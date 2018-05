Bundesentwicklungsministerium warnt Deutsche Freiwillige sollen Nicaragua verlassen

Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat angesichts der andauernden gewalttätigen Auseinandersetzungen in Nicaragua deutsche Freiwillige zur Ausreise aufgefordert. Das lateinamerikanische Land sei zudem für einen Einsatz des Freiwilligendienstes "weltwärts" des BMZ gesperrt worden, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Es befanden sich demnach noch 26 freiwillige Helfer in Nicaragua. Diese sollten zu Beginn der kommenden Woche ausreisen, sagte die Sprecherin.

Zu Beginn der politischen und wirtschaftlichen Krise in Nicaragua waren nach BMZ-Angaben 116 deutsche Freiwillige verschiedener Organisationen im Land. Einige seien vorzeitig zurückgekehrt oder wechselten zu anderen Projekten im Nachbarland Costa Rica. Seit Mitte April gibt es in Nicaragua Proteste gegen den autoritären Präsidenten Daniel Ortega und dessen Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. In der Nacht zum Donnerstag kamen bei erneuten Protesten im Westen des Landes zwei Menschen ums Leben.

Nach Angaben der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte waren bis zum Beginn dieser Woche bei den Krawallen insgesamt 76 Menschen ums Leben gekommen. Zudem hätten mehr als 800 Menschen bei den Protesten Verletzungen erlitten. Die Regierung unter Ortega spricht bisher von 20 Toten.

Unter Vermittlung der katholischen Kirche hatte vergangene Woche ein Friedensdialog zwischen Regierung und Studentenvertretern, zivilen Organisationen und Unternehmern begonnen. Ein vorläufiges Friedensabkommen am Wochenende hatte nicht gehalten.