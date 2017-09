der kleine Boxer will anfangen, doch die Titelverteidigerin macht in den Ringseilen noch ein Nickerchen; "Aufwachen!" heißt der neue SPIEGEL-Titel, und er beschreibt die beiden Spitzenkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz. Wer will was? Wer kann es? Worum geht es bei dieser Wahl? Christiane Hoffmann und René Pfister haben die Titelgeschichte recherchiert und verfasst, der Kollege Pfister und ich haben außerdem die Kanzlerin befragt. Der Eindruck, dass dies ein schläfriger Wahlkampf sei, weil die Regierungschefin höchstselbst das Land gleichsam narkotisiere, sei falsch, sagte Merkel. Wahlkampf sei auch dann Wahlkampf, wenn die Kandidaten ruhig und sachlich blieben.

Die SPD fragt sich, was eigentlich schiefgelaufen ist, was aus der Begeisterung um den Kandidaten Martin Schulz geworden ist, warum die Umfragewerte zuerst so fulminant gestiegen und dann so fulminant gefallen sind. Drei verlorene Landtagswahlen sind ein Trend, zweifellos, und sie hatten unterschiedliche Ursachen: Da waren die Furcht der Wähler vor Rot-Rot-Grün im Saarland, die falschen Themen in Nordrhein-Westfalen (nicht Bildung, nicht innere Sicherheit, auch nicht die Infrastruktur und die ewigen Staus) und in Schleswig-Holstein schließlich ein Ministerpräsident, der sagte, dass seine Ehefrau leider nicht mehr auf Augenhöhe mit ihm reden könne.

Meiner Meinung nach kommt ein taktischer Fehler, eine falsche Personalentscheidung hinzu.

Warum kommt Martin Schulz bislang gegen Angela Merkel nicht an? Weil diese auf der G20-Bühne, im Bundestag oder im Kanzleramt agiert, während Schulz Fischauktionshallen oder Marktplätze abklappert. Weil sie zugleich Kandidatin, Parteivorsitzende, Abgeordnete und Kanzlerin ist, ist sie omnipräsent und logistisch oder organisatorisch schlicht stärker. Schulz wollte frei sein, außerhalb der Regierung. Aber dort sieht man ihn wenig. Als Frank-Walter Steinmeier ins Amt des Bundespräsidenten wechselte, wäre ein anderer Schritt möglich gewesen: Schulz hätte Außenminister und Kandidat und Parteivorsitzender werden können und wäre für all die internationalen Themen, von Trump bis Erdogan, der Mann der Stunde gewesen; oder aber Sigmar Gabriel hätte die Außenministerrolle mit der Kandidatur koppeln sollen. Als wir, meine Kollegin Britta Sandberg und ich, Sigmar Gabriel am vergangenen Mittwoch bei einer "DER SPIEGEL live"-Veranstaltung in Hamburg mit dieser Theorie konfrontierten, wiegelte er ab: Steinmeier und Peer Steinbrück seien vor acht und vier Jahren als Kandidaten zugleich Minister gewesen und doch gescheitert. Trotzdem: Dies sind außenpolitisch turbulente Zeiten, die Wählerinnen und Wähler sorgen sich. Sigmar Gabriel antwortet ihnen, aber der Kandidat heißt Martin Schulz - so stürzt man keine Bundeskanzlerin.

Ich möchte Ihnen noch einige weitere Geschichten aus dem neuen Heft ans Herz legen. Martin Knobbe beschreibt, wie weit der türkische Einfluss mitten in Deutschland inzwischen reicht. Anne Seith hat recherchiert, wie sehr Väter nach Trennungen juristisch diskriminiert werden. Und Philip Bethge erzählt vom Artensterben: In deutschen Wäldern, auf deutschen Wiesen, auf deutschen Feldern spielt sich eine stille Katastrophe ab.

Im Video: Biologe Frank Gottwald über das Insektensterben

Video Maria Feck / Der Spiegel

Und was bedeutet es, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt und sein Leben plötzlich kurz ist? Was geschieht mit einer jungen Familie mit vier Kindern, wenn der Vater schon mit Anfang vierzig an Alzheimer erkrankt? "Papa hat die Vergesskrankheit", so sagte es eine der Töchter. Meine Kollegin Barbara Hardinghaus und die Fotografin Thekla Ehling haben eine Familie, der genau dies zustieß, sieben Jahre lang begleitet, von der ersten Begegnung kurz nach der Diagnose bis nach dem Tod des Ehemanns und Vaters. Es ist eine zu Tränen rührende und zugleich Mut machende Geschichte über das Verschwinden entstanden, denn diese Reportage erzählt eben auch, wie eine Familie ihr Schicksal tragen kann und es am Ende, auf ihre Art, meistert. "So eine Krankheit macht nicht nur einen Menschen krank, für jeden Einzelnen ändern sich das Leben und die Perspektive darauf komplett", sagte Barbara Hardinghaus: "Ich bin dankbar für den Mut und das jahrelange Vertrauen der Familie, ich bewundere sie für ihre Stärke."

Im Video: SPIEGEL-Redakteurin Barbara Hardinghaus über die Nähe zu der Familie, die sie begleiten durfte

À propos Stärke. Kein Personenschutz, keine Ängstlichkeit: Der Schriftsteller Salman Rushdie wirkte ganz und gar frei, als unser Literaturkritiker Volker Weidermann ihn in New York besuchte. Vor mehr als 28 Jahren, nach den "Satanischen Versen", hat der iranische Revolutionsführer Khomeini zu Rushdies Ermordung aufgerufen. Khomeini ist tot, aber das Kopfgeld wurde inzwischen auf beinahe vier Millionen Euro erhöht. Doch Rushdie lässt sich nicht schützen. Er will leben. Seine größte Sorge gilt nicht der eigenen Sicherheit, sondern den USA und deren Präsidenten, den er als angsteinflößenden "Joker" in seinem neuen Roman "Golden House" auftreten lässt.

... ist ausnahmsweise ein SPIEGEL-Kollege. Ich muss jetzt ein wenig pathetisch werden: Wir alle, die wir für dieses Haus tätig sind, sehen im SPIEGEL ja mehr als einen Arbeitsplatz. "Sagen, was ist", Rudolf Augsteins Motto, ist unser Motto geworden; Recherche und Aufklärung sind unserer Meinung nach existenziell wichtig für eine Demokratie; und dann ist da, für uns alle in diesem Unternehmen, natürlich noch etwas: die Bindungen, die Freundschaften oder auch das Vertrauen jener etwas Älteren, die uns zuerst ausgebildet und dann freigelassen haben. Mein Ausbilder hieß Heiner Schimmöller, ehemaliger Sport-Ressortleiter und fürchterlich früh gestorben. Cordt Schnibben hat mich (und viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen ebenfalls) dann befreit. Denn er hat uns beigebracht, dass Journalismus Mut und ein wenig Größenwahn verlangt; nur wer sich traut, die bestmögliche Geschichte anzustreben und alles Denkbare dafür zu versuchen, der schreibt am Ende tatsächlich besondere Texte. Cordt hat das alles heute noch: Begeisterung, Neugierde und eben den Mut und den Größenwahn. Nicht zu glauben, dass auch einer wie er, der für so viele SPIEGEL-Redakteure immer da war und immer das Vorbild war, weil wir alle so schreiben wollten wie er, irgendwann - jetzt - in den Ruhestand geht. In einem Wort: Danke.

Bernhard Riedmann/ DER SPIEGEL SPIEGEL-Redakteur Cordt Schnibben

Ihnen, ganz und gar unpathetisch, eine vergnügliche und anregende SPIEGEL-Lektüre und ein schönes Wochenende, herzlich

Ihr Klaus Brinkbäumer

