wenn Innenminister Thomas de Maizière heute auf dem Europäischen Polizeikongress über die Migrationspolitik der EU spricht, hat er nicht viel Positives mitzuteilen. Die Flüchtlingszahlen gehen zwar zurück, weil die Balkanroute geschlossen ist. Doch bis heute können sich die Mitgliedstaaten weder auf nationale Aufnahmequoten noch auf ein gemeinsames Asylverfahren verständigen.

Wenn es um Einwanderung geht, gilt in Europa offenbar jene Beschränkung, auf die schon der Philosoph Arthur Schopenhauer hinwies: "Jeder sieht die Grenzen seines Gesichtsfeldes als die Grenzen der Welt an."

Wolfsburger Ränkeschmiede

Niemand redet mehr von "Dallas" oder den "Gossip Girls", seit der Volkswagen-Konzern seine Intrigen in aller Öffentlichkeit zelebriert. Zur Zeit eskaliert gerade die Fehde zwischen Betriebsrats-Boss Bernd Osterloh und Marken-Vorstand Herbert Diess. Der Manager breche die Absprachen mit der Belegschaft, behauptet Osterloh. Die Gewerkschaft sorge dafür, dass ihre Mitglieder bevorzugt befördert werden, argwöhnt Diess. Heute treffen sich die leitenden Ränkeschmiede des Konzerns zur Betriebsversammlung in Wolfsburg. Nicht ausgeschlossen, dass nach Martin Winterkorn und Christine Hohmann-Dennhardt bald der nächste Manager gehen muss - gegen eine entsprechende Abfindung, versteht sich.

Exit oder Brexit

Während das britische Oberhaus heute erneut über den Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der Europäischen Union debattiert, ziehen die Beschäftigten bereits überall Konsequenzen. In London und Liverpool klagen Firmen, dass sie kaum noch Arbeitskräfte aus der EU finden. In Deutschland registrieren die Meldeämter, dass sich eine steigende Zahl von Briten einbürgern lassen will. Wenn das so weitergeht, bekommt der Begriff "Brexit" möglicherweise bald eine neue Bedeutung: raus aus Großbritannien.

Luther und die Narren

Die Karnevalisten in Köln, Mainz und Düsseldorf stellen heute ihre Motivwagen für die diesjährigen Rosenmontagszüge vor; sogar die evangelische Kirche ist dabei. In Mainz fährt sie als Beitrag zum Luther-Jahr eine 3,50 Meter hohe Figur des Reformators durch die Straßen. In Köln werden Luther-Süßigkeiten als Kamelle unters Volk geworfen. Wie heißt es schon in der Bibel? "Iß, mein Sohn, Honig, denn er ist gut, und Honigseim ist süß in deinem Halse."

Gewinnerin des Tages...

... ist Andrea Nahles. Als Juso-Vorsitzende kämpfte sie erbittert gegen die Agenda des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder. Im Amt der Arbeitsministerin lobte sie die Hartz-Gesetze als Beitrag, mit dem "Deutschland die globale Krise 2008/2009" überstand. Nun darf sie die nächste Kehrtwende vollziehen. Im Auftrag von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz soll sie einen Plan ausarbeiten, um die Agendareformen bei Arbeitslosengeld und befristeten Jobs zurückzudrehen. Das klingt nach einer undankbaren Aufgabe, in Wahrheit ist es die Gelegenheit, sich im wichtigsten sozialdemokratischen Rollenfach zu bewähren: dem der anpassungsfähigen Parteisoldatin.

