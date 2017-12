wie wird sich 2018 das Verhältnis Europas (und der USA) zur Türkei entwickeln? Interessanterweise scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Nachdem er sein Land erst selbst in die Isolation geführt hat, spricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nun davon, dass er eine Besserung im Verhältnis zur EU und zu Deutschland anstrebe. Dazu passt, dass die Türkei jüngst mehrere inhaftierte Westler freiließ. Außenminister Sigmar Gabriel wiederum signalisierte, dass er sich eine Art Zollunion zwischen der EU und der Türkei vorstellen könnte. Und die US-Botschaft in Ankara gibt wieder Einreisevisa an Türken aus.

Das alles sind positive Signale, die Hoffnung auf bessere Beziehungen machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jedermann weiß: Erdogan kann sofort wieder umschalten. Und wichtige Probleme im Verhältnis zu Ankara bleiben weiter ungeklärt - so wie etwa das Schicksal des "Welt"-Kollegen Deniz Yücel, der zu Unrecht in der Türkei festgehalten wird. Inzwischen sind es mehr als 300 Tage.

Streit um Nordkorea - Trump attackiert Peking

Zwischen den USA und China knirscht es wieder: Donald Trump attackiert die Regierung in Peking via Twitter, weil China seiner Ansicht nach auf Umwegen Öl nach Nordkorea liefert und damit die Sanktionsbemühungen unterlaufe. Offenbar bezieht sich Trump bei seinen Vorwürfen auf Berichte, wonach chinesische Schiffe auf hoher See Öl zu Frachtern aus Nordkorea gepumpt haben sollen. Zugleich gibt es Ärger beim Thema Steuern. Nachdem Trump und seine Republikaner mit ihrer Steuerreform die Unternehmenssteuern in den USA von 35 auf 21 Prozent gesenkt haben, versprechen nun auch die Chinesen Firmen klare Steuererleichterungen. Auf Gewinne, die wieder im Land investiert werden, müssen vorerst keine Steuern gezahlt werden.

Der Präsident arbeitet hart - auf dem Golfplatz

Nochmal Trump: Der US-Präsident verbringt derzeit einige Tage in seiner Strandresidenz Mar-a-Lago in Florida. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen, denn vielleicht ist es für alle besser, wenn er Urlaub macht und nicht arbeitet. Trump wird jedoch nicht müde zu betonen, dass er natürlich arbeite. Das stimmt wiederum nicht so ganz. Denn täglich beobachten ihn Reporter bei mehrstündigen Ausflügen zu einem seiner Golfplätze. Dem Sender CNN gelang es, den golfenden Präsidenten zu filmen. Prompt fuhr danach mehrmals ein weißer Lieferwagen vor, der dem Kamerateam offenbar absichtlich die Sicht auf den golfenden Präsidenten verstellte. Woher der Wagen kam, ist ein Rätsel: Sowohl der Secret Service als auch das lokale Sheriff-Büro dementieren, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Insgesamt war Trump in seiner Amtszeit übrigens bereits 87 Mal auf dem Golfplatz.

Gewinner des Tages

Ist der frühere Fußballstar George Weah. Er hat die Präsidentschaftswahl in Liberia gewonnen. Weah ist Fußballfans auch jenseits von Afrika ein Begriff, er war in den neunziger Jahren Weltfußballer, spielte einst für Paris Saint-Germain und den AC Mailand. Weah löst Ellen Johnson Sirleaf als Präsident ab. Die langjährige Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin durfte nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Viele Liberianer setzen nun auf eine bessere Zukunft unter dem neuen Präsidenten, er hat mehr Jobs und einen Wirtschaftsaufschwung versprochen. Liberia zählt zu den ärmsten Ländern der Erde und erholt sich nur langsam von der verheerenden Ebola-Epidemie, bei der vor zwei Jahren fast 4000 Menschen starben.

