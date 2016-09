Sprüche und Schoten Ex-Berater enthüllt Gespräch von Sarkozy und Merkel

Es ist eine unangenehme Veröffentlichung für Nicolas Sarkozy: Mitten im Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur in Frankreich erscheint am Donnerstag ein Buch seines früheren Beraters. Die Zeitschrift "L'Express" druckte Passagen aus dem Werk von Patrick Buisson, in denen sich Sarkozy wenig schmeichelhaft über Politiker aus dem eigenen konservativen Lager äußert.

Den früheren Präsidenten Jacques Chirac nannte Sarkozy demnach "den abscheulichsten Präsidenten der fünften Republik" und einen "korrupten Typen", den ehemaligen Premierminister François Fillon titulierte er als "erbärmlich" und seinen früheren Vertrauten Christian Estrosi als "Blödmann".

Auch aus einer Unterhaltung Sarkozys mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zitiert Buisson. Sarkozy soll scherzhaft zu ihr gesagt haben: "Ich bin der Kopf, Sie sind die Beine." Die Kanzlerin antwortete demnach unter Anspielung auf die deutsche Finanzkraft in Europa: "Nein, ich bin die Bank." Sarkozy hatte seinen langjährigen Berater Buisson 2014 entlassen, weil er heimlich Gespräche mitgeschnitten hatte.

Das Buch kommt für Sarkozy zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Im November entscheidet sich, ob er 2017 als Präsidentschaftskandidat der Konservativen antreten kann. Nach Umfragen liegt er in der Wählergunst hinter dem früheren Premierminister Alain Juppé.