Niederlande Großer Andrang auf Wahllokale

Liegen die Meinungsforscher diesmal richtig, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Mark Rutte und dem erklärten Islamfeind Geert Wilders vorhersagen? Die Niederländer strömen in die Abstimmungslokale, um an der Parlamentswahl teilzunehmen. Bis zum Nachmittag hatten schon 43 Prozent ihre Stimme abgegeben, das waren sechs Prozentpunkte mehr zu dem Zeitpunkt als beim Votum vor fünf Jahren. Damals stimmten am Ende 74,6 Prozent der Wahlberechtigten ab.

Der Wahlkampf war auch geprägt von einem heftigen Streit zwischen Den Haag und Ankara. Türkische Minister wurden an Wahlkampfauftritten im Land gehindert, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan überzog die Niederländer mit Nazi-Vorwürfen. Am Mittwoch warf er dem Land ungeachtet historischer Tatsachen vor, sie hätten 1995 im bosnischen Srebrenica "mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert". Bei Twitter tauchten auf gehackten Konten die Hashtags #NaziDeutschland und #NaziHolland auf.

In einem Amsterdamer Wahllokal wurden am Mittwoch türkische Flaggen und Flyer des staatlichen türkischen Amtes für Religionsangelegenheiten (Diyanet) ausgelegt, wie die Zeitung "Het Parool" berichtet. Das Material sei von der Stadtverwaltung entfernt worden. Diese bestätigte zwar eine Inspektion des Wahllokals, aber nicht die Entfernung des Materials.

Der Stadtrat von Istanbul kündigte die Städtepartnerschaft mit Rotterdam auf. Erdogan habe diese Maßnahme gefordert, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Er habe Ministerpräsident Binali Yildirim demnach angewiesen, dem Istanbler Bürgermeister auszurichten, den Städtepartnerschaftsvertrag "einseitig" aufzulösen.

Nach dem Brexit-Schock des vergangenen Jahres und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wurde die Wahl in den Niederlanden als Test für die Kraft des europaweit zunehmenden Rechtspopulismus gewertet. Wilders hatte im Wahlkampf Stimmung gegen Muslime gemacht, er fordert ein Einreiseverbot für sie, will Moscheen verbieten und aus der EU austreten.

"Egal wie diese Wahl heute ausgeht, der Geist wird nicht wieder zurück in die Flasche gehen", sagte er am Vormittag bei seiner Stimmabgabe in Den Haag. "Die normalen Menschen möchten wieder Patrioten im eigenen Land sein", sagte er und zog einen Vergleich zu den USA und "anderen europäischen Ländern".

Rutte, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, sprach von einer "entscheidenden Wahl" für sein Land. Dies sei die Chance für eine "große Demokratie wie die Niederlande", den Domino-Effekt zu stoppen, den "die falsche Art von Populismus" erzeuge. Wilders hatte mit seiner harschen Art lange die Umfragen angeführt, zuletzt war er aber hinter Ruttes VVD auf den zweiten Platz gerutscht.

Umfragen zufolge könnte die regierende VVD von Rutte zwischen 24 und 28 Sitze im 150 Mandate zählenden Parlament erlangen - allerdings deutlich weniger als die 40 aktuellen Sitze. Die PVV von Wilders kam zuletzt auf 19 bis 22 Mandate. Insgesamt traten allerdings 28 Parteien an, keine davon erreichte in Umfragen mehr als 20 Prozent.

Die Regierungsbildung dürfte äußerst schwierig werden. Rutte schloss eine Zusammenarbeit mit Wilders bereits kategorisch aus, geeignete Koalitionspartner könnten die christdemokratische CDA mit vorhergesagten 19 bis 21 Sitzen und die sozialliberale D66 mit 17 bis 19 Mandaten sein. Große Hoffnungen lagen auch auf den Grünen mit ihrem jungen charismatischen Anführer Jesse Klaver, der bis zu 18 Sitze holen könnte. Experten rechnen mit monatelangen Koalitionsverhandlungen und bis zu fünf Parteien in der Regierung.

Knapp 13 Millionen Niederländer waren am Mittwoch zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale sollten bis 21 Uhr geöffnet bleiben, danach wurde mit Ergebnissen aus Nachwahlbefragungen gerechnet. Aus Angst vor Cyberangriffen sollten sämtliche Stimmen per Hand ausgezählt werden, daher wird das Endergebnis erst in der kommenden Woche bekanntgegeben.