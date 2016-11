Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

eine schockierende Nachricht aus der Türkei: Die beiden Co-Vorsitzenden der drittgrößten Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, sind in der Nacht von der Polizei festgenommen worden - und mit ihnen weitere Abgeordnete der prokurdischen Partei, die bei der letzten Wahl mehr als fünf Millionen Stimmen erhielt. Zugleich blockierte die Regierung den Zugang zu sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter.

Verhaftungen politischer Gegner kennt man sonst aus Diktaturen. Es bestätigt sich mehr und mehr: Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach dem gescheiterten Militärputsch einen Gegenputsch entfesselt. Er richtete sich zuerst gegen Gülen-nahe Soldaten und Beamte, dann gegen oppositionelle Journalisten und nun gar gegen Abgeordnete. Erdogan zerstört mittlerweile ganz offen die Pfeiler der türkischen Demokratie - und die EU wirkt ohnmächtig.

Parteitag der CSU

In München trifft sich heute eine Partei, die in der Bundesregierung regelmäßig für Unruhe sorgt, aber auch selbst so ihre Probleme hat: die CSU. Horst Seehofer wird auf dem Parteitag eine Grundsatzrede halten. Angela Merkel bleibt dem Treffen der Schwesterpartei erstmals fern. Sie ist nicht eingeladen. Das ist historisch in der Geschichte der beiden Unionsparteien - aber auch ehrlich. Es gibt weiterhin keine Versöhnung, der Streit um Flüchtlinge geht weiter. Die CSU will sich auf ihrem Parteitag, so heißt es, ein konservativeres Profil geben, sie sucht Antworten auf die AfD. Eine weitere Frage steht im Raum: Wer könnte Seehofer nachfolgen, wenn er wirklich, wie angedeutet, nächstes Jahr als Parteichef (aber nicht als Ministerpräsident) abtreten will?

Die Maut kommt doch

Wie zum Parteitag bestellt, gibt es eine freudige Nachricht für die CSU: Die "komische Maut", wie der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger sie in seiner Hamburger Rede nannte, war schon totgesagt. Die Diskriminierung ausländischer Autofahrer steht im Widerspruch zu EU-Recht. Nun soll sie aber offenbar doch kommen: Die EU-Kommission und die Bundesregierung wollen sich auf eine rechtskonforme Variante einigen. Die CSU hat für ihr Wahlkampfvehikel "Ausländermaut" jahrelang Spott geerntet, nun könnte der bayerische Populismus einen Sieg feiern. Für eine seriöse Verkehrspolitik wäre die Maut allerdings eine Niederlage.

Countdown zur US-Wahl: Noch vier Tage

Das Ende ist nah, die Frage ist nur, welches. Lesen Sie die große Geschichte im neuen SPIEGEL (digital erhältlich heute ab 18 Uhr) über den schrecklichsten und schmutzigsten Wahlkampf der US-Geschichte. Ein kurzer Zwischenstand: Im Durchschnitt der nationalen Umfragen liegt Clinton rund zwei bis drei Prozent vor Trump, in den entscheidenden "swing states" wie Florida und North Carolina, aber auch in Nevada, bleibt das Rennen eng. Aber es gilt weiterhin: Vorteil Hillary.

Mein SPIEGEL-ONLINE-Kollege Marc Pitzke hat Trumps zweite Heimat besucht: die Millionärsenklave Palm Beach in Florida. Er besitzt dort das Luxusanwesen Mar-a-Lago. Seit Jahren steht Trump aber mit seinen reichen Nachbarn auf dem Kriegsfuß und schikaniert sie mit Mobbing-Methoden. Viele von ihnen hoffen auf eine Wahlniederlage Trumps. Die ganze Geschichte lesen Sie heute bei SPIEGEL ONLINE. Alle aktuellen Entwicklungen zur US-Wahl finden Sie in unserem Blog.

Weltklimavertrag tritt in Kraft

Das Klima-Abkommen von Paris tritt heute offiziell in Kraft, es soll die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzen. Die meisten Staaten, sogar die USA und China, haben es überraschend schnell ratifiziert. Ein positives Signal vor der Uno-Klimakonferenz COP-22, die nächste Woche in Marrakesch stattfindet. Doch nun folgt der deutlich schwierigere Teil: das Abkommen auch umzusetzen. Ein Bericht der Uno-Organisation UNEP kommt zum Schluss: Wenn nicht alle Vertragsstaaten den Schadstoffausstoß noch einmal drastisch verringern, sind die gesetzten Ziele unerreichbar - und die Erde erwärmt sich bis 2030 eher um drei oder mehr Grad.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verliererin des Tages...

... ist die britische Premierministerin Theresa May. Der High Court zwingt sie, das Parlament bei den Verhandlungen um den Brexit einzubinden und am Ende darüber abstimmen zu lassen. Das macht den Abschied aus der EU noch komplizierter. Dass die Briten nun doch bleiben, wie manche hoffen, ist unwahrscheinlich. Aber May kann nicht hinter verschlossenen Türen verhandeln, wie sie wollte. Und wenn sie nicht genügend Unterstützer findet, muss sie eventuell sogar Neuwahlen abhalten lassen. Der britische Außenminister Boris Johnson ist heute übrigens zu Besuch bei Frank-Walter Steinmeier - Gesprächsstoff haben die beiden sicher genug.

