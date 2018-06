+++ Newsblog zum USA-Nordkorea-Gipfel +++ Trump und Kim gehen zum Arbeitsessen

+++ 6.05 Uhr +++

Ein schönes Souvenir für die Journalisten vor Ort: Im Pressezentrum werden Wasserflaschen mit den Konterfeis der Protagonisten verteilt. (Foto: DPA)

+++ 5.59 Uhr +++

Dennis Rodman hat sich im US-Fernsehen zu Wort gemeldet. Im Live-Interview mit CNN schluchzte der ehemalige NBA-Star vor Freude und Rührung. "Ich bin so glücklich", sagte Rodman und erzählte, dass er im Vorfeld des Gipfeltreffens einen Anruf aus dem Weißen Haus erhalten habe. Die Sekretärin des US-Präsidenten soll ihm gesagt haben: "Dennis, Donald Trump ist so stolz auf Sie!"

The NK delegation prepares to dine pic.twitter.com/b9i8F7wx5O — NK NEWS (@nknewsorg) 12. Juni 2018

+++ 5.47 Uhr +++

Ob Donald Trump beim Essen daran denkt, was er vor gut vier Jahren bei Twitter geschrieben hat?

Crazy Dennis Rodman is saying I wanted to go to North Korea with him. Never discussed, no interest, last place on Earth I want to go to. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2014

+++ 5.41 Uhr +++

Die erste Arbeitssitzung ist beendet, das Mittagessen hat begonnen. Währenddessen wird weiterverhandelt.

+++ 5.36 Uhr +++

In Japan sind die ersten Zeitungen, die über das Gipfeltreffen berichten, heiß begehrt.

+++ 5.29 Uhr +++

Die Protagonisten haben sich bislang ausnahmslos positiv über den Gipfel geäußert. Unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind nicht ausnahmslos optimistisch, dass das Treffen die gewünschten Ergebnisse bringen wird. Dreimal wurde Kim auf dem Weg zum Meetingraum von Medienvertretern gefragt, ob er "denuklearisieren" und "Ihre Atomwaffen aufgeben" werde. Reagiert hat der nordkoreanische Machthaber auf diese Fragen nicht.

+++ 5.21 Uhr ++

Jetzt wissen wir auch, was es zum Mittagessen gibt:

Trump-Kim lunch menu: Beef short rib confit, with potato dauphinois and steam broccolini, red wine sauce

Combination of sweet & sour crispy pork and Yangzhou Fried Rice with homemade XO chili sauce

Soy Braised cod fish with Radish, Asian Vegetables — Steve Holland (@steveholland1) 12. Juni 2018

+++ 5.15 Uhr +++

"Ich glaube, das ist ein guter Auftakt für den Frieden", sagt Kim Jong Un.

+++ 5.11 Uhr +++

Der historische erste Handschlag auf dem roten Teppich hat nach Angaben von US-Reportern genau 13 Sekunden gedauert.

+++ 5.03 Uhr +++

Ein wichtiges Thema in südkoreanischen Medien: Kim ist sieben Minuten vor Trump am Hotel angekommen. Das wird als Höflichkeitsgeste gedeutet. Nach koreanischem Brauch erweist der Jüngere dem Älteren seine Ehre, indem er früher zu vereinbarten Terminen erscheint.

+++ 4.55 Uhr +++

"Viele Leute in der Welt werden dies für eine Art Fantasie halten", sagt Kim über das Treffen mit Trump. "Aus einem Science-Fiction-Film."

+++ 4.50 Uhr +++

Der japanische Aktienmarkt reagiert positiv auf das Gipfeltreffen und hat Gewinne verzeichnet. Die Anleger scheinen optimistisch zu sein, dass die Gespräche zwischen Trump und Kim zur gewünschten Entspannung beitragen werden. Der Nikkei-Index legte um 0,28 Prozent zu und schloss bei 22.867 Punkten.

+++ 4.41 Uhr +++

Entwarnung gibt es aus Washington: Trumps Berater Larry Kudlow soll zwar einen "sehr leichten Herzinfarkt" gehabt haben, seine Ärzte teilten aber mit, dass es ihm gut gehe und dass er sich schnell erholen werde.

+++ 4.35 Uhr +++

Die Stimmung zwischen Kim und Trump war von Beginn an ausgesprochen gut. (Foto: Reuters)

+++ 4.30 Uhr +++

Kim ist der Meinung, gemeinsam mit Trump habe er es geschafft, "alte Praktiken und Vorurteile" zu überwinden, die "gegen uns gearbeitet haben".

+++ 4.21 Uhr +++

"Gemeinsam werden wir es schaffen", soll Trump zu Beginn des Arbeitsmeetings zu Kim gesagt haben. "Wir werden es lösen."

Trump and Kim at expanded bilat pic.twitter.com/gihiLtmKW7 — Steve Holland (@steveholland1) 12. Juni 2018

+++ 4.03 Uhr +++

Donald Trump gibt zu Protokoll, das Vier-Augen-Gespräch sei "sehr, sehr gut" verlaufen. Der US-Präsident sagt voraus, er und Kim Jong Un "werden ein großes Problem, ein großes Dilemma lösen".

+++ 3.57 Uhr +++

Inzwischen sitzen sich die Delegationen an einer langen Tafel gegenüber. Trump und Kim sprechen mit Hilfe von Dolmetschern miteinander. Die Kameras dürfen für einen Moment live dabei sein.

+++ 3.53 Uhr +++

Seite an Seite haben Kim und Trump von einem Balkon den wartenden Medienvertreterinnen und -vertretern zugewunken, bevor sie sich auf den Weg zu ihren weiteren Arbeitsgesprächen gemacht haben. Trump scheint die ganze Zeit mit Kim zu sprechen.

.@POTUS Donald J. Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the #SingaporeSummit. pic.twitter.com/L3BcOPP26J — Department of State (@StateDept) 12. Juni 2018

+++ 3.51 Uhr +++

Das erste Vier-Augen-Gespräch in der Bibliothek ist beendet. Trump und Kim schreiten gemeinsam zu weiteren Meetings durchs Capella Hotel. Zuvor haben sie sich auf ihren Smartphones die ersten gemeinsamen Fotos angeschaut - und scheinen zufrieden zu sein.

+++ 3.40 Uhr +++

Erste Reaktionen aus Seoul: An einem Bahnhof der südkoreanischen Hauptstadt wird das Treffen zwischen Trump und Kim wohlwollend zur Kenntnis genommen.

+++ 3.35 Uhr +++

Das Gipfeltreffen ist natürlich das Top-Thema auf der ganzen Welt. Die "New York Times" schreibt von einem "Neuen Kapitel zwischen den USA und Nordkorea", auch bei der BBC und "Le Monde" wird die historische Bedeutung der Gespräche betont.

+++ 3.30 Uhr +++

"Nice to meet you, Mr. President!" Mit diesen Worten soll Kim Jong Un Donald Trump nach Reuters-Informationen begrüßt haben. Der US-Präsident sagte in einem ersten Statement, er fühle sich großartig. "Wir werden eine großartige Diskussion haben und sehr erfolgreich sein. Es ist mir eine Ehre, und wir werden eine großartige Beziehung haben, daran habe ich keinen Zweifel", so Trump. Kim entgegnete: "Es war nicht einfach, hierher zu kommen. Es gab Hindernisse, aber wir haben sie überwunden, um hier zu sein."

Video of handshake pic.twitter.com/aaUhVkxI3a — Steve Holland (@steveholland1) 12. Juni 2018

+++ 3.20 Uhr +++

Als sich die beiden Staatschefs zu ihrem Gespräch in die Bibliothek zurückgezogen haben, wirkt Kim Jong Un entspannt und lacht sogar.

3.15 Uhr

Diese Bilder zeigen deutlich, wer die größere Erfahrung mit historischen Momenten hat und die Führung übernehmen will.

+++ 3.12 Uhr +++



Da ist das Bild, das um die Welt geht. Wie Sie sehen, richtet Donald Trump gleich beim Handschlag erste Worte an Kim Jong Un. (Foto: Reuters)

+++ 3.09 Uhr +++

Wie man es von Donald Trump kennt, hat er zusätzlich zum Handschlag - mit rechts - unterstützend die linke Hand an Kims rechten Unterarm gehalten. Nach dem direkten Aufeinandertreffen im Zentrum des roten Teppichs hat der US-Präsident Kim auf die Schulter geklopft und ihn vom Fototermin in Richtung der Bibliothek geführt, in der das folgende Vier-Augen-Gespräch (mit Dolmetschern) stattfinden soll.

+++ 3.05 Uhr +++

Da ist der große Moment: Donald Trump und Kim Jong Un treffen auf dem roten Teppich zusammen, und es kommt zum historischen Handschlag.

+++ 3.03 Uhr +++

Wenige Minuten vor dem Treffen mit Kim schrieb Trump bei Twitter, dass sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow einen Herizinfarkt erlitten habe. Kudlow sei ins Krankenhaus gebracht worden, so Trump.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

+++ 2.59 Uhr +++

Jetzt fährt der US-Konvoi vor. Auch Donald Trump schreitet mit ernstem und fokussiertem Blick durch die Tür des Capella Hotels - genau eine Minute, bevor das Gipfeltreffen offiziell beginnen soll.

+++ 2.56 Uhr +++

Die ersten Bilder von Kim Jong Un im Luxuhotel Capella zeigen einen sehr konzentrierten und ernsten nordkoreanischen Machthaber. Ein Lächeln war auf seinem Weg aus dem Auto durch den Haupteingang nicht zu erkennen.

+++ 2.50 Uhr +++

Der rote Teppich ist vorbereitet, die Flaggen stehen - Seite an Seite.

Es kann also tatsächlich jeden Moment zum ersten direkten Aufeinandertreffen kommen.

+++ 2.42 Uhr +++

Das Treffen von Trump und Kim rückt näher: Beide sind nun am Gipfelort angekommen. Im Luxushotel Capella auf der Insel Sentosa vor Singapur wollen sie um 3 Uhr deutscher Zeit zuerst persönlich miteinander reden und danach in einer erweiterten Runde. Es geht vor allem um die atomare Abrüstung Nordkoreas, die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und eine dauerhafte Friedenslösung für die koreanische Halbinsel. Der Gipfel gilt als historisch - noch nie zuvor hat es ein Treffen zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Machthaber gegeben.

+++ 2.26 Uhr +++

Die Nachrichtenagentur AP meldet, Kim Jong Un habe sein Hotel verlassen und sich auf den Weg zum Gipfeltreffpunkt gemacht. Eine Minute später folgt die nächste Eilmeldung: Donald Trump sei im Capella Hotel auf Sentosa angekommen, einer kleinen Urlaubsinsel im Süden Singapurs.

Das Luxusresort liegt relativ weit entfernt von den dicht bevölkerten Wohngebieten Singapurs und lässt sich deshalb gut absichern. Die Insel ist zudem nur durch eine einzige Brücke mit dem Festland verbunden, die sich leicht für den Autoverkehr sperren lässt. Das Capella-Hotel mit seinen 112 Zimmern und Gästevillen ist in restaurierten Kolonialgebäuden untergebracht, darunter einem früheren Offizierscasino der britischen Armee. Entworfen wurde das Hotel vom britischen Stararchitekten Norman Foster.

+++ 2.16 Uhr +++

Der Streit um Nordkoreas Atomprogramm gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Was wurde schon versucht, um Kim Jong Un zu stoppen? Und warum klappte das nicht? Die Hintergründe, übersichtlich erklärt, können Sie hier in unserem Format "Endlich verständlich" nachlesen.

+++ 2.13 Uhr +++

Vier Länder haben besonders großes Interesse am Ausgang des Gipfels zwischen Donald Trump und Kim Jong Un. Bei dem Treffen in Singapur sind sie allerdings nicht dabei.

SÜDKOREA: Südkoreas Präsident Moon Jae In kommt eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA zu. Er hatte Kim im April und im Mai an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Der Gipfel in Singapur wird in Südkorea mit den größten Erwartungen verfolgt. Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, neue Familientreffen, aber vor allem ein dauerhafter Frieden kann aus Sicht Südkoreas nur dann gelingen, wenn Nordkorea atomar abrüstet. Das Atomprogramm gilt den Südkoreanern als größtes Hindernis auf dem Weg zur Aussöhnung und einer friedlichen Wiedervereinigung.

CHINA: Der große Nachbar Nordkoreas ist ein wichtiger Mitspieler im Atomkonflikt und hat starke eigene Interessen, die sich nicht unbedingt mit denen der USA decken. China will vor allem Stabilität vor seiner Haustür. Es fürchtet einen Kollaps in Nordkorea, will den Status quo wahren, einen Krieg vermeiden und hätte kein Problem damit, wenn es mit der atomaren Abrüstung Nordkoreas länger dauern sollte.

RUSSLAND: Der andere Nachbar will aus seinem Selbstverständnis als große Macht und als Uno-Sicherheitsratsmitglied ein Wort mitreden. Außenminister Sergej Lawrow besuchte Ende Juni Pjöngjang und versprach Unterstützung. Kim nahm eine Einladung für dieses Jahr nach Russland an. Bei einer Lösung des Atomkonflikts stellt Russland wirtschaftliche Kooperation in Aussicht.

JAPAN: Die Regierung in Tokio hofft auf eine Abrüstung der Atomwaffen sowie der Raketen, die Japan erreichen können. Unter starkem innenpolitischen Druck bringt Regierungschef Shinzo Abe auch immer wieder die Frage der Entführten ins Spiel, die nichts mit dem Atomkonflikt zu tun hat. In den Siebziger- und Achtzigerjahren hatte Nordkorea mehrfach Japaner entführt. Die Verschleppten sollten Spionen Pjöngjangs beibringen, Japanisch zu sprechen, und ihnen helfen, sich wie Japaner zu verhalten. Fünf konnten inzwischen heimkehren. Nordkorea behauptet, acht weitere seien gestorben. Damit sei die Sache beendet. Tokio geht jedoch von 17 entführten Japanern aus und fordert volle Aufklärung.

+++ 1.43 Uhr +++

Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens kommen die letzten Vorbereitungen nach Angaben Trumps "gut und schnell" voran. Das sei letzten Endes aber nicht entscheidend, schrieb der US-Präsident via Twitter. "Wir werden alle bald wissen, ob ein echter Deal, nicht wie die der Vergangenheit, möglich ist."

+++ 1.05 Uhr +++

Randnotiz: Auch der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist in Singapur. "Ich bin einfach nur froh, dazu zu gehören", sagte er bei seiner Ankunft. Rodman ist bereits mehrfach nach Nordkorea gereist und hatte Kim Jong Un als "Freund fürs Leben" bezeichnet. Bei einem Besuch im vergangenen Jahr brachte Rodman Nordkoreas Machthaber ein Exemplar von Trumps Buch "The Art of the Deal" aus dem Jahr 1987 mit.

"Die Leute sollten nicht zu viel von dem ersten Treffen erwarten", sagte Rodman nun über den Trump-Kim-Gipfel. Er rechne aber damit, dass es "ganz gut laufen" werde. Zuvor hatte das Weiße Haus Spekulationen zurückgewiesen, Rodman werde persönlich an dem Gipfel teilnehmen.

Ob er auch diesmal auf Kim treffen werde, wisse er noch nicht, sagte Rodman. "Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist es eine Überraschung."

+++ 0.59 Uhr +++

Wenige Stunden vor dem Beginn der Gespräche hat US-Präsident Trump seine Kritiker zurechtgewiesen. "Wir haben unsere Geiseln (zurück), die Tests, die Forschung und alle Raketenabschüsse sind gestoppt", schrieb er bei Twitter. "Und diese Experten, die mir von Anfang an Fehler vorwarfen, haben nichts anderes zu sagen." Seinen Tweet beendete Trump mit den optimistischen Worten: "We will be fine."

In US-Medien waren zuvor Zweifel aufgekommen, dass die USA bei dem Gipfel mit Kim Jong Un entscheidende Fortschritte erzielen können. Während das Weiße Haus verbreitet, die Vorgespräche liefen besser als erwartet, wurde spekuliert, die USA könnten bei den Nordkoreanern gegen eine Wand laufen. Trump hatte am Vortag erklärt, er werde bereits am Dienstagabend nach dem Gipfel wieder nach Hause fliegen. In früheren Planungen war von Mittwoch die Rede gewesen.

+++ 0.53 Uhr +++

Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist ein historischer Tag: In Singapur treffen sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Der Gipfel beginnt um 9 Uhr Ortszeit, also 3 Uhr morgens deutscher Zeit. In unserem Liveticker halten wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.