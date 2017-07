Hamburg rüstet sich für den G20-Gipfel Ende der Woche, zugleich machen sich die ersten Teilnehmer so langsam auf den Weg in Richtung Deutschland. Chinas Präsident Xi Jinping ist derzeit in Moskau, wo er sich mit Kremlchef Wladimir Putin berät. Es ist ein Gipfel vor dem Gipfel: Die beiden wollen eine Reihe von Wirtschaftsabkommen unterzeichnen und ihre Positionen für das G20-Treffen abstimmen.

Gut möglich, dass sich Putin und Xi unterhaken, um einen gemeinsamen Rivalen in Schach zu halten: die USA. Zu den Weltmachtplänen der Chinesen finden Sie hier eine gute Analyse meines Kollegen Bernhard Zand aus Peking.

REUTERS

Trumps geheimnisvolle Tour

In Washington packt derweil US-Präsident Donald Trump seine Koffer. Sein erstes Ziel vor dem Abstecher nach Hamburg ist am Mittwoch Polen. Welche Städte in den kommenden Tagen sonst noch auf Trumps Route liegen, ist unklar - die Amerikaner machen daraus ein großes Geheimnis, berichtet mein Kollege Marc Pitzke aus New York. Angeblich ist auch ein Abstecher nach Schottland zu seinem Golf-Club im Gespräch. Das würde passen: Eine Analyse hat ergeben, dass Trump seit seinem Amtsantritt 21 Prozent aller Tage in einem Golfclub verbracht hat.

Getty Images

Manuela Schwesig im Glück

Manuela Schwesig, 43, soll heute im Schweriner Landtag offiziell zur neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt werden. Auch wenn der Weg in die Landespolitik auf den ersten Blick nicht wirklich glanzvoll erscheint, könnte er sich für Schwesig am Ende als richtig erweisen. Zumindest hat man im Moment nicht den Eindruck, dass die SPD nach der Bundestagswahl noch viele attraktive Posten in Berlin verteilen kann.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... sind alle Gaffer und Rettungsgassen-Zusteller auf Deutschlands Straßen. Bei dem tragischen Bus-Unglück auf der Autobahn 9 mit 18 Toten sollen die Rettungskräfte Probleme gehabt haben, zum Einsatzort zu kommen, weil ihnen einige Autofahrer keinen Platz machen wollten. Auf der Gegenfahrbahn kam es wegen Gaffern fast zu neuen Unfällen. Weil dies immer häufiger vorkommt, wollen Verkehrspolitiker von Bund und Ländern nun zum Beispiel die Bußgelder für Autofahrer, die Rettungsgassen blockieren, deutlich erhöhen. Von 20 Euro auf bis zu 165 Euro. Ob das ausreicht? Ich habe da leider meine Zweifel.

Mit besten Grüßen,

Ihr Roland Nelles