungsdienst" auf, per Ausschreibung wird dafür ein Vertragspartner gesucht. Außerdem hat Trump offenbar den Sender CNN im Visier und versucht, ihn vom Mutterkonzern "Time Warner" zu trennen. Noch ist es nicht soweit. Doch Trump verfügt im Weißen Haus leider über mehr als nur die Macht des Wortes.

Ein Stern überm Kanzleramt

Aufatmen in der deutschen Autoindustrie: Auf der Kabinettsklausur in Meseberg wurden die deutschen Konzerne wieder einmal nicht verpflichtet, Stickoxid-Schleudern umzurüsten. Dies sei relativ kostenintensiv, sagte die Kanzlerin in gewohnter Fürsorge für die Autobosse. Kostenintensiv? VW hat - trotz des Dieselskandals - im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 11,4 Milliarden Euro hingelegt und seine Zahlen damit im Vergleich zum Vorjahr mehr verdoppelt; Daimler verdiente 10,9 Milliarden, BMW 8,7 Milliarden Euro. In den USA hat VW an Kunden schon milliardenschwere Entschädigungen ausgeschüttet. In Deutschland sorgt die Kanzlerin höchstpersönlich dafür, dass der Verbraucher der Dumme ist. Es würde einen nicht wundern, wenn sich auf dem Dach des Kanzleramtes demnächst der Mercedes-Stern dreht.

Die Ehre des Georg Fahrenschon

Es gab Zeiten, da war Georg Fahrenschon bayerischer Finanzminister, und nicht wenige in der CSU sahen in ihm einen heißen Kandidaten für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Dann aber wurde ihm das politische Geschäft zu mühsam (und wohl auch zu wenig einträglich), und er wechselte an die Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Seine Karriere nahm vergangenen Herbst ein jähes Ende, als ruchbar wurde, dass er mit seinen Steuererklärungen zum Teil um Jahre in Verzug ist. Fahrenschon kämpfte um seinen Posten, aber ein Sparkassenpräsident, der seine Finanzen nicht im Griff hat, darf in Deutschland auf kein Pardon hoffen. Nun, ohne Job, will Fahrenschon wenigstens seine Ehre retten. Einen Strafbefehl, der die Sache still erledigt hätte, lehnte er ab. Nun muss er vor Gericht. Anfang Mai soll ein Urteil fallen.

Der Gewinner des Tages...

... ist Markus Feldenkirchen, mein Kollege aus dem Hauptstadtbüro des SPIEGEL. Gestern Abend bekam er in Hamburg den Nannen-Preis für seine Reportage über den Wahlkampf des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Über den Text, mit dem Feldenkirchen schon den Deutschen Reporterpreis gewonnen hat, muss ich hier nichts mehr sagen; er spricht für sich selbst. Markus, wir freuen uns riesig für Dich!

