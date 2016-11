Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute beginnt eine Woche, an die wir uns alle vielleicht noch in vielen Jahren erinnern werden. Sollte morgen Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden, dann könnte das die Welt grundlegend verändern. Für meine Kollegen von SPIEGEL ONLINE ist der Tag vor der Entscheidung ein Tag des Ausblicks: Wie sähen die ersten 100 Tage einer Präsidentin Hillary Clinton aus, wie die eines Präsidenten Donald Trump? Und was würde es jeweils für Deutschland bedeuten?

Zu spät?

Sollte Trump die Wahl gewinnen, würde FBI-Chef Comey als Präsidentenmacher in die Geschichte eingehen. Als er Ende Oktober von neuen Clinton-E-Mails berichtete, begann Trump aufzuholen. Nun musste Comey eingestehen, dass es doch keine Grundlage für ein Ermittlungsverfahren gegen Clinton gibt, sie hat nicht strafbar gehandelt. Der Schaden für ihre Kampagne ist trotzdem da.

Erdogans Eskalation

Was tun mit Erdogan? Der türkische Präsident setzt nach innen und außen immer mehr auf Eskalation. Es sei ihm egal, ob man ihn Diktator nennt, sagt er, und dasselbe gilt offenbar für das Verhältnis zur EU, zuletzt warf er Europa "als Ganzes" vor, den Terrorismus zu unterstützen. Offensichtlich steht dahinter die Haltung: Europa braucht mich, also kann ich mir alles erlauben. Vielleicht sollte sich Europa langsam überlegen, wie ernst man es noch mit der Nato als Wertegemeinschaft meint. Kann Artikel 5 eigentlich für einen Staat gelten, der sich nicht mehr an demokratische Grundregeln und Rechtsstaatlichkeit gebunden fühlt?

In Berlin trifft heute Bundespräsident Gauck, der die Türkei zuletzt ungewöhnlich scharf kritisiert hat, Can Dündar, den ehemaligen Chefredakteur von "Cumhuriyet".

SPD plant Einwanderungsgesetz

Die SPD stellt heute in Berlin ihre Pläne für ein Einwanderungsgesetz vor. Wie der SPIEGEL am Samstag berichtete, hat Fraktionschef Thomas Oppermann nach kanadischem Vorbild ein Punktesystem entwerfen lassen, nach dem die Einwanderung von Arbeitskräften gezielt gefördert werden soll. Das ist zwar keine Lösung für die Flüchtlingskrise, aber vielleicht für Deutschlands demografisches Problem.

Merkels Liebesdienst

In dieser Woche werden wir wohl auch etwas mehr darüber erfahren, wie realistisch die überraschend zu neuem Leben erwachten Mautpläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt wirklich sind. Warum das totgeglaubte Projekt plötzlich wiederauferstanden ist, bedarf auch noch eingehender journalistischer Recherche. Angeblich hat sich ja Kanzlerin Angela Merkel persönlich in die Verhandlungen in Brüssel eingeschaltet. Aber warum? Als Verfechterin der Maut war Merkel bisher jedenfalls nicht bekannt. Also ein Gefallen für die geliebte Schwesterpartei? Solcherart Gefallen passieren in der Politik selten ohne Gegenleistung. Reichlich Stoff also für Spekulationen - und eben Recherche.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Frau des Tages...

... ist für mich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ob sie Gewinnerin ist oder Verliererin, da bin ich noch nicht ganz sicher. In jedem Fall wird ihr Name in letzter Zeit in Berlin häufiger genannt, wenn es um die Suche nach dem nächsten Bundespräsidenten geht. Ist doch klar: Wenn die SPD auf Steinmeier besteht und Merkel einen Gegenkandidaten finden muss, der auch Stimmen von Grünen und FDP holt, Bundestagspräsident Lammert aber partout nicht will, dann spricht viel für eine Frau. Zumal eine, die die CDU modernisiert und ihr eine zeitgemäße Familienpolitik verpasst hat.

Andererseits: Merkel braucht von der Leyen im Kabinett, sie kann es sich fast nicht leisten, ihre fähigste Ministerin ins Bellevue ziehen zu lassen. Von der Leyen hat zudem selbst mehrfach durchblicken lassen, dass sie gerne Verteidigungsministerin bleiben würde, auch über 2017 hinaus. Und sie hat schon einmal sehr schlechte Erfahrungen mit Merkel gemacht, als es um das Präsidentenamt ging. 2010 nach dem Rücktritt von Horst Köhler machte die Kanzlerin ihr zunächst Hoffnungen, entschied sich dann aber für Wulff. Ob es dieses Mal für von der Leyen etwas zu gewinnen gibt, ist unklar.

