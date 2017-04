für die britische Premierministerin Theresa May könnte es kaum einen besseren Zeitpunkt für vorgezogene Neuwahlen geben: Ihre Partei, die Tories, liegt in Umfragen bei über 40 Prozent. Die wichtigste Oppositionspartei Labour ist durch den Dauerstreit zwischen dem linken und dem liberalen Flügel in einem desolaten Zustand. Und wenn May die Wahl so haushoch gewinnt, wie sie es sich erhofft, verfügt sie bald über eine riesige Mehrheit - über die auf zwei Jahre angesetzten Brexit-Verhandlungen hinaus.

Bei den Verhandlungen braucht sie dann auf die radikalen Strömungen in ihrer Partei keine Rücksicht mehr zu nehmen, auf die Opposition sowieso nicht. Manche Brexit-Gegner glauben, die Wahl sei eine letzte Chance, den Brexit noch zu stoppen, aber das ist wenig wahrscheinlich. Nicht einmal Labour äußert sich klar gegen den britischen EU-Austritt und die EU-freundlichen Liberaldemokraten werden eine Kleinpartei bleiben. Das Verrückte ist, dass die Labour-Partei angekündigt hat, den Neuwahlen heute im Unterhaus zuzustimmen, obwohl sie dabei wohl untergehen wird. Andererseits: Wie unser Brüssel-Korrespondent Markus Becker schreibt, ist die Wahl auch für May nicht ganz ohne Risiko. Am 8. Juni wissen wir mehr.

Umfrage zur Bundestagswahl

Bis zur Bundestagswahl im September dauert es noch lange. In den Umfragen lässt sich seit einiger Zeit beobachten, dass der sogenannte Schulz-Effekt ausklingt und die SPD wieder deutlicher hinter der CDU liegt. Das zeigt sich auch bei der Erhebung, die SPIEGEL ONLINE und das Meinungsforschungsinstitut Civey wöchentlich durchführen lassen. Hier liegt die CDU neu bei 34,4 Prozent, die SPD bei 29,8 Prozent. Auch die AfD legt wieder leicht zu, sie wäre demnach bei 9,5 Prozent. Eine Übersicht aller Ergebnisse finden Sie hier.

Frankreich am Rande des Nervenzusammenbruchs

Nicht genug damit, dass der Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag vollkommen offen ist und die Aussichten für Europa trübe sind - drei der vier aktuell führenden Kandidaten loben die Ukraine-Politik von Wladimir Putin (Fillon, Le Pen, Mélenchon), und zwei drohen damit, aus dem Euro auszutreten (Le Pen, Mélenchon). Nun hat die Polizei in Marseille auch noch zwei Männer festgenommen, die mit Waffen und Sprengstoff einen Anschlag begehen wollten, womöglich gar auf einen der Kandidaten. Als ob das Land nicht ohnehin schon am Rande des Nervenzusammenbruchs stünde. Seit Jahresbeginn haben die französischen Behörden nach eigenen Angaben übrigens sieben Anschläge verhindert. Heute ist der drittletzte Tag, bevor der Wahlkampf offiziell endet - die Rechtspopulistin Marine Le Pen tritt in Nantes vor tausenden Anhängern auf, der Zentrist Emmanuel Macron macht das Gleiche in Marseille.

Trumps verirrte Schiffe

Erinnern Sie sich an die Kriegsschiffe, die US-Präsident Donald Trump an die koreanische Küste verlegen ließ, um den Diktator Kim Jong Un in Pjöngjang einzuschüchtern? Das Weiße Haus hatte die Entsendung verkündet, die gesamte Weltpresse schrieb darüber und verstand sie als starke Drohung - doch nun stellt sich heraus: Die Schiffe waren zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf Korea-Kurs, sondern in die entgegengesetzte Richtung unterwegs: nach Australien. Das Weiße Haus hatte die Unwahrheit gesagt - es handelte sich offenbar um einen Irrtum. Der Amateurismus dieser US-Regierung ist bestürzend. In einer Auseinandersetzung, die so ernst ist wie die um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm, können solche Fehler fatal sein. Die Schiffe sind jetzt übrigens tatsächlich unterwegs an die koreanische Küste. Angeblich.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Facebook. Das soziale Netzwerk hat am Montag mehr als zwei Stunden gebraucht, um das Video eines Mordes zu entfernen. Bis dahin konnten Millionen zusehen, wie ein Mann namens Steve Stephens an Ostern auf offener Straße einen 74-Jährigen erschoss - er hatte das Video selbst auf Facebook gepostet. Später tötete er sich selbst. Die Wut auf Facebook ist zurecht groß: Denn das Unternehmen setzt zwar immer mehr auf Livestreaming, stellt aber nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, um die Übertragung von Verbrechen zu unterbinden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg gab nur ein laues Statement ab: Man werde "alles tun, um solche Tragödien zu verhindern". Wir sind gespannt.

