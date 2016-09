Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute beginnt der mit Spannung erwartete informelle EU-Gipfel in Bratislava, bei dem die Staats- und Regierungschefs vor allem über das weitere Vorgehen nach der Brexit-Entscheidung der Briten sprechen wollen. Kanzlerin Merkel hat in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt, um den Gipfel vorzubereiten. Sie würde Europa gerne einen Schub geben, um die düstere Stimmung der vergangenen Wochen zu überwinden: Dazu soll in Bratislava eine Agenda mit Themen besprochen werden, die man gemeinsam anpacken will. Vielleicht funktioniert's ja. Frei nach dem Motto: Wer noch gemeinsame Träume hat, geht nicht zum Scheidungsanwalt.

Wer beerbt Nigel Farage?

Wie es der Zufall will, treffen sich heute auch die Anhänger der britischen Brexit-Partei Ukip zu ihrem Parteitag. Die Anti-EU-Kampagneros waren bekanntlich ganz besoffen von ihrem Sieg beim Volksentscheid, nun herrscht Katerstimmung. Die Partei hat mit dem Brexit-Sieg nicht nur ihr wichtigstes Thema verloren, sondern auch ihren Anführer Nigel Farage. Nun wird heftig über den künftigen Kurs gestritten. Wichtigster Tagesordnungspunkt beim Parteitag in Bournemouth ist deshalb die Bekanntgabe des neuen Parteichefs. Fünf Männer und Frauen sind im Rennen. Als Favoritin gilt die Geschäftsfrau Diane James.

Ex-BND-Chef Schindler im Spiegelsaal

Es gibt eine neue interessante Veranstaltungsreihe des SPIEGEL, die regelmäßig in "Clärchens Ballhaus" in Berlin stattfindet. Sie heißt "DER SPIEGEL live im Spiegelsaal". Am 26. September ab 20 Uhr ist der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler zu Gast. Er diskutiert mit meinen Kollegen Jörg Schindler und Susanne Beyer über die Verunsicherung in Zeiten des Terrors und die Frage, welche politischen, gesellschaftlichen und medialen Interessen unsere Angst befeuern. Für die Leser der Lage haben wir drei Mal zwei Gratiskarten reserviert. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie eine Mail an julia.parker@spiegel.de. Ansonsten gibt es Karten auch im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Bundespräsident Joachim Gauck. Das Staatsoberhaupt wird heute demonstrativ per Briefwahl seinen Stimmzettel für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am Sonntag abgeben. Das ist gut so: Denn alle, die sagen, das politische Angebot in Berlin sei zu dürftig, um überhaupt wählen zu gehen, machen es sich zu einfach. Wer sich selbst nicht in einer Partei politisch engagieren will, sollte wenigstens die Kraft aufbringen, seine Stimme für die abzugeben, die es tun. Demokratie lebt vom Mitmachen. Nur am Stammtisch oder bei Twitter alles besser zu wissen, ist zu wenig.

