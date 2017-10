+++Newsblog zur Wahl in Österreich+++ Drei Koalitionen wären möglich

Neue Hochrechnung des ORF: Die ÖVP baut demnach ihren Vorsprung aus, die SPÖ überholt die FPÖ - und die Grünen schaffen es nicht mehr in den Nationalrat.

Die SPÖ werde sich einer Einladung zu Regierungsgesprächen „nicht verweigern“, doch es werde „mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ball nicht bei uns liegen“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter.

Verloren haben vor allem die Grünen : -7,5 Prozent sagen die ersten Hochrechnungen. Eine Erklärung dafür: Der Grünen-Politiker Peter Pilz , der bei der Kandidatenaufstellung durchgefallen war, trat mit einer eigenen Liste an. Diese kommt laut Hochrechnung auf 4,3 Prozent.

Erschwert werden die Hochrechnungen dadurch, dass die per Briefwahl abgegebenen Stimmen erst ab Montag ausgezählt werden .

Noch immer gibt es keine erste Hochrechnung in Österreich. Dabei hatte der ORF sogar einen Countdown geschaltet. Die Kollegen rechnen noch , heißt es.

Die Wahllokale haben geschlossen!

Die Kollegen von oe24 haben nachgerechnet: Mehr als 70.000 Kilo­meter haben die Spitzenkandidaten in Österreich in den vergangenen 156 Tagen zurückgelegt, an die 50 Fernsehauftritte hat jeder einzelne absolviert.