Umfragetief für Wilders in den Niederlanden In der Trump-Falle

Der Rechtspopulist Geert Wilders muss zwei Wochen vor der Wahl in den Niederlanden um seinen sicher geglaubten Sieg fürchten. Im heute veröffentlichten "Peilingwijzer" der Universität Leiden, der die Umfragen der sechs größten Meinungsforschungsinstitute zusammenfasst, rangiert Wilders mit seiner rechtsgerichteten Partei voor de Vrijheid (PVV) erstmals seit Monaten nur noch auf Platz zwei.

Laut "Peilingwijzer" kann die PVV aktuell nur mit knapp 16 Prozent der Stimmen rechnen, das wären 22 bis 26 Mandate in der 150 Sitze fassenden Abgeordnetenkammer. Damit fällt sie knapp hinter die Partei des amtierenden Premierministers Mark Rutte zurück: Dessen liberal-konservative VVD kommt auf 23 bis 27 Sitze.

Seit Herbst 2015 hatte Wilders mit einer kurzen Unterbrechung die Umfragen angeführt. Noch Mitte Dezember 2016 hatte der radikale Islam- und EU-Gegner, der alle Moscheen in den Niederlanden schließen, den Koran verbieten, Grenzen hochziehen und sein Land aus der EU führen will, mehr als fünf Prozentpunkte Vorsprung auf Rutte. Doch seit einigen Wochen verliert er an Zustimmung.

"Vielleicht hat sich Wilders selbst eine Falle gestellt"

Offenbar wird Wilders seine Nähe zu Donald Trump zum Verhängnis "#MakeTheNetherlandsGreatAgain", twitterte Wilders nach Trumps Wahlsieg im November - und kündigte an: "Wir Niederländer werden auch unser Land zurückerobern." Doch die meisten Niederländer sind längst nicht so begeistert vom neuen US-Präsidenten. Trumps radikale, chaotische Politik, seine Lügen und seine Attacken auf Justiz und Medien stoßen sie ab.

"Vielleicht hat sich Wilders selbst eine Falle gestellt: indem er sich stark an Trump gehängt hat", sagt Tom van der Meer, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Amsterdam, im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Wir beobachten seit einigen Wochen, dass Trump immer mehr niederländischen Wählern zu weit geht."

In einer Meinungsumfrage des Instituts GfK für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NPO erklärten 60 Prozent derjenigen Wähler, die Wilders seit Dezember abgesprungen sind, dass sie Trumps Präsidentschaft ablehnen. Und auch von den verbliebenen Wilders-Anhängern äußerten 43 Prozent Vorbehalte gegen Trumps Politik.

Dass Wilders die Macht in Den Haag übernehmen würde, war schon vor seinem Einbruch unwahrscheinlich. Um Premierminister zu werden, bräuchte er mindestens einen, wahrscheinlich sogar zwei Koalitionspartner. Und alle übrigen großen Parteien haben ein Bündnis mit dem Hassredner vorab kategorisch ausgeschlossen.

Wilders lebt seit zwölf Jahren unter Personenschutz

Wilders selbst hat sein Problem offenbar erkannt. In jüngster Zeit äußert sich Wilders kaum noch positiv über Trump. Und diesen Mittwoch, kurz nach Bekanntwerden der neuen Umfragen, hat er angekündigt, wieder aktiv Wahlkampf auf der Straße zu machen.

Erst vor einigen Tagen hatte der 53-jährige alle Auftritte abgesagt, mit der Begründung, er fürchte um seine Sicherheit. Anlass hierfür waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen marokkanischstämmigen niederländischen Polizisten. Dieser wurde verdächtigt, geheime Informationen über Wilders an eine kriminelle Organisation verraten zu haben. Der Politiker lebt seit zwölf Jahren unter Personenschutz, da er von radikalen Islamisten mit dem Tod bedroht wurde. Beweise für einen Verrat des Polizisten gibt es bisher aber keine. Nach Angaben des niederländischen Polizeichefs Erik Akerboom bestand zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko für Wilders.

Der Politiker selbst twitterte, die Sicherheitsrisiken werden so stark eingedämmt wie möglich: "Der Wähler will uns sehen, und wir den Wähler auch." 14 Tage bleiben Wilders noch, um die Niederlage zu verhindern.