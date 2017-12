vielleicht fragen Sie sich in diesen Tagen auch: Was bringt 2018? Donald Trump wird für Wirbel sorgen, klar. Die Koalitionsbildung in Berlin auch. Aber ein Thema, das bestimmt ebenfalls groß wird, ist: Russland (und zwar nicht nur wegen der Fußball-WM). Wladimir Putin steht im März zur Wiederwahl, schon jetzt geht er mit Härte gegen mögliche Konkurrenten vor. Zu Weihnachten wurde der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny endgültig von der Wahl ausgeschlossen.

Nach außen markiert Putin gleichfalls den starken Mann und lässt Kriegsschiffe vor den Hoheitsgewässern des Nato-Mitglieds Großbritannien auffahren. Der Mann im Kreml ist offenkundig im Wahlkampfmodus. Das dürfte noch eine ganze Weile so bleiben - und das lässt für den Jahresstart 2018 leider nicht viel Gutes erahnen.

Gibt es noch Hoffnung für die SPD?

Zu den politischen Großtrends dieser Zeit gehört der Niedergang der Sozialdemokratie in Europa. Nicht nur die SPD erlitt bei der Bundestagswahl eine schwere Schlappe. Auch in vielen Nachbarländern kämpft die Sozialdemokratie ums politische Überleben: In Frankreich, den Niederlanden und Tschechien haben die sozialdemokratischen Parteien dieses Jahr nur noch einstellige Ergebnisse eingefahren. Gibt es 2018 Hoffnung auf Besserung für Martin Schulz und Co? SPIEGEL ONLINE hat sich die Lage in verschiedenen Ländern Europas angesehen - und nach den Ursachen geforscht. Lesen Sie hier die große Analyse zum Zustand der Sozialdemokratie.

Die Probleme der Superschlauen

Maximal zwei bis drei Prozent der Bevölkerung gehören Studien zufolge zu den Hochintelligenten; jenen Menschen also, die besondere kognitive Begabungen haben und in Intelligenztests auf IQ-Werte jenseits der 130 kommen. Wie können Kinder, die zur Gruppe der Superschlauen gehören, optimal gefördert werden? Und wie wichtig ist die Familie dabei? Meine Kollegin Beatrix Gerstberger hat mit superschlauen Kindern, ihren Eltern und Lehrern über die Probleme und Chancen von Hochbegabten gesprochen. So viel sei schon verraten: Es ist nicht immer schön, sehr schlau zu sein. Hier geht es zu ihrem Bericht.

Verlierer des Tages

ist US-Präsident Donald Trump. Offenbar wollen der britische Prinz Harry und seine amerikanische Verlobte Meghan Markle unbedingt Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle zu ihrer Hochzeit im Mai einladen, Trump soll hingegen keine Einladung erhalten. Ein entsprechender Bericht der Palast-Astrologen von der Zeitung "The Sun" sorgt nun naturgemäß beiderseits des Atlantiks für Aufregung. Emissäre der britischen Regierungschefin Theresa May sollen Harry bereits gebeten haben, auf die Einladung der Obamas zu verzichten, um Trump nicht zu verärgern. Harry will aber wohl standhaft bleiben.

