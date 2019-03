Machtkampf in Venezuela Maduro-Regierung fordert deutschen Botschafter zur Ausreise auf

Das Regime des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro hat den deutschen Botschafter in dem Land, Daniel Kriener, zur persona non grata, zur unerwünschten Person, erklärt. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung hervor, die Außenminister Jorge Arreaza auf Twitter veröffentlichte. Demnach habe Kriener 48 Zeit, um das Land zu verlassen.

Als Begründung werden in der Mitteilung Krieners "Akte der Einmischung in die inneren Angelegenheiten" Venezuelas genannt. Diese stünden im Widerspruch zu den Normen des Völkerrechts, die die diplomatischen Beziehungen zwischen Staaten regeln. Kriener hatte, gemeinsam mit Diplomaten anderer Staaten, Maduros Widersacher Juan Guaidó bei dessen Rückkehr aus dem Ausland am Flughafen nahe der Hauptstadt Caracas in Empfang genommen.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Comunicado: pic.twitter.com/qqo6FyKiM0 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6. März 2019

In Kürze mehr bei SPIEGEL ONLINE.