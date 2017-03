Die Lage am Donnerstag

der Anschlag eines einzelnen Täters auf Passanten und einen Polizisten vor dem britischen Parlament in London belegt einmal mehr, dass es keine ausgefeilten Terrorpläne und teuren Ausrüstungen oder Waffen braucht, um ein Land in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Ziel war das Herz Londons: Westminster. Der Zeitpunkt: der Jahrestag der Brüsseler Anschläge. Die Tatwaffen: ein Auto und ein Messer.

Das reichte, um mindestens vier Menschen zu töten, 40 weitere zu verletzen und den Betrieb im britischen Unterhaus auszusetzen. Polizisten erschossen den vermutlich islamistisch motivierten Attentäter noch vor dem Eingang zum Parlament. SPIEGEL ONLINE berichtet heute über alle neuen Erkenntnisse zu der Tat.

Eine Lose-Lose-Situation

Eigentlich kann Donald Trump heute Abend kaum gewinnen - egal wie es ausgeht. Im US-Repräsentantenhaus wird abgestimmt über die Abschaffung von Barack Obamas Gesundheitsreform und Trumps neues Gesetz, das massive Kosteneinsparungen für den Staat bringen soll. Dafür droht 14 Millionen Amerikanern binnen einem Jahr der Verlust der Krankenversicherung. Trump will das Gesetz unbedingt durchbringen, um einen Erfolg feiern zu können. Doch es hat so viele Gegner in den eigenen Reihen, dass ein Scheitern möglich ist.

Wenn das Gesetz trotzdem durchkommt, könnte es sich für Trump auf Dauer aber als noch verheerender erweisen. Denn keine Bevölkerungsgruppe würde so stark unter "Trumpcare" leiden wie Trumps Kernwähler - ältere, einfache Männer. Bereits jetzt zeigt sich in Umfragen, dass sich in dieser Gruppe viele von ihrem einstigen Idol abwenden. Sie könnten den Republikanern 2018 eine Wahlniederlage bescheren.

Gabriel in Athen

Auf seiner Antrittsreise durch Europa ist Außenminister Sigmar Gabriel heute in Athen. Er will mit Außenminister Nikos Kotzias reden - über die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, aber auch über die griechische Finanzkrise, die bald wiederzukehren droht. Die Reformen, zu denen sich die griechische Regierung verpflichtet hat, werden nicht oder nur schleppend umgesetzt - deshalb halten die internationalen Gläubiger ihre Kreditraten zurück. Wenn der Streit nicht vor dem 60. Jahrestag der Römischen Verträge am Samstag gelöst sein sollte, könnte er die Feierlichkeiten überschatten und im schlimmsten Fall eine erneute Griechenland-Krise auslösen.

Syrische Friedensgespräche

Die syrische Regierung, die Oppositionsparteien - fast alle wollen heute wieder nach Genf reisen, wo ein Friedensabkommen zwischen Assad-Regierung und Rebellen verhandelt werden soll. Bei den Gesprächen geht es um eine Regierung der nationalen Einheit, um eine neue Verfassung, Wahlen und Anti-Terror-Maßnahmen. Doch die Positionen liegen weit auseinander, schon lange schleppen sich die Verhandlungen voran - eine baldige Lösung ist unwahrscheinlich. Und ausgerechnet bei der Hauptstadt Damaskus wird in diesen Tagen wieder heftig gekämpft.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gestern vereidigt wurde und in einer Rede den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sehr deutlich kritisierte. "Präsident Erdogan, gefährden Sie nicht all das, was Sie mit anderen aufgebaut haben", sagte Steinmeier. "Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche." Er forderte gar: "Geben Sie Deniz Yücel frei!". Mein Kollege Florian Gathmann fragt: Ist das der neue Sound des Mannes, der bislang vornehme Zurückhaltung üben musste? Auf einmal so viel Klartext! Aus Steinmeiers Mund auf jeden Fall erfrischend.

