heute beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das Treffen ist für Staatenlenker und Unternehmenschefs eine gute Gelegenheit, um neue Erkenntnisse über den Zustand der Welt auszutauschen. Die wichtigste Frage lautet aber wie eh und je: Wer ist da, wer nicht? Der Chinese Xi Jinping, Wolfgang Schäuble und John Kerry kommen vorbei. Anthony Scaramucci, ein Trump-Berater, hat sich angekündigt, aber künftige Kabinettsmitglieder aus der neuen US-Regierung machen sich rar. Sie können schlicht nicht kommen, zu riskant: Ministerkandidaten, die schon vor der Kongress-Bestätigung durch die Welt fliegen, machen sich bei den Senatoren unbeliebt. Muss ja nicht sein. SPIEGEL ONLINE berichtet ausführlich aus Davos, unter anderem mit einem Newsblog.

Getty Images

NPD adé?

Das Bundesverfassungsgericht gibt heute seine Entscheidung über ein mögliches Verbot der rechtsextremen NPD bekannt. Die Richter halten wie stets dicht und deshalb ist schwer ersichtlich, wie die Sache ausgeht. Viele "Experten" behaupten aber, ein Verbot sei eher nicht zu erwarten, da die Partei irrelevant geworden sei. Tatsächlich sitzen die Rechtsextremen in keinem Landtag mehr. Strömungen wie die AfD oder Pegida machen ihr mit ausländerfeindlichen Parolen Konkurrenz. Ich fände ein Verbot trotzdem nicht verkehrt - als Zeichen gegen Hass und rechte Hetzer. Wir vermelden ab 10 Uhr das Urteil der Verfassungsrichter und analysieren das Ergebnis anschließend ausführlich.

DPA

Wer kann es wie Schulz?

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments wollen heute ihren neuen Präsidenten wählen. Das Amt ist (vorsichtig gesagt) so mittel bedeutend. Aber man kann etwas daraus machen. Martin Schulz, der aufhört, um einen Job in Berlin zu übernehmen (welchen eigentlich?), war ein guter Präsident. Er hat dem Parlament auf seine unnachahmliche Art eine Stimme gegeben. Das muss ein Nachfolger erstmal nachmachen. Es gibt etliche Kandidaten, aber keinen wirklichen Favoriten, weil die Mehrheitsverhältnisse so unklar sind. Als qualifiziert gilt der Belgier Guy Verhofstadt, er ist aber nur Außenseiter. Im Auge behalten muss man sicherlich Antonio Tajani. Der Italiener hat Chancen, ist aber umstritten, weil er als Zögling von Silvio Berlusconi gilt. Die Entscheidung wird wohl erst am Abend fallen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Getty Images

Ort des Tages

Heute gibt es keinen Gewinner des Tages, sondern einen Ort des Tages. Es ist ein Gebäude, genauer gesagt: ein Herrenhaus, das Lancaster House in London. Die britische Premierministerin Theresa May will in dem Bau am Green Park heute eine Grundsatzrede zu den Brexit-Plänen der Regierung halten. Das Lancaster House ist ein glanzvoller Bau, stammt aus dem 19. Jahrhundert und steht damit für jene längst vergangene Zeit, in der die Briten fröhlich, stolz und frei ihr Empire regierten. Niemand weiß genau, was May in ihrer Rede verkünden wird. Aber sagt die Wahl des Ortes nicht eigentlich schon alles?

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreichen Tag, Ihr

Roland Nelles