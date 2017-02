Ursula von der Leyen hat derzeit zwei Probleme. Erstens muss sie die deutschen Militärausgaben möglichst schnell auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bringen. Zweitens sind die deutschen Panzer, die derzeit zur Abschreckung Russlands nach Litauen verlegt werden, viel zu lange unterwegs. Die Brücken in Osteuropa sind zu schwach für das deutsche Kriegsgerät.

Wie wäre es also, wenn von der Leyen Litauens Ministerpräsident Saulius Skvernelis für sein heutiges Gespräch mit der Kanzlerin in Berlin einen unorthodoxen Vorschlag mitgeben würde: Mit Geld aus dem deutschen Verteidigungsetat könnten Brücken in Polen und im Baltikum gebaut werden. Denn, so sagt Clausewitz: "Nur, wer mit geringen Mitteln Großes tut, hat es glücklich getroffen."

Özdemirs Avancen

Grünen-Parteichef und -Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich lange als Verfechter einer schwarz-grünen Koalition hervorgetan. Doch seit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den Umfragen gleichauf mit Angela Merkel liegt, wirbt er plötzlich für eine Allianz mit den Sozialdemokraten. Aus Rot-Grün sei schließlich schon einmal ein "politischer Aufbruch" entstanden, lobt Özdemir. Dass die umworbene SPD-Spitze die Avancen umgehend erwidert, steht allerdings nicht zu erwarten, wird mein Kollege Florian Gathmann heute auf SPIEGEL ONLINE analysieren: Schulz und seine Genossen konzentrieren sich erst mal auf sich selbst.

Die Opel-Falle

Opel-Jobs gesichert: So wird die Schlagzeile lauten, wenn Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries heute in Paris über die geplante Übernahme durch den französischen Autobauer PSA spricht. Die Rechnungen der Betriebswirte freilich sagen etwas anderes: Opel schreibt seit Jahren Verluste, die beiden Konzerne bauen ähnliche Autos, ihre Werke sind nur teilweise ausgelastet. Gut möglich also, dass es für manche Fabrik nach der Bundestagswahl im September auf gut Französisch heißen wird: Rien ne vas plus.

Schwarzbunte Schönheit

Im beschaulichen Städtchen Verden wird heute die schönste Milchkuh aus Niedersachsen und Sachsen gewählt. Was die einen für einen schönen Leistungsbeweis in Zeiten des Tierwohls halten, sehen die anderen mit Argwohn. Schließlich sind die Auswüchse der menschlichen Beauty-Branche nur allzu bekannt, und auch die Rindviecher werden für die Schau schon von eigens eingeflogenen Kuhfriseuren shampooniert, geföhnt und wenn nötig mit einem Toupet aufgehübscht. Noch gehört im Kuhbusiness ein ordentlicher Bauch zum Schönheitsideal. Doch wenn es schlecht läuft, so fürchten Kritiker, könnten auch dort bald Mager-Models Einzug halten.

Verlierer des Tages...

... ist Horst Seehofer. Der CSU-Chef muss heute neidvoll verfolgen, wie Bundespräsident Joachim Gauck das Große Verdienstkreuz an Franz Herzog von Bayern verleiht. Das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach ist über eine Stiftung nicht nur an den Erträgen zahlreicher bayerischer Schlösser, Wälder und Kunstschätze beteiligt. Er hat, weil kinderlos, auch keinen Kronprinzen im Nacken. Welch ein Segen, wird Seehofer denken. Sein Kronprinz heißt schließlich: Markus Söder.

