Newsblog Michelle Obama empfängt Melania Trump

@@07.23

Alle telefonieren mit Trump

Japans Regierungschef Shinzo Abe besprach mit dem designierten US-Präsidenten ein Treffen für kommenden Donnerstag in New York. Das teilte ein hochrangiger japanischer Regierungsvertreter mit. Beide hätten in dem Gespräch die enge Zusammenarbeit ihrer Länder bekräftigt.

Trump telefonierte auch mit Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Diplomatenkreise meldete. In dem Gespräch habe Trump zugesichert, die USA würden den Partner im Rahmen der vereinbarten Sicherheitsallianz verteidigen. Im Wahlkampf hatte er noch mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus Südkorea gedroht, sollte sich das Land nicht stärker finanziell an der Stationierung beteiligen.

@@07.07

Mexiko will weiter eng mit USA zusammenarbeiten

Auch Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto hat bereits mit Donald Trump telefoniert. "Wir sind Verbündete, Partner und Nachbarn", sagte der Präsident anschließend. Das Telefonat sei freundlich und respektvoll verlaufen.

REUTERS Nieto und Trump (im August 2016)

Trump hatte im Wahlkampf Mexikaner als Verbrecher bezeichnet und für den Fall eines Wahlsiegs den Bau einer Grenzmauer angekündigt. Zudem will er das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandeln und Einwanderer ohne Papiere abschieben.

@@06.58

Sanders stellt Bedingungen für Zusammenarbeit

Bernie Sanders war die Hoffnung von Amerikas Linken, konnte sich aber nicht gegen Hillary Clinton durchsetzen. Er sei bereit, mit Donald Trump zusammenarbeiten, um der Arbeiterklasse zu helfen, erklärte der 75-jährige unabhängige Senator aus Vermont. Bedingung sei aber, dass es Trump ernsthaft darum gehen müsse, eine Politik zur Verbesserung des Lebens von Arbeiterfamilien zu machen.

@@06.30

Die Obamas empfangen die Trumps

In Washington sind die Vorbereitungen auf den Machtwechsel angelaufen. Amtsinhaber Barack Obama will seinen designierten Nachfolger Donald Trump am Donnerstag zu einem ersten Treffen im Weißen Haus empfangen, um eine möglichst reibungslose Übergabe vorzubereiten. Mit dabei ist auch seine Ehefrau Melania Trump. Auf sie wartet im Wohnbereich Michelle Obama. Unter Ausschluss der Presse wird sie versuchen, dem Ex-Model die Aufgaben einer First Lady zu erklären.

AFP Donald und Melania Trump

@@06.18

Kissinger: "Hatte anderen Wahlausgang erwartet"

Wie so viele Politiker ist auch der frühere US-Außenminister Henry Kissinger vom Ausgang der Wahl überrascht. "Ich hatte das Gegenteil von dem erwartet, was passiert ist", gab er bei einer Preisverleihungsgala des Jüdischen Weltkongresses (WJC) in New York zu. Er habe aber die Hoffnung, "dass wohlwollende Haltung, offene Diskussionen und das Zusammenstehen hinter Schlüsselthemen" in den USA fortbestehen würden.

@@06.10

Verteidigungspolitiker erwartet mehr Bundeswehr-Einsätze

Nach dem Wahlsieg von Trump könnten auf Europa größere Rüstungsausgaben zukommen. Der Verteidigungspolitiker Henning Otte (CDU) rechnet mit mehr Aufgaben für die Bundeswehr. "Wir können uns weniger darauf verlassen, dass die USA sich in den Krisengebieten der Welt engagieren und damit auch zur Sicherheit hier in Europa beitragen", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur.

@@06.05

Miley Cyrus appelliert an Trump

Die Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus hat sich nach der Niederlage ihrer Wunschkandidatin Hillary Clinton mit einer tränenreichen Videobotschaft an Donald Trump gewandt. Am Mittwoch postete sie das über zwei Minuten lange Video auf Twitter. Darin bittet sie den zukünftigen US-Präsidenten schluchzend, die Menschen mit Liebe, Mitgefühl und Respekt zu behandeln: Man sollte die Menschen so annehmen, wie sie sind, daher würde sie auch ihn als Präsidenten akzeptieren.