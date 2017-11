Zweiter Weltkrieg Niederländisches Rotes Kreuz entschuldigt sich für Verhalten in Nazi-Zeit

Das Niederländische Rote Kreuz hat sich für sein Verhalten zur Zeit der Besatzung durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg entschuldigt. Die Kriegszeit sei "ein schwarzer Fleck in unserer 150-jährigen Geschichte", sagte die Rot-Kreuz-Vertreterin Inge Brakman. Sie bedauerte den "Mangel an Courage", den die Organisation während der Nazi-Zeit an den Tag gelegt habe. Vor und nach dem Krieg habe das Rote Kreuz Fehler begangen.

Zuvor hatte das Amsterdamer Niod-Institut für Studien zu Krieg, Holocaust und Genozid nach vierjährigen Forschungen harte Kritik am Verhalten des Niederländischen Roten Kreuzes während der Besatzungszeit geäußert. So hätten verfolgte Juden in dieser Zeit kaum Hilfe durch die Organisation erhalten.

Brakman sagte, sie habe den Niod-Bericht beim Lesen oft zur Seite legen müssen, so konfrontierend seien der Inhalt und die "Konsequenzen des menschlichen Versagens" gewesen. Laut Rot-Kreuz-Direktor Gijs de Vries habe die Organisation es "den Besatzern zu leicht gemacht": "Sie haben nie über die Judenverfolgung gesprochen und brav die Anweisungen der Besatzer befolgt."

Het Rode Kruis kwam niet op voor de meest kwetsbaren tijdens WO2, concludeert NIOD. Lees hier onze reactie: https://t.co/GGgNOJ9FjG #NRKWO2 pic.twitter.com/rAQHK9ezX7 — Rode Kruis (@RodeKruis) 1. November 2017

Von den 140.000 Juden, die nach heutigen Erkenntnissen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden lebten, überlebten nur etwa 30.000. Etwa 107.000 wurden im Lager Westerbork im Nordosten des Landes interniert und anschließend in Konzentrationslager in anderen Ländern gebracht.