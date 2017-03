Regierungsbildung in den Niederlanden Die Qual nach der Wahl

"Ich berste vor Energie, um weiterzumachen als niederländischer Ministerpräsident", hat Mark Rutte am Tag vor den Wahlen gesagt. Und nach seinem Triumph in der vergangenen Nacht wird er wohl auch weitermachen. Seinen Rivalen Geert Wilders hat Rutte weit abgehängt. Doch bevor er zum dritten Mal seinen Amtseid als Premierminister leisten darf, muss der 50-Jährige erst einmal auf Partnersuche gehen. Denn seine rechtsliberale Partei VVD kommt mit ihren 33 von 150 Sitzen im Parlament nicht einmal annähernd in Reichweite einer Mehrheit.

Es ist paradox: Die VVD hat ihren Vorsprung auf alle anderen Parteien ausgebaut, obwohl sie selbst einige Sitze eingebüßt hat. Zugleich hat die Mitte-Rechts-Koalition fast die Hälfte ihrer Mandate verloren. Denn die mitregierenden Sozialdemokraten sind im politischen Nirvana verschwunden.

Rutte braucht nun neue Bündnispartner - und zwar gleich drei. Denn nur so wird er die Mehrheit der 150 Abgeordneten hinter sich bringen. Das klingt kompliziert - und der Wahlsieger hat sicherheitshalber schon mal lange Verhandlungen angekündigt. Alsbald wird das Parlament mit seinen künftig 13 Fraktionen einen Informateur bestellen, der mögliche Regierungsbündnisse auslotet.

Das letzte niederländische Kabinett mit mehr als drei Parteien wurde 1973 gebildet, und die Regierungsbildung dauerte damals fünfeinhalb Monate. Aber diesmal könnte es am Ende viel einfacher werden, als es zunächst scheint. Denn Rutte kann unter mindestens fünf möglichen Partnern wählen.

Die Christdemokraten (CDA, 19 Sitze): Zurück an die Macht

AFP CDA-Chef Sybrand van Haersma Buma

Der CDA ist der designierte Koalitionspartner Ruttes. Keine Partei hat die niederländische Politik in den vergangenen Jahrzehnten so geprägt wie der CDA. In 25 der vergangenen 40 Jahre stellte sie sogar den Premier. Daraus wird diesmal wohl nichts. Aber nach Rang Drei und deutlichen Gewinnen gegenüber 2012 will die Partei von Sybrand van Haersma Buma raus aus der Opposition. Zumal es mit der VVD manche inhaltliche Überschneidung gibt, etwa in der Wirtschafts-, Sicherheits- oder Ausländerpolitik.

Ebenso wie die Rutte-Partei sind auch die Christdemokraten nach rechts geschwenkt; integrationsunwilligen Migranten wollen sie "im äußersten Fall" das Aufenthaltsrecht entziehen. Buma sorgte im Wahlkampf für Befremden, als er forderte, Prinzessin Maxima müsse ihren argentinischen Pass abgeben. Nicht auszuschließen, dass er nun Außenminister wird.

Die Sozialliberalen (D66, 19 Mandate): Ganz links im rechten Kabinett?

REUTERS D66-Chef Alexander Pechtold

D66 wurde 1966 von Intellektuellen gegründet, und auch ein gutes halbes Jahrhundert später ist sie die Akademikerpartei, die vor allem in den Universitätsstädten ihre Hochburgen hat. Politisch steht D66 links von Ruttes VVD. Sie ist ausländerfreundlicher und grüner, setzt sich mehr für Bürgerrechte und weniger für Unternehmerinteressen ein, außerdem ist sie pro-europäisch. Ihre Positionen liegen aber noch nahe genug an der VVD für ein Bündnis. Ihre Wähler hoffen, dass ihr Einfluss eine ansonsten sehr konservative Regierungskoalition unter Rutte etwas progressiver macht. Und Parteichef Alexander Pechtold möchte nach dem besten Wahlergebnis seit 1994 gerne wieder Minister werden.

Die Linksgrünen (GroenLinks, 14 Mandate): Ein Hoffnungsträger namens JFK

AFP GroenLinks-Chef Jesse Klaver

Seine Fans nennen ihn "Jessias" oder "JFK", andere vergleichen ihn mit Kanadas Premier Justin Trudeau: Jesse Feras Klaver ist der neue Hoffnungsträger der niederländischen Linken: eloquent, gutaussehend und erst 30 Jahre alt. Seit gestern Nacht gilt der Sohn eines Marokkaners und einer indonesischstämmigen Mutter auch als Siegertyp: Keine Partei hat bei dieser Wahl mehr Sitze dazu gewonnen als GroenLinks, in Amsterdam wurde sie sogar stärkste Kraft, und vor allem bei den 18- bis 34jährigen räumte Klaver Stimmen ab.

Mit Rutte hat er sich manches Wortgefecht geliefert, zuletzt bei der großen TV-Debatte am Dienstagabend. Inhaltlich liegen die niederländischen Linksgrünen und Rechtsliberalen mindestens ebenso weiter auseinander wie Grüne und FDP in Deutschland. Ob Rutte und Klaver miteinander regieren, ist daher fraglich. Zumal Klaver bereits Vorbehalte gegen ein Mitte-Rechts-Kabinett geäußert hat - und Rutte ein kleinerer, bequemerer Mehrheitsbeschaffer reicht.

Sozialdemokraten (PvdA, 9 Mandate): Neuanfang, aber wo?

AFP PvdA-Chef Lodewijk Asscher

Für manche niederländische Medien war der historische Einbruch der 71 Jahre alten Arbeiterpartei ein wichtigeres Thema als Ruttes Sieg über den Rechtsaußen Wilders. Nie in der Geschichte der niederländischen Demokratie hat eine Partei so viele Sitze auf einen Schlag verloren wie diesmal die PvdA (29). Hunderttausende langjährige Wähler fühlen sich verraten von ihrer Partei, die in fünf Jahren als Juniorpartner unter Rutte einigen Sozialabbau mitgemacht hat. Nun muss die PvdA von vorne anfangen. Dabei ist es unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass sie sich gleich wieder mit Rutte einlässt.

Christenunie (CU, 5 Mandate): Nett ins Kabinett

imago/ Hollandse Hoogte CU-Chef Gert Jan Segers

Die kleine Christenunion steht als Mehrheitsbeschafferin bereit. In der letzten Fernsehdebatte, die eigentlich konfrontativ sein sollte, dankte ihr Parteichef Gert-Jan Segers Rutte dafür, "dass Sie uns aus der Krise geholt haben." Woraufhin Rutte erwiderte: "Und Sie haben geholfen." Bei so viel Harmonie könnte es etwas werden mit einer langjährigen Politfreundschaft. Entscheidend ist aber das endgültige Wahlergebnis. Denn im Moment, da noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, kommen VVD, CDA, D66 und CU genau auf 76 von 150 Sitzen. Ein Mandat weniger hieße, dass diese mögliche Koalition keine Mehrheit hat.

Partij voor de Vrijheid (PVV, 20 Mandate): Die Ober-Oppositionellen

DPA PVV-Chef Geert Wilders

Mark Rutte schließt jede Zusammenarbeit mit Geert Wilders aus - der Rechtsaußen selbst offiziell nicht. Aber es ist klar: Wilders geht auf die Oppositionsbank. Die behagt ihm ohnehin mehr als das Mitregieren. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird seine rechtspopulistische PVV, die monatelang die Umfragen mit großem Vorsprung anführte, immerhin die größte Oppositionsfraktion in Den Haag bilden. "Rutte ist mich noch lange nicht los", hat Wilders in der Nacht der Niederlage gesagt.

Und am Tag danach ist er schon wieder in vollem Kampfesmodus: "Nächstes Mal werden wir die Nummer Eins." Dafür allerdings müsste der Mann aus Venlo, der sich so gerne als Stimme des Volkes darstellt, auch mal ernsthaft mit diesem Volk sprechen. Warum Wilders diesen Wahlkampf fast nur vom Mobiltelefon aus führte, mehrere Debatten absagte und sich nur sporadisch auf der Straße blicken ließ, ist Politinsidern in Den Haag noch immer ein Rätsel.

