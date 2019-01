+++ Brexit-Newsblog +++ "Es würden alle in Europa verlieren"

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, das Votum war eindeutig, die Niederlage für Theresa May krachend: Am Dienstagabend ist die britische Premierministerin mit Brexit-Deal im britischen Unterhaus gescheitert. Rund zehn Wochen vor dem geplanten Austrittsdatum stehen May, aber auch die Europäische Union vor großen Problemen. Wie soll jetzt noch ein geregelter Austritt zustande kommen? May will am kommenden Montag einen Vorschlag machen, um einen ungeregelten Brexit am Austrittstag des 29. März zu verhindern. Wenn sie noch dazu kommt. Denn am Abend muss sie sich zunächst einem Misstrauensvotum stellen. Wir informieren Sie im Laufe des Tages im Newsblog über alle Entwicklungen in dieser Frage. Hier gibt es den Überblick zu den Geschehnissen der vergangenen Stunden: Das britische Parlament bereitet Theresa May und ihrem Brexit-Deal eine historische Niederlage. Muss sie jetzt gehen? Aus London berichtet mein Kollege Kevin Hagen. Die EU sollte sich jetzt darauf konzentrieren, die Folgen eines Austritts ohne Abkommen abzufedern, schreibt mein Kollege Markus Becker aus Brüssel. Denn eine Einigung mit den Briten sei derzeit kaum vorstellbar. Hier geht es zum seinem Kommentar. "Niemand glaubt an einen Plan B": Die internationalen Pressestimmen. Reuters 1/16/19 7:29 AM Wirtschaftsminister Peter Altmaier warnt am Tag nach dem gescheiterten Votum vor den Folgen eines ungeregelten Ausstiegs der Briten aus der EU. "Es würden alle in Europa verlieren", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Vor allem die Briten würden unter einem ungeregeltem Ausstieg aus der EU leiden. Dies würde schwere Konsequenzen für Wohlstand und Arbeitsplätze haben. Allerdings würde das auch nicht spurlos an der Europäischen Union vorbeigehen. 1/16/19 7:25 AM Die Ablehnung des Brexit-Deals sorgte sowohl bei Brexit-Befürwortern als auch Gegnern für Jubel. Der könnte jedoch von kurzer Dauer sein, denn was folgt ist ungewiss und die Zeit für einen geregelten Austritt wird knapp. Hier geht es zur Videoanalyse meiner Kollegen. Show more Tickaroo Liveblog Software