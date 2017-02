auch wenn Donald Trump kein Faschist ist - die USA sind auf dem Weg in eine neue Form des autoritären Staats, in dem nicht mehr Kompromiss, Ausgleich und Integration die Prämissen der Politik sind, sondern Ausgrenzung, Unterwerfung und das Recht des Stärkeren. Wir Deutschen fühlen uns - ob wir es wollen oder nicht - an die Vorgeschichte des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte erinnert.

Viele Amerikaner stehen nun vor einer Entscheidung, mit der sich auch unsere Vorfahren konfrontiert sahen: Anpassung oder Widerstand? Es geht nicht - wie damals - um die nackte Existenz, um Leben und Tod, aber für einige geht es um die berufliche Existenz. Plötzlich stellen sich in dem Land, das Deutschland vom Faschismus befreite, jene Gewissensfragen, die wir sonst nur aus Unrechtsstaaten kennen.

DPA

Preis für Merkel

Eugen Bolz war ein Mann, der sich damals für den Widerstand entschied. Der Politiker der Zentrumspartei aus Württemberg wurde unter den Nationalsozialisten hingerichtet. Der nach ihm benannte Eugen-Bolz-Preis würdigt jedes Jahr die Leistung "einer von christlicher Verantwortung geprägten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens". Dieses Jahr ist Kanzlerin Angela Merkel die Preisträgerin, heute findet in Stuttgart die Verleihung statt.

DPA

Schulz in NRW

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nimmt Kontakt mit der Basis auf. Heute ist er bei einem Programmforum im nordrhein-westfälischen Herne. In NRW wird im Mai gewählt, es ist der wichtigste politische Termin vor der Bundestagswahl im September. Schulz strotzt vor Selbstbewusstsein: "Ich als zukünftiger Kanzler der Bundesrepublik" - diese Wendung gehört nach zwei Tagen als designierter SPD-Vorsitzender zu seinem Repertoire.

Schulz wird in Herne vermutlich begeistert empfangen werden. Der Hype um den neuen Hoffnungsträger der SPD nimmt inzwischen groteske Züge an - für einen Mann, der in der deutschen Politik bisher eigentlich noch nichts geleistet hat. Es stört Schulz offenbar nicht, dass seine Fans für ihre Kampagne ungeniert Anleihen bei Trump machen: "MEGA - Make Europe Great Again" und "The_Martin Schulz" sind die Slogans.

So viel Vorschussbegeisterung ist unheimlich. Die Sehnsucht nach Helden, Idolen und charismatischen Persönlichkeiten war nie der beste Ratgeber in der Politik. Sigmar Gabriel, Schulz' Vorgänger im Parteivorsitz, wurde nie so bejubelt, obwohl er wirklich einiges geleistet hatte. Gabriel musste gestern seinen Antrittsbesuch in Brüssel absagen. Er liegt mit Grippe im Bett.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Verlierer des Tages...

... ist François Fillon. Immer neue, immer unglaublichere Summen werden bekannt, die Fillon seiner Familie zugeschachert haben soll, seiner Ehefrau Penelope und seinen Kindern. Leider ist Fillon der Mann, der Marine Le Pen als Präsidentin verhindern soll.

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann