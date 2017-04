News vom Wochenende Das Wichtigste in Kürze

Türkei-Referendum: Erdogans Sieg

DPA

Es war knapp, aber am Ende hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Referendum zur Präsidialreform gewonnen - damit haben die Türken für ein autokratisches System gestimmt. Die Opposition geht von Wahlbetrug aus, weil regierungsnahe Medien und der Präsident selbst schon vor der offiziellen Verkündigung ihren Sieg vermeldeten. Die Wahlkommission erklärte jedoch den Sieg für Erdogan mit 51,4 %.

Vor allem die Türken im Ausland und gerade in Deutschland seien für den Wahlausgang entscheidend gewesen. Die Wahlbeteiligung hierzulande lag bei 50 %.

Merkel fordert von Erdogan einen "respektvollen Dialog" mit der Opposition, während andere Politiker den EU-Beitritt schon als gescheitert ansehen. Lesen Sie alle Zitate hier:

Für die angeschlagene türkische Wirtschaft könnte der Ausgang des Referendums eine Erholung bedeuten. Aufwind brachte das Ergebnis zumindest der türkischen Währung Lira: Im frühen Handel legte sie um zwei Prozent zu. Und auch der Aktienmarkt der Türkei hat positiv auf das Ergebnis des Verfassungsreferendums reagiert. Alle weiteren Ereignisse zum Ausgang des Referendums lesen Sie in unserem Newsblog.

Syrien: Anschlag auf Flüchtlinge

REUTERS

Ein Buskonvoi sollte die Menschen in Syrien aus ihren Dörfern in Sicherheit bringen, doch dann explodierte eine Bombe neben dem Bus. Ein Selbstmordattentäter tötete am Samstag bei Aleppo mehr als 120 Menschen, darunter fast 70 Kinder. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, bleibt unklar. Sowohl das Auswärtige Amt in Berlin als auch das amerikanische Außenministerium und der Papst verurteilten den Anschlag.

Afghanistan: USA setzen erstmals "Mutter aller Bomben" ein

REUTERS

Die Bombe gilt mit mehr als 8000 Kilogramm Sprengstoff und elf Tonnen TNT-Äquivalent als größter konventioneller Sprengkörper der US-Streitkräfte: In Afghanistan wurde zum ersten Mal ein Exemplar des Typs GBU-43 eingesetzt - auch bekannt als Massive Ordnance Air Blast (MOAB) oder "Mother of all Bombs" ("Mutter aller Bomben"). Das bestätigte das Pentagon in Washington. Nach Angaben lokaler Behörden starben rund hundert Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat".

Video REUTERS/U.S. Department of Defense

Libyen: Dutzende Flüchtlinge vor der Küste vermisst

REUTERS

Vor der Küste Libyens ist ein Boot mit Dutzenden Menschen an Bord gesunken. Mindestens 97 Personen würden vermisst, sagte ein Sprecher der libyschen Küstenwache unter Berufung auf die Aussagen von 23 Überlebenden. Die Zahl der Bootsflüchtlinge scheint demnach wieder zu steigen. Schiffe der italienischen Küstenwache und von privaten Hilfsorganisationen haben am Samstag 35 Rettungsaktionen gestartet, um rund 4000 Bootsflüchtlinge vor der libyschen Küste aufzunehmen. Am Sonntag geriet außerdem das deutsche Rettungsschiff der privaten Hilfsorganisation Jugend Rettet in Seenot und ist weiterhin manövrierunfähig.

Nordkorea: Neuer Raketentest

AFP

Am Sonntag hat Nordkorea erneut einen Raketentest durchgeführt, die Rakete explodierte jedoch nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums unmittelbar nach dem Start. Der britische Außenminister Boris Johnson forderte dazu auf, das Atomwaffenprogramm in Nordkorea zu beenden und die Uno-Resolutionen zu befolgen. Diese untersagen Nordkorea unter anderem den Abschuss ballistischer Raketen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte nach seiner Ankunft in Südkorea, die Zeit der "strategischen Geduld" mit Nordkorea sei vorbei.

Besuch bei der Queen: Trump will goldene Kutsche

AFP

US-Präsident Donald Trump möchte bei seinem Besuch in Großbritannien unbedingt mit der goldenen Kutsche der Queen fahren. Laut einem Bericht der britischen "Times" besteht er mit Nachdruck darauf - trotz Sicherheitsbedenken.

Nordderby: Bremen gewinnt gegen Hamburg

DPA

Es war eins der besseren Nordderbys der vergangen Jahren, mit einem verdienten Sieg. Werder gewann mit 2:1 gegen den HSV und ist damit seit neun Spielen ungeschlagen.

Als entscheidender Spieler galt Max Kruse, der vor dieser Saison zu Werder wechselte. Das Ziel damals: sich gegenseitig aufrichten. Jetzt könnten der Bremer Chancen auf Europa haben.

Italien: Älteste Person der Welt stirbt

AFP

Sie war die letzte noch lebende Person, die im 19. Jahrhundert geboren wurde. Emma Morano, Jahrgang 1899, ist am 15. April 2017 in Verbania am Lago Maggiore gestorben. Als eine mögliche Erklärung für ihre Langlebigkeit hatte Morano einmal ihren Speiseplan genannt. "Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es."