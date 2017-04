es gibt Siege, die sich fast wie Niederlagen anfühlen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Verfassungsreferendum gewonnen, das sämtliche Macht in seinen Händen bündelt - mit offiziell gut 51 Prozent Ja-Stimmen aber nur sehr knapp. Er muss damit leben, dass viele Bürger die Rechtmäßigkeit der Ergebnisse anzweifeln und dass Tausende in den Straßen der großen türkischen Städte demonstrieren. Als einziger westlicher Staatschef hat US-Präsident Donald Trump (wen wundert's?) Erdogan telefonisch gratuliert, die EU äußert sich sehr zurückhaltend.

Die Türkei bleibt wohl auch nach dem Referendum ein instabiles Land. Wie zum Beleg soll nun der Ausnahmezustand verlängert werden. Erst die nächste Wahl wird wohl zeigen, wie groß die Unterstützung für den formal nun fast allmächtigen Erdogan in der Bevölkerung noch ist. Die vielen Nein-Stimmen und die Proteste belegen, dass es weiterhin eine sehr lebendige andere Türkei gibt - und sie ist es, die Europa nun stärken muss. In seiner Analyse erklärt unser Korrespondent Maximilian Popp, wie es nach dem Referendum weitergeht.

DPA

Deutschland und seine Türken

Aus deutscher Sicht drängt sich noch eine Frage auf: Was erzählt es über Deutschland, was erzählt es über die in Deutschland lebenden Türken, dass fast zwei Drittel derer, die zur Wahl gegangen sind, sich für das neue Präsidialsystem ausgesprochen haben? Andererseits: Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland hat gar nicht abgestimmt. Unser ehemaliger Türkei-Korrespondent Hasnain Kazim schreibt dennoch: "Es tut weh, so etwas sagen zu müssen, aber man kann nicht für ein autokratisches System sein, für die Todesstrafe, für die Inhaftierung von kritischen Journalisten, für das Einsperren von politischen Konkurrenten, und sich dann beschweren, in Deutschland nicht als Deutsche akzeptiert zu werden. Das geht nicht. Da ist Integration gescheitert, und die Schuld liegt nicht nur bei Deutschland." Welche Schlüsse muss Deutschland ziehen? Die Debatte über diese Frage hat gerade erst begonnen.

AFP

Die zwei Irren mit der Bombe

Wer ist unberechenbarer? Der nordkoreanische Herrscher Kim Jong Un oder US-Präsident Donald Trump? So beginnt nicht etwa ein Witz, das ist eine ernst gemeinte Frage. Denn die Krise um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm hat sich über die Ostertage zugespitzt. Trump und sein Vize Mike Pence stoßen nach einem missglückten Raketentest am Samstag ominöse Warnungen aus: Die "Ära der strategischen Geduld" sei vorbei, indirekt drohen die USA mit einem Militärschlag. Nordkorea antwortet: "Ein thermonuklearer Krieg kann jederzeit ausbrechen" und kündigt "wöchentliche" Raketentests an.

Was könnte da schiefgehen? Ziemlich viel. Trump drängt nun China, das Problem Nordkorea für ihn zu lösen und Druck auf Pjöngjang auszuüben. Doch Nordkorea reagiert kaum auf Druck - und ein US-Militärschlag könnte einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel auslösen. Die Situation wird von manchen Experten bereits mit der Kuba-Krise verglichen - dass diesmal nicht Nikita Chruschtschow und John F. Kennedy am Drücker sitzen, sondern Kim Jong Un und Donald Trump, muss einen sorgenvoll stimmen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Verlierer des Tages...

... sind die französischen Wähler. Fünf Tage vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl herrscht eine düstere Stimmung im Land. Laut einer Umfrage empfinden zwei Drittel der Wähler angesichts des Wahlkampfs "Enttäuschung, Abscheu oder Wut" - und entsprechend sind auch die Umfragen zu den Kandidaten. Es gibt keinen klaren Favoriten, sondern vier Kandidaten, die alle knapp unter oder über 20 Prozent liegen: Der eine ist der Mitte-Politiker Emmanuel Macron, der andere der Konservative François Fillon, gegen den wegen Veruntreuung ermittelt wird. Gefährlich ist, dass die beiden anderen führenden Kandidaten nationalistische Gegner der EU, der Nato und des Freihandels sind: die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon. Wenn einer von ihnen ins Präsidentenamt gewählt werden sollte, wäre die EU, wie wir sie kennen, die große Verliererin. Zu der dramatischen Lage vor den französischen Wahlen finden Sie sieben Seiten im aktuellen SPIEGEL.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese kurze Woche. Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr