+++ Newsblog +++ Trump in Saudi-Arabien gelandet

10.00 Uhr

Nach Treffen mit dem König erst einmal ins Hotel

AFP Donald und Melanie Trump im Flughafen-Terminal, links und rechts neben König Salman

Es sei "eine große Ehre", hier zu sein, sagt Donald Trump nach der Landung auf dem Flughafen von Riad. Saudi-Arabiens König Salman schüttelte die Hände von Präsident und First Lady und sagte nach Angaben des Übersetzers: "Ich bin froh, sie zu sehen".

Nach dem Treffen geht es für Trump und seine Mitreisenden jetzt erst einmal in Richtung Hotel, wo sie ein wenig Freizeit haben, bevor die offiziellen Termine anstehen. Melania Trump trug bei ihrer Ankunft in Riad kein Kopftuch, wie vor ihr zum Beispiel schon die ehemalige First Lady Michelle Obama. Auch Laura Bush und Hillary Clinton waren bereits ohne Kopftuch in Saudi-Arabien.

09.35 Uhr

Trumps Besuch löst gemischte Gefühle in der Region aus

Im Nahen Osten stehen viele Beobachter der Reise des US-Präsidenten skeptisch gegenüber, es gibt aber auch Hoffnungen. Einen Überblick verschiedener Einschätzungen zur ersten Auslandsreise Trumps als Staatschef haben wir hier zusammengestellt.

09.27 Uhr

Salman nimmt Trump in Empfang

Saudi-Arabiens König Salman hat Trump am Flughafen von Riad begrüßt. Ein offizielles Gespräch zwischen beiden Staatsoberhäuptern ist für den Lauf des Tages geplant. Zudem soll der US-Präsident am Nachmittag Kronprinz Mohammed bin Najif sowie dessen Stellvertreter Mohammed bin Salman treffen.

09.18 Uhr

Trump plant Rede zum Thema Islam

In Saudi-Arabien will US-Präsident Trump unter anderem eine Rede zum Islam halten, und es gibt noch weitere politisch brisante Programmpunkte während seines Besuchs im Nahen Osten. Hier lesen Sie mehr dazu.

09.00 Uhr

Gefeuerter FBI-Chef Comey zu Aussage im Kongress bereit

Trumps Reise wird von neuen Entwicklungen in der Russland-Affäre überschattet. Der von ihm gefeuerte FBI-Chef James Comey erklärte sich am Freitagabend (Ortszeit) zu einer Aussage im Geheimdienstausschuss des US-Senats bereit. Mehr zu Hintergründen erfahren Sie hier.

08.45 Uhr

Air Force One landet in Riad

US-Präsident Donald Trump ist am Samstagmorgen in Saudi-Arabien angekommen. Die Air Force One setzte gegen 8.45 Uhr (MESZ) auf dem Flughafen von Riad auf.

Bei dem Besuch soll ein umfangreicher Waffendeal in Höhe von 100 Milliarden Dollar zwischen beiden Ländern abgeschlossen werden. Außerdem wird die Ankündigung einer engeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich erwartet sowie ein gemeinsames Vorgehen gegen den saudischen Erzfeind Iran.

Trump ist der einzige US-Präsident, der Saudi-Arabien für seine erste Auslandsreise ausgewählt hat. Auf dem achttägigen Trip wird der 70-Jährige vier weitere Länder besuchen.