Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

der Uno-Sicherheitsrat stimmt heute über eine Syrien-Resolution ab. Zum ersten Mal seit Langem sieht es so aus, als könnte ein Beschluss zustande kommen, gegen den Russland kein Veto einlegen wird. Es geht um den Einsatz von Uno-Beobachtern, die die Evakuierung von Ost-Aleppo beaufsichtigen sollen.

Noch ist nicht sicher, ob Moskau seine Blockadehaltung aufgeben wird, aber es gibt Hoffnung.

Held des Tages

Ist für mich Chris Suprun. Nie gehört? Er ist einer jener 538 Wahlleute, die heute in den USA Donald Trump zum Präsidenten wählen sollen. Genauer gesagt: Er ist einer der 307 republikanischen Wahlleute. Aber Suprun hat noch einmal nachgedacht. In einem persönlichen Artikel für die "New York Times" schreibt er: "Warum ich nicht für Donald Trump stimmen werde." Trump erfülle nicht die Kriterien für das Präsidentenamt, meint der ehemalige Feuerwehrmann, der an 9/11 in New York zu den Rettungskräften gehörte. "Vor 15 Jahren habe ich einen Eid geschworen, mein Land und die Verfassung gegen alle äußeren und inneren Feinde zu verteidigen. Am 19. Dezember werde ich das wieder tun."

In einem Monat, am 20. Januar, wird Donald Trump sein Amt antreten. Dann geht die seltsame Zeit zwischen den Präsidenten vorbei, in der der eine noch nicht ins Weiße Haus eingezogen ist und der andere eigentlich nur noch Abschied nimmt. Vielleicht nie zuvor ist diese Zwischenzeit so sehr von Ungewissheit, Spekulationen und Rätselraten begleitet gewesen: Was kommt mit der neuen Präsidentschaft auf die USA und die Welt zu? Wird Trump eine Mauer bauen, Hillary Clinton vor Gericht bringen, Putin umarmen? In vielen Kommentaren klingt die Erwartung durch, dass wir dann, Ende Januar, Trumps politischen Kurs kennen werden, dass dann klar sein wird, was er vorhat - mit China, mit Europa, mit der Nato. Ich fürchte, so wird es nicht kommen: Wer Unberechenbarkeit zur Methode erhebt, will keinen Kurs.

Schierlingswasserfenchel

Heute beginnt am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die mündliche Verhandlung zur Elbvertiefung. Umweltschützer wollen das Projekt stoppen, wie so oft geht es um Naturschutz gegen Arbeitsplätze. Speziell: Naturschutzbund gegen Hafen, Schierlingswasserfenchel gegen Container-Riesen. Ich bin an der Elbe aufgewachsen, schon in meiner Kindheit waren Fluss und Deich eine Kulturlandschaft. Umweltschutz ist natürlich wichtig, aber er sollte nicht so weit gehen, dass ein Kräutlein die Konkurrenzfähigkeit des Hamburger Hafens gefährden darf.

Kulturkampf

Gestern habe ich ein neues Wort gelernt, es heißt: Weihnachtsverbot. Gar keine schlechte Idee, habe ich gedacht, wir setzen mal ein Jahr aus, den ganzen Stress, die Märkte, die Lieder, die Geschenke, die Gänse. Damit man sich im kommenden Jahr wieder so richtig drauf freut.

Aber es geht ja gar nicht um uns, sondern um die Türkei. Offenbar gibt es an einer deutschen Auslandsschule in Istanbul eine Auseinandersetzung darüber, wie Weihnachten im Unterricht behandelt werden soll. Soviel kann man wohl sagen, denn was genau von der Schulleitung beanstandet oder verboten wurde, ist nicht ganz klar.

In Deutschland sind jedenfalls schon die Kulturkämpfer auf den Barrikaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das berechtigt ist. Natürlich sollten an einer Schule, an der viele von Deutschland finanzierte Lehrer unterrichten, auch christliche Bräuche vermittelt werden. Die Geschichte mit der unbefleckten Empfängnis erklärt sich ja schließlich nicht von selbst. Aber ob türkische Kinder deutsche Weihnachtslieder singen müssen? Wenn in Deutschland im Religionsunterricht der Islam durchgenommen wird, rezitieren wir auch nicht kollektiv den Koran.

Verlierer des Tages...

... ist der sogenannte U-Bahn-Treter, jener Typ, der vor einigen Monaten eine Frau brutal von hinten eine Treppe runtergetreten hat. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben, das eine Sicherheitskamera von dem Angriff gemacht hat. Wenn nicht, sehen Sie es sich an, dann wissen Sie wirklich, was das Wort "hinterrücks" bedeutet. Ein vollkommen ahnungsloses Opfer, kein Motiv, sondern einfach nur gemeine Aggression. Ich glaube, das Video ist auch deshalb so schockierend, weil wir darin ein Bild unserer Zeit sehen: Eine alltägliche Situation, in die plötzlich Verrohung und Hass einbricht, gegen eine zufällige Passantin, ohne jeden Grund. Nun ist der U-Bahn-Treter festgenommen worden, Gott sei Dank.

