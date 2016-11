Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

es sind noch fünf Tage bis zur US-Wahl, und nach der jüngsten FBI-Affäre ist das Hillary-Lager am Rande der Panik. Plötzlich scheint Trump wieder eine echte Chance zu haben. Ist die Panik gerechtfertigt? Wahrscheinlich nein: Das Rennen ist eng, Clinton liegt aber vorne. Auch für Trump gibt es Wege zum Sieg, sie sind jedoch schmal - er ist darauf angewiesen, dass die Umfragen grundlegend falsch liegen. Clinton ist in den für sie entscheidenden Bundesstaaten sowohl in den Umfragen wie bei der Mobilisierung der Wähler im Vorteil.

Der Zahlenguru Nate Silver schätzt Clintons Chancen aktuell auf rund 70 Prozent ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, entspricht demnach etwa der Überlebenschance, die man beim Russisch Roulette hat, wenn der Revolver drei Kammern hat und eine Patrone enthält.

Ein paar Anmerkungen noch zum Thema Umfragen: Journalisten neigen dazu, einzelne Resultate herauszupicken und aufzublasen. Clinton zwölf Punkte vorn! Jetzt Trump plötzlich vorn! Das ist eine schlechte Idee. Hilfreicher sind die Durchschnittswerte verschiedener Umfragen. Zudem: Wir haben in diesem Wahljahr massive Umschwünge erlebt, insbesondere nach Medienereignissen wie Trumps Skandalvideo oder Clintons FBI-Geschichte. Es ist aber unwahrscheinlich, dass jedes Mal so viele Menschen in so kurzer Zeit ihre Meinung geändert haben. Die Zahlen schwanken in solchen Situationen manchmal stark, die Ausgangslage verändert sich aber nicht grundsätzlich.

Was heißt das? Vermutlich war Clinton nie ganz so weit vorne, wie es zeitweise schien, vermutlich entspricht aber auch der zweistellige Umschwung in Richtung Trump nicht der Wirklichkeit, den eine Umfrage jüngst zeigte. Sicher ist: Die Unsicherheit über den möglichen Wahlausgang ist heute weit größer als 2008 oder 2012. Die Entwicklungen zum aktuellen Wahlkampf finden Sie hier im Blog bei SPIEGEL ONLINE.

Terrorverdächtiger in Berlin festgenommen

Das Berliner LKA hat in der Nacht einen 27-jährigen Syrer festgenommen, der im Verdacht steht, "Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein". Der Mann hält sich seit 2015 in Deutschland auf, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Ob er einen Anschlag plante, war in der Nacht noch nicht bekannt. Wir halten Sie bei SPIEGEL ONLINE auf dem Laufenden.

AP

Merkel kritisiert Türkei

Es sind Worte in einer Klarheit, wie man sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel selten hört, wenn es um die Türkei geht: Es sei "für mich und die ganze Bundesregierung in höchstem Maße alarmierend, dass das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird", sagte sie in Berlin. Am Montag waren der Chefredakteur und zwölf Mitarbeiter der oppositionsnahen Zeitung "Cumhuriyet" verhaftet worden. Die deutliche Kritik kam spät, aber immerhin kam sie. Das Problem: Deutschland und Europa haben gegenüber der Türkei im Moment kein wirksames Druckmittel.

DPA

Frankreich und die sieben Präsidentschaftskandidaten

Auch in Frankreich wird nächstes Jahr ein Präsident gewählt. Während François Hollande so enorm unpopulär ist, dass fast alle Sozialisten ihn beknien, auf keinen Fall noch einmal anzutreten, ist das Kandidatenfeld bei den Konservativen klarer: Heute findet die zweite von insgesamt drei TV-Debatten der bürgerlichen Kandidaten statt. Auch wenn Sie Französisch sprechen, gibt es keinen Grund, einzuschalten. Schon die erste Debatte war mit sieben Teilnehmern äußerst ermüdend. Der Favorit für die Vorwahl, die am 20. und 27. November stattfindet, ist weiterhin der ehemalige Premierminister Alain Juppé, hinter ihm folgt in deutlichem Abstand der ewige Nicolas Sarkozy.

DPA

Mubarak und sein Prozess

In Kairo soll heute der Berufungsprozess gegen den ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak stattfinden - falls er nicht wieder verlegt wird. Er war schon dreimal angesetzt, aber jedes Mal aus seltsamen Gründen wieder verschoben worden. Einmal war es aus Sicherheitsgründen angeblich unmöglich, den mittlerweile 88-jährigen Ex-Autokraten vom Krankenhaus, in dem er lebt, in den Gerichtssaal zu bringen. Im Verfahren geht es um die Verantwortung für die tödlichen Schüsse auf Demonstranten vor fünf Jahren. Zuletzt war Mubarak freigesprochen worden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist ausnahmsweise eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums - ihr Name: Hua Chunying. Während die "Schlitzaugen"-Sprüche des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger in Deutschland teilweise mit einer Mischung aus Schulterzucken und "So ist er halt, unser Oetti" aufgenommen werden, wundern sich im europäischen Ausland viele: darüber, dass der höchste deutsche Vertreter in Brüssel erstens rassistisches Vokabular verwendet und zweitens kein Problem darin sieht. Aber auch in China wundert man sich. Frau Hua, die Sprecherin, sagte: Oettingers Bemerkungen zeigten, dass manche westliche Politiker "ein tiefsitzendes und unerklärliches Gefühl der Überlegenheit" hätten. Sie fügte hinzu: "Wir hoffen, dass sie lernen, wie man andere als gleichwertig ansieht und mit Respekt behandelt."

Auf meinem Handy erreicht mich soeben eine amtliche Frostwarnung für Hamburg. Der Winter kündigt sich an. Ich wünsche Ihnen einen nicht allzu frostigen Donnerstag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr